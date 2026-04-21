Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google

Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Από νέα εργαλεία στα social media μέχρι αλλαγές σε δημοφιλείς gaming πλατφόρμες και εξελίξεις στο AI και την αναζήτηση, η εκπομπή συγκέντρωσε όλα όσα ενδιαφέρουν τους tech lovers και τους gamers το 2026.

Στον χώρο των social media, το Instagram προχωρά σε μια νέα λειτουργία που στοχεύει να μειώσει τα διαδικτυακά «drama», προσθέτοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας σχολίων. Πλέον οι χρήστες θα μπορούν να διορθώνουν ένα σχόλιο μέσα σε 15 λεπτά από τη δημοσίευσή του, χωρίς να χρειάζεται διαγραφή και επαναδημιουργία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ένα απλό edit είναι αρκετό», δίνοντας στους χρήστες μια δεύτερη ευκαιρία πριν κάτι παρεξηγηθεί ή γίνει viral.

Mad Tech News: Νέο update στο Slay the Spire 2 και αλλαγές στο gameplay

Παράλληλα, η Roblox προχωρά σε σημαντική αναδιάρθρωση της πλατφόρμας της, εισάγοντας τρεις ηλικιακές κατηγορίες χρηστών: Kids (5–8), Select (9–15) και 16+. Κάθε κατηγορία θα έχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και περιορισμούς, με τους μικρότερους χρήστες να κινούνται σε πιο κλειστό περιβάλλον χωρίς chat και τους μεγαλύτερους να αποκτούν περισσότερες δυνατότητες. Στόχος της αλλαγής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και ο καλύτερος γονικός έλεγχος.

Στον χώρο του gaming, καθυστέρηση ανακοίνωσε το He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, το οποίο μεταφέρεται για το καλοκαίρι. Η απόφαση πάρθηκε ώστε να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία του παιχνιδιού, κάτι που, όπως σημειώνεται, μπορεί να απογοητεύει τους fans, αλλά υπόσχεται ένα πιο ολοκληρωμένο τελικό αποτέλεσμα.

Σημαντική είδηση έρχεται και από τη Google, η οποία λανσάρει παγκοσμίως νέα desktop εφαρμογή αναζήτησης για Windows. Η εφαρμογή ενεργοποιείται με τη συντόμευση Alt + Space και επιτρέπει αναζήτηση σε web, τοπικά αρχεία και Google Drive μέσα από ένα ενιαίο search bar. Παράλληλα, ενσωματώνει AI mode για έξυπνες απαντήσεις, αλλά και λειτουργίες όπως Google Lens και screen sharing, φέρνοντας την αναζήτηση πιο κοντά στην καθημερινή χρήση του υπολογιστή.

Με αυτές τις εξελίξεις, το επεισόδιο των Mad Tech News ανέδειξε για ακόμα μία φορά το πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος της τεχνολογίας, με τις πλατφόρμες, τα games και τα AI εργαλεία να εξελίσσονται συνεχώς και να επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των χρηστών.

Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets

Mad Tech News: Τα νέα από τη Samsung, τη Meta και τον κόσμο του gaming

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά

H Κατερίνα Βλάχου στο Mad Radio 106,2: «Στον κορονοϊό πήρα την απόφαση να ασχοληθώ αποκλειστικά με τα social media»
Η Σίλια Δούμου στο Mad Radio 106,2: «Όλο μου το περιεχόμενο στα social media είναι για να εμπνέει τις γυναίκες»
Mad Radio 106,2: Τα «Κορίτσια στην Πόλη» απαντούν χωρίς φίλτρο στο πιο fun Q&A
Ο Mark Zuckerberg γίνεται «αθάνατος»: Η Meta δημιουργεί τον AI κλώνο του αφεντικού που δεν κοιμάται ποτέ
Από το gaming στον πύργο ελέγχου – Η νέα κίνηση της FAA που συζητιέται παγκοσμίως
Mad Tech News: Νέο update στο Slay the Spire 2 και αλλαγές στο gameplay
«Cortisol spike»: Το meme που άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για το άγχος
Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου στο Mad Radio 106,2: «Έχω ζήσει πολλές άβολες στιγμές στο ραδιόφωνο»
Κυριάκος Μητσοτάκης: Xρησιμοποιεί το viral «6-7» για την απαγόρευση των ανηλίκων στα social media
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

