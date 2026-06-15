Με άρωμα high fashion το «Jackie O’» στις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα έκανε την πρώτη τεχνική πρόβα για τα MAD VMA 2026 με το νέο της τραγούδι «Jackie O’».

Η εμφάνισή της περιλάμβανε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα με ultra-modern pop αισθητική και high fashion αναφορές.

Η Ελένη Φουρέιρα είναι υποψήφια σε 6 κατηγορίες για τα MAD VMA 2026, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της.

Το νέο της τραγούδι «Jackie O’» θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ατμόσφαιρα στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do έχει αρχίσει να ηλεκτρίζεται για τα καλά, καθώς η προετοιμασία για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ κορυφώνεται. Στη σκηνή ανέβηκε η Ελένη Φουρέιρα για τη δική της πρώτη τεχνική πρόβα, αφήνοντας άναυδους όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο στάδιο. Η ενέργειά της πλημμύρισε τον χώρο από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, δίνοντας το σύνθημα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει τη μεγάλη βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

Η Ελένη Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026: «Δεν θα συνεργαζόμουν με κάποιον που θα ήταν κόντρα στην ηθική μου»

Η απόλυτη pop star της Ελλάδας είναι έτοιμη να ταράξει ξανά τα νερά της εγχώριας μουσικής σκηνής. Λίγες μέρες πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, η καλλιτέχνιδα προκάλεσε «σεισμό» στα social media, ανεβάζοντας ένα εντυπωσιακό Instagram post για να ανακοινώσει επίσημα τον ερχομό του ολοκαίνουργιου single της με τίτλο «Jackie O’».

Στην πρόβα της παρουσίασε ένα εκρηκτικό act, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδυάζει την ultra-modern pop αισθητική με high fashion αναφορές. Τα stage visuals και οι φωτισμοί εναλλάσσονταν με καταιγιστικό ρυθμό, ακολουθώντας το dynamic beat του νέου κομματιού, ενώ η σκηνική της άνεση απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για τα ελληνικά stages.

Η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2026: Η απόλυτη κυριαρχία της «Queen» με 6 μεγάλες υποψηφιότητες

Η επιτυχία της Ελένης Φουρέιρα στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έρχεται ως η απόλυτη επιβεβαίωση της σαρωτικής της πορείας, εντός και εκτός συνόρων. Η κορυφαία pop star «κλείδωσε» 6 μεγάλες υποψηφιότητες, διεκδικώντας τα βραβεία στις κατηγορίες «Βίντεο της Χρονιάς» και «Καλύτερο Ποπ» για το πλατινένιο hit «Alleluia», «Καλύτερο Ντουέτο» και «Τραγούδι της Χρονιάς Airplay» για το σαρωτικό «Μπορώ κι εγώ» με τον Χρήστο Μάστορα, «Τραγούδι της Χρονιάς Viral» για το «Disco Tech», καθώς και στην τιμητική κατηγορία «Best Performer». Η αγάπη του κοινού και τα εκατομμύρια streams την κρατούν για ακόμη μια χρονιά στην απόλυτη κορυφή.

Η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί τον ορισμό της pop icon στην ελληνική μουσική σκηνή και το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για την κατηγορία «Best Performer» εδώ και χρόνια. Με μια καριέρα γεμάτη από hits που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα charts, όπως τα «Fuego», «Αεράκι», «El Ritmo Psicodέlico», η «Queen» της ελληνικής pop έχει καταφέρει να θέσει τα standards της σκηνικής παρουσίας σε διεθνές επίπεδο. Κάθε της εμφάνιση, είτε στη σκηνή των MAD VMA, όπου έχει χαρίσει μερικά από τα πιο ιστορικά acts του θεσμού, είτε στις sold-out περιοδείες της, αποτελεί μια άρτια παραγωγή που συνδυάζει απαιτητικές χορογραφίες, εντυπωσιακά fashion statements και απαράμιλλη ενέργεια.

Αυτή την περίοδο, το απόλυτο hit της «Alleluia», το οποίο περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο «Hybrid» (που πλέον κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου), συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία. Έχει γίνει ήδη πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, κατέκτησε την κορυφή στο ραδιοφωνικό airplay και στα ψηφιακά charts για εβδομάδες, ενώ το εντυπωσιακό του video clip ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Παράλληλα, το κομμάτι έγινε το απόλυτο trend στο TikTok, επιβεβαιώνοντας πως η Ελένη ξέρει πάντα πώς να γίνεται viral και να ξεσηκώνει το κοινό.

Η επίσημη live πρεμιέρα του «Jackie O’» θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με την εμφάνιση της Queen της pop να αποτελεί το απόλυτο highlight της βραδιάς. Είστε έτοιμοι να τη δείτε να κυριαρχεί στη σκηνή; Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το φετινό καλοκαίρι μόλις άρχισε!