Η Ελένη Φουρέιρα στο MAD VMA Vidcast 2026: «Δεν θα συνεργαζόμουν με κάποιον που θα ήταν κόντρα στην ηθική μου»

Η Ελένη Φουρέιρα μιλά στο MAD VMA Vidcast 2026 από την ΔΕΗ για την καριέρα της, την μητρότητα και για την εμφάνισή της στα MAD VMA 2026

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη στο MAD VMA Vidcast 2026 από τη ΔΕΗ, σε μια πιο χαλαρή και άμεση συζήτηση με τη superhost, Κόνυ Μεταξά.Οι δυο τους είχαν μια φιλική και άκρως αληθινή κουβέντα, όπου το χιούμορ εναλλασσόταν με πιο προσωπικές εξομολογήσεις και αναφορές στη μουσική της πορεία. Η συνέντευξη κινήθηκε σε έναν ρυθμό που έμοιαζε περισσότερο με παρέα παρά με τυπική δημοσιογραφική συζήτηση, αποκαλύπτοντας πολλές άγνωστες πλευρές της καλλιτέχνιδας.

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της στη showbiz, τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει και το πώς καταφέρνει να κρατά τη σκηνική της ενέργεια πάντα στο μέγιστο. Παράλληλα, στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να εξελίσσεται συνεχώς χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της.

«Ετοιμάζουμε μια συνεργασία- έκπληξη» – Η Ελένη Φουρέιρα αφήνει hint για τα MAD VMA 2026

Σε πιο προσωπικό τόνο, η τραγουδίστρια μίλησε για την καθημερινότητά της πίσω από τα φώτα, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά της. Αναφέρθηκε στο πώς έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση, αλλά και στο τι σημαίνει για εκείνη ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή. Όπως τόνισε, πλέον φιλτράρει διαφορετικά όσα τη δυσκολεύουν και δίνει προτεραιότητα σε ό,τι πραγματικά έχει αξία.

Η Κόνυ Μεταξά, ως superhost των φετινών MAD VMA, κράτησε τη συζήτηση ζωντανή και παιχνιδιάρικη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης όπου η Φουρέιρα μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ. Το vidcast ολοκληρώθηκε με μια αισιόδοξη διάθεση, με την Ελένη να δηλώνει πως συνεχίζει να ονειρεύεται, να εξελίσσεται και να θέτει νέους στόχους.

Η στιγμή με τη Dara και το «Bangaranga»

Από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν και η αναφορά της Ελένης Φουρέιρα στη Dara και τη συνεργασία-έκπληξη που είχε προκύψει στη σκηνή, όταν την ανέβασε να τραγουδήσει το «Bangaranga». Μια στιγμή που, όπως αποκάλυψε, δεν ήταν απλώς αυθόρμητη αλλά βασισμένη σε θαυμασμό και καλλιτεχνικό ένστικτο. Η Φουρέιρα στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική παρουσία της Dara και στο πόσο έντονα την εντυπωσίασε πάνω στη σκηνή των MAD VMA.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν γινοταν να μην την ανεβασω στην σκηνη, γιατι ειχε ερθει να με δει και μου αρεσει παρα πολυ και η ιδια σαν καλλιτεχνης. Μιλησα και με τον Ηλία Κοκοτό και τον ρωτησα αν θελει να ανεβει στην σκηνη να πει το τραγουδι». Και συνέχισε περιγράφοντας τη στιγμή της εμφάνισης: «Η ενεργεια της ηταν τοσο εντονη, που με το που τραγουδησε μιλησα με τον Ηλια και του ειπα οτι ειναι μεγαλη σταρ, θα σκισει σιγουρα». Η ίδια τόνισε πως τέτοιες στιγμές στη σκηνή είναι που της επιβεβαιώνουν πόσο σημαντικό είναι να δίνεις χώρο σε νέους καλλιτέχνες με δυνατή ενέργεια και παρουσία.

Τι θα δούμε φέτος στη σκηνή των MAD VMA;

Σε ερώτηση για το τι θα δούμε φέτος πάνω στη σκηνή των VMA, η ίδια απάντησε: «Δεν μπορώ να πω για το τι τραγούδι θα πω, μπορώ να πω όμως ότι θα με δείτε αρκετές φορές. Θα κάνω κάτι δικό μου και μία ωραία συνεργασία- έκπληξη». Η δήλωση αυτή άναψε ήδη φωτιές για το τι ετοιμάζει, αφήνοντας υπονοούμενα για δυνατές εμφανίσεις και πιθανές συνεργασίες που θα συζητηθούν.

