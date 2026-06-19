Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επέστρεψαν με sold out show, εντυπωσιακά acts και πάνω από χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Με μια ματιά Τα Mad VMA 2026 ήταν sold out, με χιλιάδες επισκέπτες στο διήμερο Village Festival.

Η διοργάνωση μεταδόθηκε από το MEGA και περιλάμβανε εντυπωσιακά acts και βραβεύσεις.

Το Village Festival προσέφερε μουσική, meet & greets, παιχνίδια και εμπειρίες από χορηγούς.

Ξεχώρισαν εμφανίσεις καλλιτεχνών όπως η Ελένη Φουρέιρα, η Μαρίνα Σάττι και η Dara. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επέστρεψαν δυναμικά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι αποτελούν τον απόλυτο μουσικό θεσμό της χώρας. Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο κατάμεστο Γήπεδο Tae Kwon Do, ήταν sold out πολύ πριν την έναρξή της, σηματοδοτώντας μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές στην ιστορία του θεσμού.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 23 ετών Mad Video Music Awards, η φετινή βραδιά έφερε στη σκηνή ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μεγάλα acts, δυνατές συνεργασίες, ξεχωριστές βραβεύσεις και στιγμές που ήδη έχουν γίνει viral στα social media.

H Ellize στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο μεγαλύτερος εφιάλτης της και το απρόσμενο επαγγελματικό Plan B

Η διοργάνωση θα μεταδοθεί αποκλειστικά για 7η συνεχόμενη χρονιά από το MEGA, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 21:00, δίνοντας στο τηλεοπτικό κοινό τη δυνατότητα να ζήσει ξανά τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού.

Mad VMA Village Festival: 10.000 επισκέπτες και διήμερο μουσικό pre-show

Ιδιαίτερη δυναμική είχε και το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιουνίου στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do. Πάνω από 10.000 επισκέπτες πέρασαν από τον χώρο μέσα στο διήμερο, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα ζωντανό μουσικό και ψυχαγωγικό hub.

Το Village Festival, με ελεύθερη είσοδο, αποτέλεσε τον απόλυτο pre-show προορισμό των Mad VMA 2026, προσφέροντας μουσική από το Mad Radio 106,2, meet & greets με αγαπημένους creators, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, live activations και εντυπωσιακές εμπειρίες από μεγάλους χορηγούς και brands. Η ΔΕΗ, ο Κωτσόβολος, η Maybelline, το N1 Casino, το Old Spice, η Περιφέρεια Αττικής, το ΕΚΚΟΜΕΔ, η Algida, η Colgate, τα Everest, τα Starbucks και τα Tsakiris έδωσαν το δικό τους στίγμα σε μια εμπειρία που λειτουργεί πλέον ως θεσμός από μόνη της.

Ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ αποτέλεσε η εμφάνιση του Kidd, η οποία αποθεώθηκε από το κοινό και προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό από τα πρώτα λεπτά. Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και δημιούργησε άμεσα μια εκρηκτική αλληλεπίδραση με τους θεατές, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα τεράστιο sing-along πάρτι.

Τα τραγούδια «Λίγο ακόμα», «Bella» και «SOS» ξεσήκωσαν το κοινό, με τους fans να τραγουδούν δυνατά κάθε στίχο, δημιουργώντας ένα μαζικό κύμα ενέργειας που κυριάρχησε σε ολόκληρο τον χώρο. Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από έντονο ρυθμό, αδιάκοπη επικοινωνία με το κοινό και μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλα διεθνή urban festivals.

Η παρουσία του Kidd στο Mad VMA Village Festival επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως έναν από τους πιο ανερχόμενους και ταυτόχρονα καθιερωμένους εκπροσώπους της σύγχρονης urban σκηνής, με το κοινό να τον αποθεώνει από την αρχή έως το τέλος της εμφάνισής του.

