MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τι θα δούμε και θα ζήσουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς

Με μια ματιά Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ξεκινούν νωρίτερα φέτος, στις 19:30, με πλούσιο πρόγραμμα.

Το MAD VMA Village Festival προσφέρει ελεύθερη είσοδο με μουσική, παιχνίδια και δώρα πριν την κύρια εκδήλωση.

Ο Θέμης Γεωργαντάς και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη παρουσιάζουν τη βραδιά, πλαισιωμένοι από Superhosts.

Πολλές δυνατές εμφανίσεις και συνεργασίες καλλιτεχνών αναμένονται, όπως η Dara, η Έλενα Παπαρίζου και οι Ρέμος/Klavdia. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα! Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς είναι επιτέλους εδώ και η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η πιο λαμπερή βραδιά της ελληνικής μουσικής επιστρέφει, συγκεντρώνοντας στη σκηνή τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής, εντυπωσιακές εμφανίσεις, μοναδικά acts και χιλιάδες fans που ανυπομονούν να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της βραδιάς. Απόψε, η μουσική έχει τον πρώτο λόγο και όλα τα βλέμματα στρέφονται στα Mad VMA 2026, σε μια γιορτή γεμάτη λάμψη, συγκινήσεις και τις πιο αξέχαστες στιγμές της χρονιάς.

Φέτος, η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής ξεκινά στις 19:30, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, δίνοντας το σύνθημα για μια βραδιά γεμάτη δυνατές εμφανίσεις, λαμπερούς καλεσμένους και μοναδικές μουσικές στιγμές. Αν έχεις συνηθίσει να φτάνεις αργότερα, καλό είναι να αναθεωρήσεις τα σχέδιά σου, γιατί η δράση αρχίζει από νωρίς και υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο λεπτό.

Mad VMA Village Festival 2026: Όσα έγιναν στο απόλυτο party πριν τη μεγάλη βραδιά των βραβείων

Λίγες ώρες πριν ανοίξει το κόκκινο χαλί των MAD VMA από την ΔΕΗ, στις 16:00 ακριβώς, το Village Festival γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να μπουν πρώτοι στο κλίμα της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς της χρονιάς. Μουσική, παιχνίδια, αγαπημένοι influencers, δώρα, φωτογραφίες και Mad VMA vibes περιμένουν μικρούς και μεγάλους με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με τη συμμετοχή σημαντικών brands όπως η ΔΕΗ, η Κωτσόβολος, η Maybelline, το N1 Casino, η Old Spice, η Περιφέρεια Αττικής, το ΕΚΚΟΜΕΔ, η Algida, η Colgate, η DRNS, τα Everest, τα Starbucks και η Tsakiris, ο χώρος μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο hub εμπειριών, δράσεων και εκπλήξεων. Κάθε brand προσθέτει τη δική του ενέργεια, δημιουργώντας ένα μοναδικό φεστιβαλικό σκηνικό που κάνει το Village να ζει και να αναπνέει σε ρυθμούς MAD VMA, δίνοντας στο κοινό ακόμα περισσότερους λόγους να το απολαύσει.

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουν τον απόλυτο οικοδεσπότη τους: τον Θέμη Γεωργαντά, που θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής της βραδιάς, δίνοντας τον ρυθμό στο μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς. Με το χαρακτηριστικό του στιλ, την αστείρευτη ενέργεια και την εμπειρία χρόνων, είναι εκείνος που συνδέει κάθε στιγμή του show και μετατρέπει τα MAD VMA σε ένα ασταμάτητο πάρτι.

Δίπλα του βρίσκεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, που φέρνει τη δική της ξεχωριστή ενέργεια και ανατρεπτικό ύφος, δημιουργώντας μαζί με τον Θέμη ένα δυναμικό δίδυμο που απογειώνει τη σκηνή και δίνει στο show ακόμη περισσότερη ένταση, χιούμορ και pop χαρακτήρα.

Τη βραδιά απογειώνει μια ομάδα Superhosts που δίνουν το δικό τους στίγμα, ξεκινώντας από την Konnie Metaxa και τον Dr Chris Karakatsanis, που φέρνουν φρεσκάδα, viral ενέργεια και νεανικό παλμό στη σκηνή. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Upinthehype και η Αθηνά Κλήμη ολοκληρώνουν την ομάδα των Superhosts, γεμίζοντας το stage με διαφορετικές προσωπικότητες, στυλ και καλοκαιρινό vibe.