16 χρόνια πορείας και iconic στιγμές

Η συζήτηση οδηγήθηκε αναπόφευκτα στα 16 χρόνια σόλο καριέρας της Ελένης Φουρέιρα, από το 2010 μέχρι σήμερα. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε: «Δεν ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει δεκαέξι χρόνια. Μου φαίνεται σαν χθες γιατί νιώθω το ίδιο άγχος, την ίδια τρέλα, το ίδιο πάθος να τα κάνω όλα και να είμαι εκεί και να τα κάνω σωστά και να αρέσει στον κόσμο. Είναι συγκλονιστικό. Μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή αν αρχίσω να μετράμε τα τραγούδια από τα ΜΑD είναι τουλάχιστον δεκαέξι τραγούδια. Κάποια ήταν και ποτέ μόνο σε ένα. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον κάποια είναι και διπλά».

Αγαπημένα acts της Ελένης Φουρέιρα στα MAD VMA είναι τα: «Φωτιά», «Disco Tech» και το «El -Telephone».

Για το «Disco Tech», αποκάλυψε πως η ιδέα ήταν εμπνευσμένη από την ίδια: «Ήταν συγκλονιστική ιδέα της Νεφέλης με τα φώτα αυτά γύρω γύρω και όλο αυτό το σκηνικό που στήσαμε..Με έμπνευσε. Τελικά ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστώ».

Δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το πρώτο της βινύλιο, το οποίο όπως είπε την έκανε να νιώσει ότι η μουσική της «ανήκει» ξανά στον κόσμο με έναν πιο χειροπιαστό τρόπο. Στάθηκε επίσης στη σημασία του φυσικού φορμά στη μουσική, όπως τα CD και τα βινύλια, σε μια εποχή πλήρους ψηφιακής κατανάλωσης.

Οι συνεργάτες ως οικογένεια και τα κριτήρια επιλογής

Η Ελένη Φουρέιρα στάθηκε ιδιαίτερα στους σταθερούς της συνεργάτες, τους οποίους θεωρεί πλέον οικογένειά της. Όταν ρωτήθηκε τι χρειάζεται για να κρατήσει κανείς έναν συνεργάτη για πάντα, απάντησε: «Να είναι καλό παιδί. Να έχει εχεμύθεια και να είναι καλό παιδί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλοι βελτιωνόμαστε. Αν όμως σαν άνθρωπος έχει την καλοσύνη και την πρόθεση να το κάνει, να μάθει και να είναι εκεί, εμένα αυτό με σκλαβώνει. Και εννοείται και ταλέντο, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι να έχει τη θέληση, να θέλει να το μάθει, να το κάνει και βλέπεις τον άλλον αν έχει ταλέντο σε κάτι».

Όταν η Κόνυ τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί τα ίδια αυστηρά ανθρώπινα κριτήρια και στις καλλιτεχνικές της συνεργασίες, η Ελένη εξήγησε: «Δεν μπορώ να σου πω σίγουρα γιατί μέχρι τώρα έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που τους έχω συμπαθήσει και πάρα πολύ και κάποιους δεν τους ξέρεις… Έτυχε όμως να έχω κάνει καλές συνεργασίες. Έχει τύχει όμως να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους που δεν θα ξανάκανα για ηθικούς λόγους. Γιατί; Δεν ταιριάξαμε».

Η μητρότητα και οι νέες ισορροπίες

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η συζήτηση πήγε στο πώς η μητρότητα άλλαξε τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της πίσω από τα φώτα, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά της. Η Κόνυ τη ρώτησε αν ισχύει ότι όταν γίνεσαι μάνα όλα τα άλλα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και αν αυτό επηρέασε το πάθος ή το άγχος της.

Η Ελένη Φουρέιρα εξομολογήθηκε: «Ισχύει. Ισχύει αυτό. Δημιουργώ… Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει γιατί η δουλειά μου με γεμίζει. Ειναι κάτι τεράστιο μέσα μου που το έχω ανάγκη. Δε γίνεται να μην το κάνω, αλλιώς θα έχω κατάθλιψη. Αλλά οι προτεραιότητες αλλάζουν. Γέμισα τόσο πολύ από τότε που έγινα μαμά που συνειδητοποίησα τόσα πράγματα. Απλά δεν αναλώνουμε πια σε αυτό. Δηλαδή τώρα δε θα αγχωθώ για πράγματα που αγχωνόμουν πριν…».

Με αυτή την αισιόδοξη και ώριμη διάθεση ολοκληρώθηκε το vidcast, με την Ελένη Φουρέιρα να στέλνει ένα δυνατό μήνυμα στο κοινό που θα την απολαύσει στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ αλλά και στην επερχόμενη περιοδεία της, υπόσχοντας μερικά από τα πιο δυνατά live της καριέρας της.

