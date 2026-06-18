Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

To ανατρεπτικό hair look της Μαρίας Σολωμού στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρία Σολωμού μαγνήτισε τα βλέμματα στα MAD VMA 2026 με το νέο της hair look και μια τολμηρή στιλιστική επιλογή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαρία Σολωμού άλλαξε ριζικά το μαλλί της για τα Mad VMA 2026, υιοθετώντας κοντό κούρεμα.
  • Η ηθοποιός συνδύασε το νέο της hair look με κοντό, στενό φόρεμα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.
  • Η Μαρία Σολωμού παρέδωσε το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» στην Ελένη Φουρέιρα.
  • Η εμφάνισή της θεωρήθηκε statement αυτοπεποίθησης και ανανέωσης στην καριέρα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε η Μαρία Σολωμού κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ στις 17/6. Η δημοφιλής ηθοποιός, που μας έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερες και δυναμικές εμφανίσεις, επέλεξε να κάνει μια εμφάνιση που θα συζητηθεί πολύ, συνδυάζοντας ένα ολοκαίνουργιο beauty look με ένα άκρως θηλυκό και μοντέρνο ντύσιμο.

Η μεγάλη ανατροπή της βραδιάς δεν ήταν άλλη από το νέο hair look της ηθοποιού. Αποχωριζόμενη τα χαρακτηριστικά, πυκνά σγουρά μαλλιά της, σήμα κατατεθέν της εδώ και χρόνια, η Μαρία Σολωμού εμφανίστηκε με ένα εντελώς διαφορετικό, κοντό κούρεμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και αποπνέει μια πιο αυστηρή, fashion-forward αισθητική. Το νέο αυτό στυλ φαίνεται να ανανεώνει πλήρως την εικόνα της, αποδεικνύοντας ότι δεν φοβάται να πειραματίζεται και να υιοθετεί πιο τολμηρές τάσεις.

Boho-glam: Το beach look της Dua Lipa που θα γίνει η εμμονή του καλοκαιριού

Πέρα από την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της, η Μαρία Σολωμού τράβηξε τα βλέμματα με το στιλιστικό της outfit. Επιλέγοντας ένα κοντό και στενό φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, κατάφερε να συνδυάσει την κομψότητα με την ένταση που απαιτεί η σκηνή των MAD VMA. Η επιλογή της ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ της σύγχρονης μόδας και του προσωπικού της στυλ.

Η παρουσία της στη σκηνή είχε έναν επιπλέον λόγο για να ξεχωρίσει: ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε να παραδώσει το τιμητικό βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς». Η στιγμή που η Μαρία Σολωμού κάλεσε στη σκηνή την Ελένη Φουρέιρα αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της βραδιάς, με τις δύο γυναίκες να μοιράζονται το stage υπό τις επευφημίες του κοινού.


Η Μαρία Σολωμού απέδειξε για άλλη μια φορά πως η αυθεντικότητα και η διάθεση για ανανέωση είναι τα «κλειδιά» για να παραμένει κανείς επίκαιρος και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Η χθεσινή της παρουσία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση για τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά ένα statement αυτοπεποίθησης που υπογραμμίζει τη νέα φάση στην οποία βρίσκεται η καριέρα της.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
Επόμενο
Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026

Δες επίσης

Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision
Mad Video Music Awards

Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision

18.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet
Fashion

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet

18.06.2026
Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα MAD VMA 2026
MAD VMA 2026

Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα MAD VMA 2026

18.06.2026
Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Fashion

Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Fashion

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
«Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός»: Ο Saske στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

«Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός»: Ο Saske στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης «πρωταγωνιστής» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 βραβεία
Mad Events

Ο Θοδωρής Φέρρης «πρωταγωνιστής» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 βραβεία

18.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η βράβευση του Rack και η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η βράβευση του Rack και η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του

18.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά