To ανατρεπτικό hair look της Μαρίας Σολωμού στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Μαρία Σολωμού μαγνήτισε τα βλέμματα στα MAD VMA 2026 με το νέο της hair look και μια τολμηρή στιλιστική επιλογή

Με μια ματιά Η Μαρία Σολωμού άλλαξε ριζικά το μαλλί της για τα Mad VMA 2026, υιοθετώντας κοντό κούρεμα.

Η ηθοποιός συνδύασε το νέο της hair look με κοντό, στενό φόρεμα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Η Μαρία Σολωμού παρέδωσε το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» στην Ελένη Φουρέιρα.

Η εμφάνισή της θεωρήθηκε statement αυτοπεποίθησης και ανανέωσης στην καριέρα της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε η Μαρία Σολωμού κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ στις 17/6. Η δημοφιλής ηθοποιός, που μας έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερες και δυναμικές εμφανίσεις, επέλεξε να κάνει μια εμφάνιση που θα συζητηθεί πολύ, συνδυάζοντας ένα ολοκαίνουργιο beauty look με ένα άκρως θηλυκό και μοντέρνο ντύσιμο.

Η μεγάλη ανατροπή της βραδιάς δεν ήταν άλλη από το νέο hair look της ηθοποιού. Αποχωριζόμενη τα χαρακτηριστικά, πυκνά σγουρά μαλλιά της, σήμα κατατεθέν της εδώ και χρόνια, η Μαρία Σολωμού εμφανίστηκε με ένα εντελώς διαφορετικό, κοντό κούρεμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και αποπνέει μια πιο αυστηρή, fashion-forward αισθητική. Το νέο αυτό στυλ φαίνεται να ανανεώνει πλήρως την εικόνα της, αποδεικνύοντας ότι δεν φοβάται να πειραματίζεται και να υιοθετεί πιο τολμηρές τάσεις.

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Πέρα από την εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της, η Μαρία Σολωμού τράβηξε τα βλέμματα με το στιλιστικό της outfit. Επιλέγοντας ένα κοντό και στενό φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, κατάφερε να συνδυάσει την κομψότητα με την ένταση που απαιτεί η σκηνή των MAD VMA. Η επιλογή της ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ της σύγχρονης μόδας και του προσωπικού της στυλ.

Η παρουσία της στη σκηνή είχε έναν επιπλέον λόγο για να ξεχωρίσει: ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε να παραδώσει το τιμητικό βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς». Η στιγμή που η Μαρία Σολωμού κάλεσε στη σκηνή την Ελένη Φουρέιρα αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της βραδιάς, με τις δύο γυναίκες να μοιράζονται το stage υπό τις επευφημίες του κοινού.





Η Μαρία Σολωμού απέδειξε για άλλη μια φορά πως η αυθεντικότητα και η διάθεση για ανανέωση είναι τα «κλειδιά» για να παραμένει κανείς επίκαιρος και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Η χθεσινή της παρουσία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση για τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά ένα statement αυτοπεποίθησης που υπογραμμίζει τη νέα φάση στην οποία βρίσκεται η καριέρα της.