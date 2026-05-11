Unplugged Stories 11.05.2026

O Στάθης Δρογώσης στο Unplugged Stories: «Γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τα παιδικά χρόνια γεμάτα μουσικές μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες και τη σημερινή του πορεία, ο Στάθης Δρογώσης μιλά για όλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Στάθης Δρογώσης στο «Unplugged Stories» ξετυλίγει τη διαδρομή του σαν μια προσωπική μουσική αφήγηση, όπου η μνήμη, η συγκίνηση και η αυτοσαρκαστική ειλικρίνεια μπλέκονται διαρκώς. Από τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα, μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσικές επιρροές, μέχρι τη σημερινή του καλλιτεχνική πορεία, μιλά για μια ζωή που δεν χώρεσε ποτέ έξω από το τραγούδι. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση αλλά και χιούμορ, περιγράφει πώς η μουσική έγινε τρόπος ύπαρξης και ταυτότητας. «Το σπίτι μου ήταν μέσα στη μουσική», λέει χαρακτηριστικά, δίνοντας από την αρχή τον τόνο μιας αφήγησης που κινείται ανάμεσα στην προσωπική ιστορία και την καλλιτεχνική αυτογνωσία.

Screenshot 2026-05-11 170057

Ο Στάθης Δρογώσης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική δεν είναι απλώς υπόκρουση, αλλά καθημερινότητα. Από πολύ μικρός παίζει πιάνο, ενώ στο σπίτι ακούγονται από Beatles και Rolling Stones μέχρι Γλυκερία και νησιώτικα τραγούδια, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα επιρροών: «Θυμάμαι από 4-5 χρονών να παίζω πιάνο», αναφέρει, τονίζοντας ότι η σχέση του με τη μουσική ήταν σχεδόν φυσική, σαν κάτι προδιαγεγραμμένο. Τα καλοκαίρια στη Νάξο και τα πανηγύρια με τα βιολιά ενισχύουν ακόμα περισσότερο αυτή τη βαθιά σύνδεση με τον ήχο και τη μελωδία.

Η Αλεξάνδρα Μάγκου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Δήμητρα Γαλάνη»

Από τα πρώτα συγκροτήματα στη σκηνή

Η πορεία του στη μουσική περνά μέσα από συγκροτήματα και τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις, με πιο καθοριστική στιγμή την εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων το 1999 με τα Φώτα που Σβήνουν. Εκεί, όπως λέει, ένιωσε για πρώτη φορά το βάρος και τη μαγεία της σκηνής: «Ήμουν ιδρωμένος, διαλυμένος, αλλά ήταν από τις πιο ωραίες αναμνήσεις μου», θυμάται, περιγράφοντας την ένταση της πρώτης πραγματικής επαφής με το κοινό.

Συνεργασίες που άφησαν αποτύπωμα

Σημαντικό κομμάτι της πορείας του αποτελούν οι συνεργασίες του με καταξιωμένους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ονόματα όπως ο Μανώλης Φάμελλος, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Χάρις Αλεξίου δεν είναι απλώς αναφορές, αλλά σταθμοί εξέλιξης: «Ένιωσα ότι με δέχτηκαν στον κύκλο τους άνθρωποι που θαύμαζα από παιδί», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτών των καλλιτεχνικών συναντήσεων στη διαμόρφωσή του.

Screenshot 2026-05-11 170134

Η μουσική τότε και τώρα

Ο τραγουδιστής κάνει και μια ουσιαστική αναφορά στις αλλαγές της μουσικής βιομηχανίας, από την εποχή των CD και των εφημερίδων μέχρι το σημερινό streaming και τους αλγόριθμους. Παρότι αναγνωρίζει τις διαφορές, αποφεύγει τη νοσταλγία. «Κάθε εποχή έχει τα δικά της», τονίζει, εξηγώντας πως η ανάγκη για έκφραση παραμένει ίδια, ανεξάρτητα από τα μέσα.