Hosts, Superhosts και ένα opening που έδωσε τον τόνο της βραδιάς

Τον φετινό μουσικό θεσμό παρουσίασαν ο Θέμης Γεωργαντάς και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, πλαισιωμένοι από τη φετινή dream team των Superhosts, Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna GRFLD, Upinthehype και Αθηνά Κλήμη, οι οποίοι μετέφεραν τον παλμό της βραδιάς τόσο on stage όσο και online.

Το warm up set της βραδιάς ανέλαβε ο DJ Αντώνης Δημητριάδης μαζί με την Athena Manoukian, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα πριν από την έναρξη του show, ενώ το opening act του Akyla με το «Ferto», powered by ΔΕΗ, έδωσε από την πρώτη στιγμή τον ρυθμό για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και μουσική ένταση.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ εμφανίστηκαν η Marseaux με το «Γρανίτα λεμόνι», η Μαρίνα Σπανού με ένα ιδιαίτερο medley που ανέδειξε τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα, η Έλενα Παπαρίζου η οποία παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο της τραγούδι «Αλήθεια Τώρα;», η LILA που ξεσήκωσε το κοινό με τα «Ποιός να σου το πει» και «Ντοπαμίνη», καθώς και η Ρία Ελληνίδου μαζί με την Άντζελα Δημητρίου σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς με το «Φταίει ο έρωτας».

Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό act από την Anastasia μαζί με την Antigoni στο «Jalla», με τη συμμετοχή του Θέμη Γεωργαντά, ενώ στη συνέχεια ο Rack παρουσίασε το «Paloma» και το «Amazing Remix» μαζί με τον Sidarta. Ο APON ανέβηκε στη σκηνή με τα «Γλυκό αντίο» και «Καντάδα», ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τη Μαριώ σε μια μοναδική εκτέλεση του «Ρεμπέτικο», που ένωσε το σύγχρονο ήχο με την παραδοσιακή μουσική κουλτούρα.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση της DARA, νικήτριας της Eurovision 2026, η οποία παρουσίασε το «Bangaranga», φέρνοντας διεθνή αέρα στη φετινή διοργάνωση. Ο FY ανέβηκε στη σκηνή με το «Money dance», ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε συνεργασίες με τη Ρία Ελληνίδου και την Ellize, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυναμικά acts της βραδιάς.

Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο της single «Jackie O», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον τίτλο της πιο εκρηκτικής performer της ελληνικής pop σκηνής. Ακολούθησε ο Manos μαζί με τη Dina στο «Keno», ενώ στη συνέχεια ο Manos και η LILA παρουσίασαν το «Baby» μαζί με τους νικητές των Dance Auditions by Mad Radio 106,2, δίνοντας στο κοινό ένα από τα πιο dance-driven moments της βραδιάς.

Η Κατερίνα Λιόλιου εντυπωσίασε με μια δυναμική εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, παρουσιάζοντας τα «Λογαριασμός» και «DNA», ενώ η Μαρίνα Σάττι ανέβηκε στη σκηνή με τα «Anatoli» και «Koupes», προσφέροντας ένα ξεχωριστό μουσικό ύφος στη βραδιά.

Το closing act ανέλαβαν ο Θοδωρής Φέρρης και η Ελένη Φουρέιρα, με τον Φέρρη να ερμηνεύει το «Είπες» και στη συνέχεια μαζί με τη Φουρέιρα να παρουσιάζουν τα «Όνειρο θα ’ναι ξανά (κούνια)» και «Alleluia», κλείνοντας τη βραδιά με ένα εντυπωσιακό finale.

Οι νικητές των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Στα φετινά βραβεία ξεχώρισαν οι FY με το «Money dance» που κέρδισε το «Καλύτερο Urban», η Ελένη Φουρέιρα ως «Best Performer», ο Μίνως Μάτσας για την ταινία «Καποδίστριας» στην κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST», η Κατερίνα Λιόλιου ως «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», ο APON ως «Καλλιτέχνης Ποπ» και η Μαρίνα Σάττι με δύο σημαντικές διακρίσεις για το «Lola» και το άλμπουμ «Pop Too».

