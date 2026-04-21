Mad Tech News: Instagram edit στα σχόλια, αλλαγές στη Roblox και νέα AI εφαρμογή της Google

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Από νέα εργαλεία στα social media μέχρι αλλαγές σε δημοφιλείς gaming πλατφόρμες και εξελίξεις στο AI και την αναζήτηση, η εκπομπή συγκέντρωσε όλα όσα ενδιαφέρουν τους tech lovers και τους gamers το 2026.

Στον χώρο των social media, το Instagram προχωρά σε μια νέα λειτουργία που στοχεύει να μειώσει τα διαδικτυακά «drama», προσθέτοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας σχολίων. Πλέον οι χρήστες θα μπορούν να διορθώνουν ένα σχόλιο μέσα σε 15 λεπτά από τη δημοσίευσή του, χωρίς να χρειάζεται διαγραφή και επαναδημιουργία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ένα απλό edit είναι αρκετό», δίνοντας στους χρήστες μια δεύτερη ευκαιρία πριν κάτι παρεξηγηθεί ή γίνει viral.

Παράλληλα, η Roblox προχωρά σε σημαντική αναδιάρθρωση της πλατφόρμας της, εισάγοντας τρεις ηλικιακές κατηγορίες χρηστών: Kids (5–8), Select (9–15) και 16+. Κάθε κατηγορία θα έχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και περιορισμούς, με τους μικρότερους χρήστες να κινούνται σε πιο κλειστό περιβάλλον χωρίς chat και τους μεγαλύτερους να αποκτούν περισσότερες δυνατότητες. Στόχος της αλλαγής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και ο καλύτερος γονικός έλεγχος.

Στον χώρο του gaming, καθυστέρηση ανακοίνωσε το He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, το οποίο μεταφέρεται για το καλοκαίρι. Η απόφαση πάρθηκε ώστε να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία του παιχνιδιού, κάτι που, όπως σημειώνεται, μπορεί να απογοητεύει τους fans, αλλά υπόσχεται ένα πιο ολοκληρωμένο τελικό αποτέλεσμα.

Σημαντική είδηση έρχεται και από τη Google, η οποία λανσάρει παγκοσμίως νέα desktop εφαρμογή αναζήτησης για Windows. Η εφαρμογή ενεργοποιείται με τη συντόμευση Alt + Space και επιτρέπει αναζήτηση σε web, τοπικά αρχεία και Google Drive μέσα από ένα ενιαίο search bar. Παράλληλα, ενσωματώνει AI mode για έξυπνες απαντήσεις, αλλά και λειτουργίες όπως Google Lens και screen sharing, φέρνοντας την αναζήτηση πιο κοντά στην καθημερινή χρήση του υπολογιστή.

Με αυτές τις εξελίξεις, το επεισόδιο των Mad Tech News ανέδειξε για ακόμα μία φορά το πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος της τεχνολογίας, με τις πλατφόρμες, τα games και τα AI εργαλεία να εξελίσσονται συνεχώς και να επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των χρηστών.