Η δημιουργία ως εσωτερική διαδικασία

Για τον ίδιο, η μουσική είναι τρόπος να επεξεργάζεται εμπειρίες, σχέσεις και συναισθήματα. Τα τραγούδια του λειτουργούν σαν μικρές ιστορίες ή προσωπικά ημερολόγια, συχνά εμπνευσμένα από φίλους, όνειρα ή εσωτερικά τραύματα: «Γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη βαθιά προσωπική φύση της δημιουργίας του.

Οι δυσκολίες και ο εαυτός ως πρόκληση

Παρά τη μακρόχρονη πορεία του, δεν διστάζει να μιλήσει για τις δυσκολίες του επαγγέλματος και κυρίως για τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Όπως παραδέχεται, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν εξωτερική, αλλά προσωπική: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο ίδιος μου ο εαυτός», σημειώνει, φωτίζοντας την πίεση, τις αμφιβολίες και τα διλήμματα της καλλιτεχνικής ζωής.

Σήμερα, ο Στάθης Δρογώσης εξακολουθεί να δημιουργεί, να εμφανίζεται ζωντανά και να συνεργάζεται με νέους καλλιτέχνες. Με νέο υλικό και συναυλιακή δράση, δείχνει πως η σχέση του με τη μουσική παραμένει ενεργή και ζωντανή: «Νιώθω ευλογημένος που δεν έχω χάσει τη δίψα μου», λέει, κλείνοντας τη συνέντευξη με μια αίσθηση συνέχειας και δημιουργικής αισιοδοξίας.

Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»

Ο Χρήστος Σαντικάι στο Unplugged Stories: «Όταν αποφάσισα να κυνηγήσω το όνειρό μου, ήξερα ότι θα έμπαινα σε πολλές προκλήσεις»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

unplugged stories Στάθης Δρογώσης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Κώστας Μακεδόνας στο Mad For Greekζ: «Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη»

Ο Κώστας Μακεδόνας στο Mad For Greekζ: «Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη»

11.05.2026
Επόμενο
Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

11.05.2026

Δες επίσης

Ο Κώστας Μακεδόνας στο Mad For Greekζ: «Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη»
Mad for Greekz

Ο Κώστας Μακεδόνας στο Mad For Greekζ: «Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη»

11.05.2026
Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στο Talk To MAD: «Δεν θέλω να γίνω viral – Θέλω η μουσική μου να επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό»
Mad TV News

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στο Talk To MAD: «Δεν θέλω να γίνω viral – Θέλω η μουσική μου να επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό»

08.05.2026
Spill The Tea: H Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη
Mad TV News

Spill The Tea: H Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη

08.05.2026
Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στο Fitness O’ Clock: «Στους Παραολυμπιακούς άκουσα τον εθνικό ύμνο και δεν το πίστευα»
Mad TV News

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στο Fitness O’ Clock: «Στους Παραολυμπιακούς άκουσα τον εθνικό ύμνο και δεν το πίστευα»

07.05.2026
Παύλος Γκόρδης στο Talk To MAD: «Η δισκογραφία είναι τα παιδιά μου»
Mad TV News

Παύλος Γκόρδης στο Talk To MAD: «Η δισκογραφία είναι τα παιδιά μου»

07.05.2026
O Γιώργος Καραδήμος στο Talk To MAD: «Το “Να κλαις” είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο»
Mad TV News

O Γιώργος Καραδήμος στο Talk To MAD: «Το “Να κλαις” είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο»

07.05.2026
H Αλεξία Λιναρδάκη στο Talk του MAD: «Το πιο δύσκολο ήταν να με δω όπως είμαι πραγματικά»
Mad TV News

H Αλεξία Λιναρδάκη στο Talk του MAD: «Το πιο δύσκολο ήταν να με δω όπως είμαι πραγματικά»

05.05.2026
Η Αλεξία Κεφαλά στο OK!: «Η επαφή με τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό στο YouTube κανάλι μου»
Mad TV News

Η Αλεξία Κεφαλά στο OK!: «Η επαφή με τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό στο YouTube κανάλι μου»

05.05.2026
Talk To MAD: Δύο παραστάσεις, δύο κόσμοι στο «Off Off Athens Festival»
Mad TV News

Talk To MAD: Δύο παραστάσεις, δύο κόσμοι στο «Off Off Athens Festival»

04.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!