KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες

Η μουσική της ταινίας «KPop Demon Hunters» συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία στα charts, παραμένοντας στην κορυφή της λίστας Top Movie Songs του Billboard για 6 συνεχόμενους μήνες. Το τραγούδι «Golden» των HUNTR/X διατηρεί την πρώτη θέση από τον Ιούλιο 2025 έως και τον Δεκέμβριο 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή απήχηση του φιλμ και του soundtrack του στο παγκόσμιο κοινό. Η κατάταξη Top Movie Songs, η οποία καταρτίζεται σε συνεργασία με την πλατφόρμα Tunefind και τη Songtradr, βασίζεται σε συνδυασμό δεδομένων που αφορούν τη χρήση τραγουδιών σε ταινίες, τις πωλήσεις και τα streams, όπως αυτά καταγράφονται από τη Luminate. Παρότι η λίστα συνήθως περιλαμβάνει μουσική από ταινίες που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους 3 μήνες, στην περίπτωση του «KPop Demon Hunters» έγινε εξαίρεση λόγω της εξαιρετικά υψηλής και σταθερής δημόσιας απήχησης.

Το «Golden» παραμένει ταυτόχρονα ισχυρή παρουσία και στο Billboard Hot 100. Εξαιρουμένης της εορταστικής περιόδου και της εβδομάδας κυκλοφορίας του άλμπουμ «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift, το τραγούδι δεν έχει αποχωρήσει από την πρώτη τριάδα της κατάταξης από τον Ιούλιο 2025. Τον Δεκέμβριο 2025 κατέγραψε 95.5 εκατομμύρια επίσημα streams στις Ηνωμένες Πολιτείες και πούλησε 19.000 ψηφιακά downloads.

Διάβασε επίσης: Η EJAE αγγίζει το οσκαρικό όνειρο με το Golden

Συνολικά, 7 τραγούδια από το «KPop Demon Hunters» βρίσκονται στη λίστα Top Movie Songs. Στη 2η θέση ακολουθεί το «Soda Pop» των Saja Boys με 41.2 εκατομμύρια streams και 5.000 downloads. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Νοέμβριο 2025, όταν η ταινία κατείχε ολόκληρη την πρώτη εξάδα και τις 7 από τις 8 πρώτες θέσεις, τον Δεκέμβριο εμφανίστηκε ένας νέος διεκδικητής.

Το τραγούδι «Zoo» της Shakira από την ταινία «Zootopia 2» κατέλαβε την 3η θέση, περιορίζοντας ελαφρώς την απόλυτη κυριαρχία του «KPop Demon Hunters». Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου, ενώ το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου. Μετά την έξοδο της ταινίας, το «Zoo» σημείωσε σημαντική άνοδο, συγκεντρώνοντας 21.5 εκατομμύρια streams και 6.000 downloads τον Δεκέμβριο 2025 και κάνοντας είσοδο στο Billboard Hot 100 στη θέση 77 της κατάταξης με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου. Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης τραγούδια από τις ταινίες «Wake Up Dead Man» και «Wicked For Good». Το «Come On Up to the House» του Tom Waits κατατάσσεται στη 9η θέση, ενώ το «For Good» των Cynthia Erivo και Ariana Grande από το «Wicked For Good» συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Η πλήρης πρώτη δεκάδα της κατάταξης Top Movie Songs, που περιλαμβάνει επίσης μουσική από τις ταινίες «Wake Up Dead Man» και «Wicked For Good», διαμορφώνεται ως εξής:

«Golden» των HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Soda Pop» των Saja Boys από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Zoo» της Shakira από την ταινία «Zootopia 2» «How It’s Done» των HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Your Idol» των Saja Boys από την ταινία «KPop Demon Hunters» «What It Sounds Like» των HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Takedown» των HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Free» των EJAE και Andrew Choi από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Come On Up to the House» του Tom Waits από την ταινία «Wake Up Dead Man» «For Good» των Cynthia Erivo και Ariana Grande από την ταινία «Wicked For Good»

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

Δες κι αυτό…