Ο Θοδωρής Φέρρης αναδείχθηκε στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό» και κέρδισε επίσης το «Τραγούδι της Χρονιάς Λαϊκό» με το «Κατάματα», ενώ ο Rack τιμήθηκε ως «Καλλιτέχνης Hip Hop & Urban». Ο Akylas απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία, το «Τραγούδι Viral» για το «Ferto» αλλά και τον τίτλο του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου».

Σημαντικές διακρίσεις πήραν επίσης η Ελένη Φουρέιρα για το «Alleluia» ως «Βίντεο της Χρονιάς», ο APON για την μπαλάντα «Καθρέφτης», το ντουέτο Toquel & LILA για το «Ποιός να σου το πει», ο Saske για το «5AM» ως «Τραγούδι της Χρονιάς Hip Hop», καθώς και η Άννα Βίσση για το τραγούδι «Όλα για όλα» και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Nero» στις κατηγορίες Airplay και Digital αντίστοιχα.

Μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς ήταν η βράβευση της Dara για την επιτυχία της με το single «Bangaranga». Το τραγούδι έχει ήδη σημειώσει σημαντική πορεία στα digital charts και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο viral pop κομμάτια της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της καλλιτέχνιδας στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Στη σκηνή ανέβηκε και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς της Eurovision, με πολυετή διεθνή εμπειρία και συμμετοχές που έχουν διακριθεί σε κορυφαίες θέσεις. Η παρουσία του πρόσθεσε έναν έντονα διεθνή χαρακτήρα στη βραδιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας του με τη Dara σε σύγχρονα pop projects υψηλής παραγωγής.

Αμέσως μετά, η Dara προχώρησε σε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή, απονέμοντας η ίδια βραβείο στον Δημήτρη Κοντόπουλο, στο πλαίσιο της κοινής τους συνεργασίας. Η στιγμή είχε έντονο συμβολισμό, καθώς ανέδειξε τη δημιουργική σχέση καλλιτέχνη και παραγωγού και τη συμβολή του Κοντόπουλου στη διαμόρφωση επιτυχημένων ευρωπαϊκών μουσικών προτάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη στιγμή έδωσε και ο Γιώργος Αρσενάκος, Co-Founder & CEO της Panik Records, ο οποίος απένειμε στη Dara ακόμη ένα βραβείο για την επιτυχία του «Bangaranga», αναγνωρίζοντας τόσο την πορεία της στο label όσο και τη συμβολή της στο σύγχρονο pop ρεύμα. Παράλληλα, συνεχάρη δημόσια τόσο την ίδια όσο και τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας τους.

Κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε, επίσης, η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου. O δημοφιλής ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει μια ιδιαίτερη διάκριση, σε μια στιγμή έντονα φορτισμένη συναισθηματικά.

Τη βράβευση πραγματοποίησαν η Μαρία Μπεκατώρου, στενή του φίλη, και ο Θέμης Γεωργαντάς, δημιουργώντας ένα σκηνικό οικειότητας και συγκίνησης που κέρδισε το κοινό. Ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στη διαχρονική του σχέση με τον θεσμό των Mad VMA, θυμίζοντας πως ο συγκεκριμένος χώρος είχε φιλοξενήσει μία από τις τελευταίες του μεγάλες live εμφανίσεις πριν την περίοδο της πανδημίας.

Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιβεβαίωσαν τη θέση τους ως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χώρας, συνδυάζοντας μουσική, τηλεοπτικό θέαμα και pop culture σε ένα ενιαίο υπερθέαμα. Με sold out προσέλευση, 10.000 επισκέπτες στο Village Festival και ένα line-up κορυφαίων καλλιτεχνών, η φετινή διοργάνωση άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική σκηνή και έθεσε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά για το μέλλον.