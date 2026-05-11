Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

Η εκπομπή Mad Tech News επέστρεψε με ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές εξελίξεις, gaming updates και ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αποτυπώνοντας με καθαρό τρόπο τις αλλαγές που συμβαίνουν σε μια ψηφιακή εποχή που εξελίσσεται συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Το νέο επεισόδιο συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά νέα από Apple, OpenAI, Meta και τον χώρο του gaming, παρουσιάζοντας ένα σύνολο ειδήσεων που δείχνουν τις τάσεις της βιομηχανίας.

Παράλληλα, το επεισόδιο ανέδειξε τις βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας σήμερα, από την εξέλιξη των AI συστημάτων και τις στρατηγικές των μεγάλων εταιρειών μέχρι τις νέες gaming κυκλοφορίες που διαμορφώνουν τη βιομηχανία του entertainment. Με γρήγορη ροή και στοχευμένη ενημέρωση, το Mad Tech News συνεχίζει να καταγράφει όσα καθορίζουν το μέλλον της τεχνολογίας.

Mad Tech News: Το Dragon Ball επιστρέφει και το Netflix γίνεται TikTok

Apple: Προς ένα πιο ανοιχτό Apple Intelligence

Η Apple φαίνεται να εξετάζει μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία του Apple Intelligence, μετατρέποντάς το σε πιο ευέλικτο και ανοιχτό οικοσύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επόμενες εκδόσεις των λειτουργικών της συστημάτων ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από τις εγγενείς λύσεις ή εξωτερικές ενσωματώσεις. Τα AI αυτά θα μπορούν να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, όπως γραφή, ανάλυση και δημιουργία περιεχομένου, ενισχύοντας την εξατομίκευση της εμπειρίας.

OpenAI: Το GPT-5.5 Instant στο ChatGPT

Η OpenAI προχωρά στην ενσωμάτωση του GPT-5.5 Instant ως προεπιλεγμένου μοντέλου στο ChatGPT, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία και συνέπεια στις απαντήσεις. Η νέα έκδοση εμφανίζει βελτιώσεις σε σύνθετους τομείς όπως η ιατρική, τα νομικά και τα οικονομικά, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η ικανότητα ανάλυσης εικόνων και κατανόησης context από προηγούμενες συνομιλίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή των memory sources, που προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο παραγωγής των απαντήσεων.

Meta: Νομικές διαμάχες για την εκπαίδευση AI

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στη Meta, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές από εκδοτικούς οίκους για τη χρήση βιβλίων και επιστημονικών άρθρων στην εκπαίδευση των μοντέλων Llama. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέρος του υλικού ενδέχεται να προέρχεται ακόμη και από πειρατικές πηγές, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της «δίκαιης χρήσης» στην εκπαίδευση AI, με τη Meta να απορρίπτει τις κατηγορίες και να υπερασπίζεται τη διαδικασία της.

Gaming: Το Forza Horizon 6 έτοιμο για κυκλοφορία

Στον χώρο του gaming, το Forza Horizon 6 έχει πλέον φτάσει σε gold status, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάπτυξή του έχει ολοκληρωθεί και ο τίτλος είναι έτοιμος για κυκλοφορία. Η ημερομηνία λανσαρίσματος έχει τοποθετηθεί στις 19 Μαΐου για Xbox Series και PC, με επιπλέον early access δυνατότητες για όσους επιλέξουν premium εκδόσεις. Η νέα προσθήκη της σειράς αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά releases της χρονιάς.

