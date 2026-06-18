Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Ο Akylas εντυπωσίασε στα Mad VMA 2026 με ένα απόλυτο 00s cyber boy look, spiky πράσινα μαλλιά και ανατρεπτικό στυλ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Akylas παρουσίασε νέα τραγούδια στα MAD VMA 2026, μετατρέποντας τη σκηνή σε ψηφιακό σύμπαν.
  • Η εμφάνισή του ακολούθησε την αισθητική των 00s cyber boy, συνδυάζοντας urban και futurism.
  • Το look του περιλάμβανε denim με digital τυπώματα, ροζ σατέν jacket και πράσινα spiky μαλλιά.
  • Ο Akylas δήλωσε ότι το μυστικό είναι να κυνηγάς την αλήθεια σου, όχι το viral.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Akylas χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο ένας hitmaker της νέας γενιάς, αλλά και ένα fashion icon που τολμά να πειραματίζεται. Παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τα νέα του tracks «Spasto» και «Akyla Tequila» με τη Skoda, ο καλλιτέχνης μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα ψηφιακό σύμπαν, επιλέγοντας ένα outfit που θα μπορούσε να βγει απευθείας από anime της δεκαετίας του 2000.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Το look του Akyla ήταν μια ωδή στην 00s cyber boy aesthetic, συνδυάζοντας το urban στοιχείο με το futurism. Φόρεσε ένα denim παντελόνι γεμάτο εκκεντρικά, digital-style τυπώματα, το οποίο συνδύασε με ένα σατέν ροζ jacket που έδινε την απαραίτητη pop αντίθεση. Από μέσα, επέλεξε ένα μαύρο τοπ διακοσμημένο με αλυσίδα, ενισχύοντας το edgy χαρακτήρα της εμφάνισής του.

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Ωστόσο, οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που έκαναν τη διαφορά. Το iconic jockey καπέλο με τα χαρακτηριστικά «αυτάκια» έγινε αμέσως viral, αλλά την παράσταση έκλεψε η ανατρεπτική του κόμη. Τα πράσινα spiky μαλλιά του ήταν το απόλυτο statement, προσδίδοντας ένα punk-cyber vibe που ταίριαζε απόλυτα με την ενέργεια του act του.

Με την επιμέλεια της εικόνας του να αντανακλά τη μουσική του ταυτότητα, ο Akylas απέδειξε πως η μόδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καλλιτεχνικού του οράματος. Όπως δήλωσε και ο ίδιος αποκλειστικά στο Mad.gr, το μυστικό είναι να «μην κυνηγάς το viral, αλλά να κυνηγάς την αλήθεια σου», και η εμφάνισή του στα φετινά VMA ήταν ακριβώς αυτό: μια αυθεντική, τολμηρή και 100% δική του πρόταση που άφησε το στίγμα της.

 

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Fashion MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ακύλας
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