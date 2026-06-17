Η Lindsay Lohan ξέρει ποιο είναι το beauty trick που «φωτίζει» αμέσως τα μάτια

Η Lindsay Lohan υιοθετεί την κίτρινη σκιά και μας δίνει την τέλεια έμπνευση για το πιο fresh καλοκαιρινό μακιγιάζ

Με μια ματιά Η Lindsay Lohan προτείνει κίτρινη σκιά ματιών για να φωτίσει το βλέμμα.

Η ηθοποιός συνδύασε την κίτρινη σκιά με χάλκινο τόνο για βάθος.

Χρησιμοποίησε eyeliner και μαύρο μολύβι για να τονίσει τα μάτια.

Το μακιγιάζ της Lohan δείχνει πώς να ενσωματώσεις τολμηρές αποχρώσεις αρμονικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι ζωηρές αποχρώσεις στο μακιγιάζ των ματιών επιστρέφουν δυναμικά αυτό το καλοκαίρι, ανατρέποντας τους κανόνες του μινιμαλισμού. Αν χρειαζόσασταν έμπνευση για να πειραματιστείτε με πιο τολμηρά χρώματα, η Lindsay Lohan έρχεται να σας δώσει την απάντηση, προτείνοντας μια κίτρινη απόχρωση που φωτίζει το βλέμμα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα στο «The One Party» στη Νέα Υόρκη, ένα exclusive event που διοργάνωσε η Uber One, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα της showbiz. Στη σκηνή της βραδιάς ανέβηκαν οι θρυλικοί Backstreet Boys, ενώ ο Mark Ronson ανέλαβε τα decks, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, τα φλας των φωτογράφων στράφηκαν και πάνω στη Lindsay Lohan, η οποία φωτογραφήθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Bader Shammas, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με το απόλυτο καλοκαιρινό της beauty look.

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Το μακιγιάζ της star αποτέλεσε μια ευφυή ερμηνεία του floral top που επέλεξε για τη βραδιά, δίνοντας ένταση στα μάτια με κίτρινη σκιά που διέθετε απαλούς ιριδισμούς στην εσωτερική γωνία. Για να εξισορροπήσει τον έντονο τόνο του κίτρινου, η Lohan συνδύασε τη σκιά της με έναν κομψό χάλκινο (copper) τόνο, ενώ το βλέμμα απέκτησε βάθος χάρη στο eyeliner και το μαύρο μολύβι στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου.

Το υπόλοιπο μακιγιάζ κινήθηκε σε εξίσου δροσερούς τόνους, με τα χείλη να βάφονται σε μια απαλή κόκκινη απόχρωση και τα ζυγωματικά να αποκτούν ζωντάνια με ένα ροζ blush. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μια ανάλαφρη, ανέμελη αλογοουρά, επιτρέποντας στο μακιγιάζ της να πρωταγωνιστήσει.

Αυτό το look αποδεικνύει ότι οι τολμηρές αποχρώσεις δεν χρειάζεται να είναι απόκοσμες, αλλά μπορούν να ενσωματωθούν με αρμονία σε μια επίσημη ή καλοκαιρινή εμφάνιση, αρκεί να υπάρχει η σωστή ισορροπία στις υφές και τα συμπληρωματικά χρώματα.