3 φορές ανάδρομος Ερμής το 2026 – Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο στόχαστρο

Αν ψάχνετε μια… κοσμική δικαιολογία για καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και μικρές ανατροπές, το 2026 σας τη δίνει απλόχερα. Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει όχι μία, ούτε 2, αλλά 3 φορές μέσα στη χρονιά, φέρνοντας μαζί του δοκιμασίες στην επικοινωνία, την τεχνολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Για να είστε προετοιμασμένοι, συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: πότε ξεκινά και πότε τελειώνει κάθε ανάδρομη πορεία, ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο και τι σημαίνει πρακτικά κάθε φάση.

Μην ξεχνάτε πως η επιρροή του Ερμή συχνά παραμένει αισθητή και για περίπου δύο εβδομάδες μετά το τέλος της ανάδρομης πορείας του.

Οι ανάδρομες πορείες του Ερμή το 2026 και τα ζώδια που δοκιμάζονται

Η πρώτη ανάδρομη πορεία του Ερμή για το 2026 ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαρτίου, με τον πλανήτη να κινείται στο ζώδιο των Ιχθύων. Οι Ιχθύες βρίσκονται στο επίκεντρο, όμως η θολή αυτή ενέργεια επηρεάζει σε κάποιο βαθμό όλους. Η δεύτερη ανάδρομη πορεία πραγματοποιείται από τις 29 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου, αυτή τη φορά στο ζώδιο του Καρκίνου, φέρνοντας έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια. Η τρίτη και τελευταία ανάδρομη πορεία του Ερμή για τη χρονιά ξεκινά στις 24 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 13 Νοεμβρίου, στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου τα συναισθήματα βαθαίνουν και οι λέξεις αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη, θετική ή αρνητική. Ιδιαίτερα επηρεάζονται και οι Δίδυμοι με την Παρθένο, καθώς ο Ερμής είναι ο κυβερνήτης πλανήτης τους.

Τι σημαίνει η ανάδρομη πορεία του Ερμή

Στην αστρολογία, ο Ερμής συνδέεται άμεσα με την επικοινωνία, τις μετακινήσεις, την τεχνολογία και τη σκέψη. Όταν κινείται ανάδρομα, αυτά τα πεδία γίνονται πιο ευάλωτα σε λάθη, καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις. Πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα μπορεί να χρειαστούν επανεξέταση, ενώ αποφάσεις που πάρθηκαν βιαστικά συχνά αποδεικνύονται προβληματικές. Παρότι ο Ερμής γίνεται ανάδρομος συχνότερα από άλλους πλανήτες, η διάρκειά του είναι μικρότερη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η επιρροή του περνά απαρατήρητη, το αντίθετο.

Ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες

Με τον Ερμή ανάδρομο στους Ιχθύες, η καθημερινότητα χάνει τη δομή της και η λογική δίνει τη θέση της στη διαίσθηση. Ξεχασμένα ραντεβού, λάθος ημερομηνίες και σύγχυση στην επικοινωνία είναι πιθανά. Οι συγγνώμες δυσκολεύουν, ενώ η απροσεξία γίνεται πιο έντονη. Αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να ακούτε το ένστικτό σας, να κάνετε παύσεις και να δίνετε χώρο στη δημιουργικότητα. Στις σχέσεις, χρειάζεται κατανόηση και ευαισθησία, ειδικά αν προκύψουν παρεξηγήσεις.

Ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο

Η ανάδρομη πορεία στον Καρκίνο φέρνει στο προσκήνιο την οικογένεια και τις συναισθηματικές ανάγκες. Ακόμα και οι πιο σταθερές σχέσεις μπορεί να περάσουν μικρές κρίσεις, καθώς παλιά παράπονα βγαίνουν στην επιφάνεια. Η λύση βρίσκεται στην ενσυναίσθηση και την ανοιχτή επικοινωνία. Όσοι δείξουν κατανόηση και υπομονή, όχι μόνο θα αποφύγουν συγκρούσεις, αλλά θα βγουν από αυτή τη φάση πιο ώριμοι συναισθηματικά.

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό

Η τελευταία ανάδρομη πορεία του 2026, στον Σκορπιό, είναι η πιο έντονη. Τα συναισθήματα γίνονται ακραία και οι λέξεις μπορούν να πληγώσουν βαθιά. Παρεξηγήσεις, καχυποψία και συγκρούσεις για ασήμαντες αφορμές είναι πιθανά σενάρια.Ωστόσο, αυτή η περίοδος προσφέρεται για βαθιά αυτογνωσία. Αντί για αντιπαραθέσεις, είναι προτιμότερο να στραφείτε προς τα μέσα, να εντοπίσετε τοξικά μοτίβα και να εκφράσετε ξεκάθαρα τις ανάγκες σας. Έτσι, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα σε ευκαιρία εξέλιξης.