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Όλοι μαζί συνθέτουν ένα εκρηκτικό σύνολο που κάνει τα MAD VMA 2026 να μην είναι απλά ένα μουσικό show, αλλά μια ολοκληρωμένη pop εμπειρία γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις και στιγμές που θα συζητηθούν.

Στο μοναδικό αυτό μουσικό show των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ θα τα δούμε όλα και δεν θα ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε! Καλλιτέχνες από κάθε είδος ανεβαίνουν στη σκηνή και φέρνουν μαζί τους από εκρηκτικά pop και dance acts που θα μας ξεσηκώσουν και θα μας κάνουν να χορεύουμε nonstop, μέχρι δυνατές μπαλάντες που θα μας αγγίξουν και θα μας κάνουν να τραγουδάμε με την ψυχή μας. Και φυσικά δεν λείπουν τα acts που θα μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό, με σκηνική παρουσία, ενέργεια και εκπλήξεις που θα μας καθηλώσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, vibe και ατελείωτο show που θα τα έχει κυριολεκτικά όλα!

Πολλές κατηγορίες και υποψηφιότητες θα δώσουν τον δικό τους ρυθμό στη βραδιά, μετατρέποντας τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ σε ένα πραγματικό υπερθέαμα γεμάτο ένταση, αγωνία και εκπλήξεις. Από τα πιο δυνατά μουσικά acts μέχρι τις πιο viral στιγμές της χρονιάς, όλα θα «παίζουν» στη σκηνή, με τους καλλιτέχνες να διεκδικούν τη διάκριση και το κοινό να ζει κάθε ανακοίνωση και κάθε βράβευση σαν μικρή γιορτή. Μια βραδιά όπου η μουσική, η λάμψη και ο ανταγωνισμός ενώνονται και δημιουργούν το απόλυτο pop event που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Η αδρεναλίνη στο Tae Kwon Do θα χτυπήσει «κόκκινο» όταν η Dara θα εμφανιστεί στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, που έγραψε ιστορία χαρίζοντας στη Βουλγαρία το πρώτο της τρόπαιο, παίρνοντας μία πρώτη γεύση από την πρόβα της θα αφήσει με το act της μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και προσμονή. Με απόλυτη συγκέντρωση και επαγγελματισμό, δούλεψε πάνω σε κάθε τεχνικό και σκηνοθετικό στοιχείο της εμφάνισής της, δίνοντας στο «Bangaranga» μια εκρηκτική σκηνική ταυτότητα που απογειώνει το κομμάτι. Ο συγχρονισμός με τους χορευτές, η έντονη κινησιολογία και η φουτουριστική αισθητική της εμφάνισης δείχνουν πως πρόκειται για ένα act που στοχεύει να μετατρέψει τη σκηνή σε ένα ασταμάτητο pop υπερθέαμα.

Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ανάμεσα στα acts που ξεχωρίζουν στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, βρίσκεται η πολυαναμενόμενη μουσική συνάντηση του Αντώνης Ρέμος με την Klavdia, οι οποίοι όταν ανέβηκαν στη σκηνή για την τεχνική τους πρόβα, έδωσαν μια πρώτη, εντυπωσιακή γεύση από το ιδιαίτερο ντουέτο που ετοιμάζουν για σήμερα. Οι δύο καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές τους στο αγαπημένο τραγούδι «Πού να ‘σαι», σε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και ερμηνευτική δύναμη, με τη χημεία τους να γίνεται από νωρίς εμφανής πάνω στη σκηνή. Η λιτή αλλά ατμοσφαιρική σκηνοθετική προσέγγιση, οι κινηματογραφικοί φωτισμοί και το έντονο συναίσθημα των ερμηνειών τους συνθέτουν ένα act που ήδη ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο δυνατά highlights της φετινής διοργάνωσης.

