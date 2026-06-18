Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Akylas αποκαλύπτει ποιο είναι το επαγγελματικό του plan B

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Ο Akylas αποκαλύπτει το Plan B του, το «sexy» score της βραδιάς και αποθεώνεται στη σκηνή των Mad VMA 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Akylas εμφανίστηκε στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ με εντυπωσιακή εμφάνιση και νέα τραγούδια.
  • Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι η ιδανική συνταγή διακοπών είναι ξεκούραση και έντονο nightlife.
  • Το επαγγελματικό Plan B του Akylas, αν έφευγε από τη μουσική, είναι η μαγειρική.
  • Ο μεγαλύτερος εφιάλτης του Akylas είναι η μοναξιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, ο Akylas βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όχι μόνο για το εντυπωσιακό του act, αλλά και για τις αποκαλύψεις του στην κάμερα της Σοφίας Θεοδώρας Γυλτίζη. Με διάθεση για ειλικρίνεια, ο artist δήλωσε πως για εκείνον η ιδανική συνταγή διακοπών είναι ο συνδυασμός ξεκούρασης και έντονου nightlife, ενώ όταν ρωτήθηκε για το πόσο «sexy» ένιωθε τη συγκεκριμένη βραδιά, δεν δίστασε να βαθμολογήσει τον εαυτό του με ένα απόλυτο «10».

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Photos: Akim Tsatsoulis

Σε μια πιο αναπάντεχη στιγμή της συνέντευξης, ο Akylas αποκάλυψε το επαγγελματικό του Plan B. Παρά την τεράστια επιτυχία του στη μουσική, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως αν έπρεπε να αλλάξει πορεία, θα επέστρεφε στην κουζίνα, καθώς η μαγειρική παραμένει μια κρυφή του αγάπη. Παράλληλα, μοιράστηκε και την πιο ανθρώπινη πλευρά του, εκμυστηρευόμενος πως ο μεγαλύτερος εφιάλτης του είναι η μοναξιά.

Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Φυσικά, η βραδιά ανήκε στη σκηνή. Ο Akylas ανέλαβε την τιμητική αποστολή να κάνει την επίσημη έναρξη του event, «βάζοντας φωτιά» στο Tae Kwon Do με το hit «Ferto» σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό total white outfit, bomber jacket με φτερά και τα χαρακτηριστικά καπέλα με αυτάκια, ενώ η αλλαγή στα μαλλιά του –σε έντονο πράσινο, ολοκλήρωσε την 00’s cyber boy αισθητική του.

Η εμφάνιση δεν σταμάτησε εκεί. Ο Akylas παρουσίασε για πρώτη φορά τα νέα του κομμάτια «Spasto» και «Akyla Tequila» (σε συνεργασία με τη Skoda), μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ψηφιακό σύμπαν. Με τη συνοδεία μιας άψογα συγχρονισμένης ομάδας χορευτών και custom-made visuals, ο καλλιτέχνης απέδειξε γιατί θεωρείται η νέα pop δύναμη της γενιάς του.

Συνδυάζοντας την καινοτομία, το performance και τη φρέσκια αισθητική, ο Akylas χάρισε μια από τις πιο εκρηκτικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλά για όλα όσα ακολούθησαν.

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MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ακύλας
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