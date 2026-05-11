Tech News 11.05.2026

Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Mad Tech News επιστρέφει με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές εξελίξεις από Apple, OpenAI, Meta και τον χώρο του gaming
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εκπομπή Mad Tech News επέστρεψε με ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές εξελίξεις, gaming updates και ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αποτυπώνοντας με καθαρό τρόπο τις αλλαγές που συμβαίνουν σε μια ψηφιακή εποχή που εξελίσσεται συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Το νέο επεισόδιο συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά νέα από Apple, OpenAI, Meta και τον χώρο του gaming, παρουσιάζοντας ένα σύνολο ειδήσεων που δείχνουν τις τάσεις της βιομηχανίας.

Screenshot 2026-05-11 180805

Παράλληλα, το επεισόδιο ανέδειξε τις βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας σήμερα, από την εξέλιξη των AI συστημάτων και τις στρατηγικές των μεγάλων εταιρειών μέχρι τις νέες gaming κυκλοφορίες που διαμορφώνουν τη βιομηχανία του entertainment. Με γρήγορη ροή και στοχευμένη ενημέρωση, το Mad Tech News συνεχίζει να καταγράφει όσα καθορίζουν το μέλλον της τεχνολογίας.

Mad Tech News: Το Dragon Ball επιστρέφει και το Netflix γίνεται TikTok

Apple: Προς ένα πιο ανοιχτό Apple Intelligence

Η Apple φαίνεται να εξετάζει μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία του Apple Intelligence, μετατρέποντάς το σε πιο ευέλικτο και ανοιχτό οικοσύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επόμενες εκδόσεις των λειτουργικών της συστημάτων ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από τις εγγενείς λύσεις ή εξωτερικές ενσωματώσεις. Τα AI αυτά θα μπορούν να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, όπως γραφή, ανάλυση και δημιουργία περιεχομένου, ενισχύοντας την εξατομίκευση της εμπειρίας.

OpenAI: Το GPT-5.5 Instant στο ChatGPT

Η OpenAI προχωρά στην ενσωμάτωση του GPT-5.5 Instant ως προεπιλεγμένου μοντέλου στο ChatGPT, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία και συνέπεια στις απαντήσεις. Η νέα έκδοση εμφανίζει βελτιώσεις σε σύνθετους τομείς όπως η ιατρική, τα νομικά και τα οικονομικά, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η ικανότητα ανάλυσης εικόνων και κατανόησης context από προηγούμενες συνομιλίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή των memory sources, που προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο παραγωγής των απαντήσεων.

Screenshot 2026-05-11 180840

Meta: Νομικές διαμάχες για την εκπαίδευση AI

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στη Meta, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές από εκδοτικούς οίκους για τη χρήση βιβλίων και επιστημονικών άρθρων στην εκπαίδευση των μοντέλων Llama. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέρος του υλικού ενδέχεται να προέρχεται ακόμη και από πειρατικές πηγές, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της «δίκαιης χρήσης» στην εκπαίδευση AI, με τη Meta να απορρίπτει τις κατηγορίες και να υπερασπίζεται τη διαδικασία της.

Gaming: Το Forza Horizon 6 έτοιμο για κυκλοφορία

Στον χώρο του gaming, το Forza Horizon 6 έχει πλέον φτάσει σε gold status, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάπτυξή του έχει ολοκληρωθεί και ο τίτλος είναι έτοιμος για κυκλοφορία. Η ημερομηνία λανσαρίσματος έχει τοποθετηθεί στις 19 Μαΐου για Xbox Series και PC, με επιπλέον early access δυνατότητες για όσους επιλέξουν premium εκδόσεις. Η νέα προσθήκη της σειράς αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά releases της χρονιάς.

Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα

Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Apple Babymetal mad tech news OpenAI
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Στάθης Δρογώσης στο Unplugged Stories: «Γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια»

O Στάθης Δρογώσης στο Unplugged Stories: «Γράφω σαν να κάνω ψυχανάλυση δημόσια»

11.05.2026

Δες επίσης

5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου
Social & Tech

5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου

11.05.2026
Καφές με αυγό: Το νέο coffee trend που έχει διχάσει τα social
Social & Tech

Καφές με αυγό: Το νέο coffee trend που έχει διχάσει τα social

11.05.2026
Η Αλεξία Κεφαλά στο Mad Radio 106,2: «Θα έβλεπα τον FY στη Eurovision, εξάλλου κι ο ίδιος το σκέφτεται»
MAD RADIO 106.2

Η Αλεξία Κεφαλά στο Mad Radio 106,2: «Θα έβλεπα τον FY στη Eurovision, εξάλλου κι ο ίδιος το σκέφτεται»

11.05.2026
Το WiFi σου κολλάει; Δες αυτές τις 3 εύκολες λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά
Social & Tech

Το WiFi σου κολλάει; Δες αυτές τις 3 εύκολες λύσεις που θα κάνουν τη διαφορά

10.05.2026
Πώς να βγάζεις φωτογραφίες σαν influencer – 5 μυστικά που δεν σου λένε
Social & Tech

Πώς να βγάζεις φωτογραφίες σαν influencer – 5 μυστικά που δεν σου λένε

10.05.2026
Ο Γιώργος Ντάβος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να δημιουργώ στο TikTok πιο καλλιτεχνικό περιεχόμενο»
MAD RADIO 106.2

Ο Γιώργος Ντάβος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να δημιουργώ στο TikTok πιο καλλιτεχνικό περιεχόμενο»

10.05.2026
Γεμάτη μνήμη; Με αυτούς τους 3 απλούς τρόπους θα αυξήσεις τη χωρητικότητα στο κινητό σου
Social & Tech

Γεμάτη μνήμη; Με αυτούς τους 3 απλούς τρόπους θα αυξήσεις τη χωρητικότητα στο κινητό σου

09.05.2026
Αυθόρμητες φωτογραφίες; Το TikTok trend που θα αλλάξει το προφίλ σου
Social & Tech

Αυθόρμητες φωτογραφίες; Το TikTok trend που θα αλλάξει το προφίλ σου

08.05.2026
Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί
EUROVISION

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!