Σήμερα στο Tae Kwon Do, η Έλενα Παπαρίζου είναι έτοιμη να «σαρώσει» τη σκηνή των MAD VMA 2026, σε μια εμφάνιση που ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα acts της βραδιάς. Με απόλυτη σκηνική παρουσία, προσοχή στη λεπτομέρεια και ενέργεια που ανεβαίνει στα ύψη, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ετοιμάζεται να ξεσηκώσει το κοινό και να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα τεράστιο καλοκαιρινό πάρτι. Στο πλαίσιο της εμφάνισής της, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο της τραγούδι «Αλήθεια Τώρα;», ένα dance κομμάτι που αναμένεται να γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό anthem και να ξεσηκώσει τους θεατές από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Με όλα τα στοιχεία να δείχνουν ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα, η αποψινή της παρουσία υπόσχεται να «ρίξει» τη σκηνή και να αφήσει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Ο Akylas επίσης ετοιμάζεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια εμφάνιση που ήδη συζητιέται ως ένα από τα πιο ανατρεπτικά acts της βραδιάς. Με ενέργεια που «γεμίζει» τη σκηνή από το πρώτο δευτερόλεπτο, ο καλλιτέχνης υπόσχεται ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα γεμάτο ένταση, δυναμική χορογραφία και σύγχρονη pop αισθητική με απρόσμενες παραδοσιακές πινελιές. Το medley που θα παρουσιάσει ζωντανά αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό, ενώ τα εντυπωσιακά visuals και οι καταιγιστικοί φωτισμοί θα απογειώσουν την εμπειρία. Όλα δείχνουν πως η αποψινή του παρουσία θα αποτελέσει ένα από τα πιο εκρηκτικά highlights της μεγάλης μουσικής βραδιάς.

Η Dara έφερε αέρα Eurovision στις πρόβες για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αναμένεται να πάρει «φωτιά» με τη μοναδική συνύπαρξη της Ρία Ελληνίδου και της Άντζελα Δημητρίου, σε ένα act που ενώνει δύο διαφορετικές μουσικές γενιές με τρόπο εκρηκτικό. Με το viral hit «Safari» να δίνει ήδη τον παλμό και το εμβληματικό «Φταίει Ο Έρωτας» να γεφυρώνει το χθες με το σήμερα, οι δύο καλλιτέχνιδες ετοιμάζονται να παρουσιάσουν μια εμφάνιση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατή σκηνική χημεία. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο δυναμικά και πολυσυζητημένα acts της φετινής διοργάνωσης, που θα ξεσηκώσει το κοινό και θα μείνει αξέχαστο.

Η Ρία Ελληνίδου θα μετατρέψει με το «Safari» τη σκηνή σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεμάτη ένταση, ρυθμό και καθαρό performance energy. Με το εντυπωσιακό σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική διαδρομή και την ιδιαίτερη oriental αισθητική που τη χαρακτηρίζει, ετοιμάζεται να παρασύρει το κοινό σε ένα δυναμικό show όπου η φλόγα, η κίνηση και ο παλμός της μουσικής θα γίνουν ένα. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα act που δεν θα μείνει απλά στη σκηνή, αλλά θα «γράψει» ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς.

Επίσης, τη Ρία Ελληνίδου θα τη δούμε και μαζί με τον FY με ένα από τα πιο δυνατά acts των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Με το εντυπωσιακό mashup των επιτυχιών «Bam» και «Φωτιά με Φωτιά», οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν το urban στοιχείο με τη σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα γεμάτο ρυθμό και ενέργεια. Η σκηνική τους χημεία, ο απόλυτος συγχρονισμός και η δυναμική παρουσία τους προμηνύουν μια εμφάνιση που θα συζητηθεί έντονα και θα αποτελέσει ένα από τα highlights της μεγάλης βραδιάς.

Τον FY θα τον απολαύσουμε και με την Ellize, σε ένα act που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα και υπόσχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία της βραδιάς. Με το «Karalho» να αποτελεί τη βάση της εμφάνισής τους, οι δύο καλλιτέχνες συνδυάζουν ένταση, ρυθμό και δυναμική σκηνική παρουσία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ενέργεια και απόλυτο συγχρονισμό. Όλα δείχνουν πως η κοινή τους εμφάνιση θα αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά και πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης.

Η Antigoni από την άλλη συνεχίζει να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού στα ύψη. Με κάθε πρόβα της να δείχνει όλο και πιο προσεγμένη και δυναμική, η καλλιτέχνιδα έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλη προσμονή γύρω από την εμφάνισή της, κρατώντας μυστικό το τελικό concept του act της. Πλέον, όλοι ανυπομονούν να δουν ποιο τραγούδι θα επιλέξει να παρουσιάσει στη μεγάλη βραδιά και με ποιον τρόπο θα μεταμορφώσει τη σκηνή, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Σήμερα το βράδυ, η Anastasia ανεβαίνει στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για να μας δείξει στην πράξη όλο αυτό που μας έταξε στις πρόβες, και από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται πραγματικά να «ανατινάξει» το Tae Kwon Do! Με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Σπάστε Τα» και μια εμφάνιση γεμάτη ένταση, χορό και απόλυτο ελληνικό party vibe, υπόσχεται να μετατρέψει τη σκηνή σε ατελείωτο dancefloor. Όλα δείχνουν πως θα είναι από εκείνα τα acts που δεν απλά τα βλέπεις… αλλά τα ζεις, τα τραγουδάς και τα θυμάσαι για καιρό!

