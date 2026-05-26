Η Μορφούλα στο Unplugged Stories: «Θα ήταν για μένα ό,τι πιο όμορφο να είχα τραγουδήσει δίπλα στη Μαρινέλλα»

Η Μορφούλα Ιακωβίδου βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Unplugged Stories, σε μια συνέντευξη που ξεπέρασε τα συνηθισμένα πλαίσια μιας καλλιτεχνικής συζήτησης. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Αχαριστία», η αγαπημένη ερμηνεύτρια άνοιξε την καρδιά της, μιλώντας για τη ζωή της, τις συνεργασίες που τη διαμόρφωσαν και το δύσκολο ταξίδι προς την αυτοπεποίθηση.

Η ιστορία της Μορφούλας ξεκινά στην Καβάλα, σε ένα σπίτι που η μουσική δεν ήταν απλώς χόμπι, αλλά τρόπος ζωής. Όπως εξομολογείται, από την ημέρα που έμαθε να μιλάει, το τραγούδι ήταν η μόνη της σταθερά, έχοντας για «μικρόφωνα» οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια της. Η σχέση με τον αδερφό της, Πέτρο Ιακωβίδη, υπήρξε καθοριστική, καθώς η καθημερινότητά τους ήταν γεμάτη μουσικές πρόβες και δημιουργία, κάτω από το βλέμμα των γονιών τους που αγκάλιασαν από νωρίς την κλίση τους.

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Unplugged Stories: «Το κεφάλαιο Eurovision δεν έχει κλείσει για μένα»

Η αναφορά της στη Μαρινέλλα, την οποία χαρακτηρίζει ως τον μεγαλύτερο λόγο που επέλεξε τον δρόμο του λαϊκού τραγουδιού, ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης. «Θα ήταν για μένα ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσε να μου συμβεί να έχω τραγουδήσει στο πλευρό της», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Παρά τη σταθερή πορεία της δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Μορφούλα δεν δίστασε να σταθεί σε ένα ευαίσθητο σημείο: την προσπάθεια του κόσμου να τη «ταμπέλες» ως «η αδερφή του Ιακωβίδη». Αν και νιώθει περήφανη για τον αδερφό της, διεκδικεί την αναγνώριση για τη δική της αυτόνομη πορεία, τονίζοντας πως είναι μια γυναίκα με δική της προσωπικότητα και καλλιτεχνικό στίγμα.

Η «Αχαριστία» και το μήνυμα στους νέους

Το νέο της κομμάτι, «Αχαριστία», σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, αποτελεί για την ίδια ένα «όνειρο ζωής». Πέρα από την επιτυχία, η ερμηνεύτρια μοιράζεται μια βαθιά αλήθεια για την αχαριστία που όλοι έχουμε συναντήσει σε σχέσεις, φιλίες ή συνεργασίες.

Όταν οι κάμερες κλείνουν, η Μορφούλα περιγράφει τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο απλό, που έχει ανάγκη την ησυχία και την απομόνωση στο σπίτι, μακριά από τη φασαρία της δουλειάς. Μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις κρίσεις πανικού, ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς, και για το πώς η ψυχανάλυση τη βοήθησε να κατανοήσει ότι η τελειότητα δεν υπάρχει.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της εξομολόγησής της, ωστόσο, ήταν το μήνυμα που έστειλε στον μικρότερο εαυτό της: «Μπράβο σου που δεν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας σου». Σε μια εποχή που η εικόνα στα social media συχνά εξιδανικεύεται, η Μορφούλα Ιακωβίδη υπενθυμίζει πως η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι η δόξα, αλλά το να παραμένεις ο εαυτός σου, με τις αδυναμίες και τις αξίες σου.

Η Μορφούλα Ιακωβίδου συνεχίζει να χαράζει τον δικό της δρόμο, αποδεικνύοντας ότι με πείσμα, δουλειά και σεβασμό στις αρχές της, η επιτυχία αποκτά νόημα.