Αντώνης Ρέμος και Klavdia «μάγεψαν» στις πρόβες των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Lila θα ανέβει στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για να παρουσιάσει ένα από τα πιο σύγχρονα και δυναμικά acts της διοργάνωσης, φέρνοντας καθαρό pop αέρα στο Tae Kwon Do. Με ένα εντυπωσιακό medley που ενώνει το «Poios na sou to pei» με το νέο της κομμάτι «Dopamini», ετοιμάζεται να δώσει μια εμφάνιση γεμάτη ρυθμό, ένταση και σκηνική ενέργεια που δεν σε αφήνει να πάρεις τα μάτια σου από τη σκηνή. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα performance με διεθνή pop αισθητική, έντονη χορογραφία και vibe που θα απογειώσει το κοινό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η Μαρίνα Σπανού σήμερα το βράδυ θα μας χαρίσει ένα από τα πιο feel-good acts της βραδιάς, γεμάτο καλοκαιρινή ενέργεια και ατελείωτο vibe! Με ένα ειδικά διαμορφωμένο medley που συνδυάζει indie ευαισθησία και pop ρυθμό, η εμφάνισή της υπόσχεται να μας ταξιδέψει, να μας ξεσηκώσει αλλά και να μας κάνει να τραγουδήσουμε δυνατά κάθε στίχο. Με χαλαρή διάθεση, έντονο συναίσθημα και χορευτική ενέργεια, η Μαρίνα ετοιμάζεται να μετατρέψει τη σκηνή σε μια μεγάλη μουσική παρέα που θα μας μείνει αξέχαστη.

Ένα από τα πιο φρέσκα και ανεβαστικά acts της βραδιάς θα έρθει σήμερα στη σκηνή από τον Mano και τη Dina! Με το ολοκαίνουργιο κομμάτι «Keno» να βρίσκεται στο επίκεντρο, ετοιμάζονται να μετατρέψουν το Tae Kwon Do σε ένα μεγάλο pop party γεμάτο ρυθμό, χορό και ενέργεια που δεν σταματά λεπτό. Η χημεία τους, το μοντέρνο τους ύφος και η εκρηκτική σκηνική παρουσία υπόσχονται ένα performance που θα μας ξεσηκώσει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο beat και θα μας μείνει στο μυαλό σαν από τα πιο fun highlights της βραδιάς!

Η σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ γεμίζει από καλοκαιρινό vibe με τη Marseaux να ετοιμάζεται να μας χαρίσει ένα από τα πιο fun και feel-good acts της βραδιάς! Με το νέο της single «Granita Lemoni» να πρωταγωνιστεί, η εμφάνισή της υπόσχεται να φέρει φρεσκάδα, χρώμα και ανεβασμένη διάθεση, μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε ένα αληθινό pop καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο ρυθμό, χορό και θετική ενέργεια.

Το Tae Kwon Do ετοιμάζεται να «πάρει φωτιά» σήμερα το βράδυ, καθώς η Κατερίνα Λιόλιου ανεβαίνει στη σκηνή για να δώσει ένα από τα πιο εκρηκτικά και talk of the night acts! Με αυτοπεποίθηση που γεμίζει τον χώρο και σκηνική παρουσία που δεν αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο, η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στη βραδιά και να ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο. Με ένα δυναμικό medley που ενώνει τα «Λογαριασμός» και «DNA», υπόσχεται ένα performance γεμάτο ένταση, ρυθμό και ατελείωτη ενέργεια, που θα μείνει σίγουρα ως ένα από τα highlights της φετινής διοργάνωσης.

Κατερίνα Λιόλιου: Το act που προμηνύει σκηνική ανατροπή στα Mad VMA 2026

Η σκηνή του Tae Kwon Do ετοιμάζεται να γίνει ένα αληθινό μουσικό ταξίδι χωρίς όρια με τη Μαρίνα Σάττι να αναλαμβάνει να μας παρασύρει στο δικό της μοναδικό σύμπαν! Με ένα εκρηκτικό medley που ενώνει την ατμόσφαιρα της «Anatoli», τη μαγεία των «Koupes» και τη σύγχρονη pop αισθητική της, ετοιμάζεται να μετατρέψει τη σκηνή σε ένα πολυπολιτισμικό πάρτι γεμάτο ρυθμό, χορό και απρόβλεπτες στιγμές. Ένα act γεμάτο ενέργεια, δημιουργικότητα και MAD διάθεση που υπόσχεται να μας κάνει να χορεύουμε, να τραγουδάμε και να ζήσουμε τη βραδιά στο απόλυτο maximum!

Ένα από τα πιο δυνατά και πολυσυζητημένα rap acts της διοργάνωσης θα έρθει από τον Rack! Με την ενέργεια να χτυπάει κόκκινο και τη σκηνική του παρουσία να γεμίζει τον χώρο από το πρώτο δευτερόλεπτο, ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά της εγχώριας rap σκηνής και να ξεσηκώσει το κοινό με τον χαρακτηριστικό του ήχο. Με το «Paloma» να δίνει ήδη τον ρυθμό και ένα οπτικοακουστικό show γεμάτο street αισθητική, δυνατά visuals και βαριά μπάσα, ο Rack υπόσχεται μια εμφάνιση που θα ανεβάσει την αδρεναλίνη και θα μείνει σίγουρα ως ένα από τα πιο εκρηκτικά highlights της βραδιάς.

Σήμερα, η σκηνή του Tae Kwon Do ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο ανατρεπτικές και απρόσμενες στιγμές της διοργάνωσης με την Ανδρομάχη να ενώνεται με την Τζένη Κατσίγιαννη σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό mash up! Με έντονο νησιώτικο χρώμα, ανεβαστική ενέργεια και απόλυτη χημεία επί σκηνής, οι δύο καλλιτέχνιδες μετατρέπουν το stage σε ένα σύγχρονο ελληνικό πανηγύρι που δεν περιμένει κανείς να δει, αλλά όλοι θα θυμούνται. Με τα «Καλέ Ποιος Είναι Αυτός» και «Πες Μου Πώς Σε Λένε» να δένουν απρόσμενα και εκρηκτικά, υπόσχονται ένα act γεμάτο ρυθμό, fun και καλοκαιρινό vibe που θα ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Η σκηνή ετοιμάζεται να «γεμίσει καρδιές», συναίσθημα και δυνατές στιγμές, καθώς ο Θοδωρής Φέρρης ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στο Tae Kwon Do για να χαρίσει ένα από τα πιο φορτισμένα και ατμοσφαιρικά acts της βραδιάς. Με την ερμηνεία του «Είπες» να αποτελεί τον πυρήνα της εμφάνισης, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να μετατρέψει τη σκηνή σε ένα ταξίδι γεμάτο έρωτα, ένταση και συναισθηματική κορύφωση, σε μια στιγμή που αναμένεται να «λυγίσει» και να συνεπάρει το κοινό από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Όταν η σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ «παίρνει φωτιά», υπάρχει ένα όνομα που την κάνει να απογειώνεται αμέσως, η Ελένη Φουρέιρα! Σήμερα το βράδυ στο Tae Kwon Do, η απόλυτη pop star επιστρέφει για να παραδώσει ένα εκρηκτικό act γεμάτο ενέργεια, attitude και ασταμάτητο ρυθμό, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα φουλ διεθνές pop show. Με το νέο της single «Jackie O’» να δίνει τον παλμό, ετοιμάζεται να ξεσηκώσει το κοινό με ένα υπερθέαμα γεμάτο fashion vibes, δυνατά visuals και χορογραφίες που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα. Όλα δείχνουν πως η αποψινή της εμφάνιση δεν θα είναι απλά ένα act… αλλά ένα ολοκληρωμένο pop πάρτι που θα συζητηθεί πολύ!

Και όταν τα φώτα χαμηλώσουν και το Tae Kwon Do ηρεμήσει μετά από μια νύχτα γεμάτη ένταση, ρυθμό και εκπλήξεις, θα είναι ξεκάθαρο πως και φέτος κατάφεραν να γίνουν το απόλυτο μουσικό σόου της χρονιάς. Από acts που θα γίνουν talk of the town μέχρι συνεργασίες που δεν θα περιμένει κανείς και στιγμές που θα μας μείνουν στο μυαλό, το φετινό show θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι τα MAD VMA δεν είναι απλά μια βραδιά…είναι εμπειρία που τη ζεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζει ένα act γεμάτο dance vibes

MAD VMA 2026: Ο Akylas «ταρακούνησε» τη σκηνή στην πρώτη του τεχνική πρόβα!