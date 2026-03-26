Mad TV News 26.03.2026

Mad Tech News: Τα νέα από τη Samsung, τη Meta και τον κόσμο του gaming

Samsung, Meta και Pokémon μονοπωλούν το ενδιαφέρον στο νέο επεισόδιο των Mad Tech News με ειδήσεις γύρω από την τεχνολογία
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Από την πιθανή διακοπή ενός φιλόδοξου smartphone της Samsung μέχρι αλλαγές στις λειτουργίες του Instagram και νέα μέτρα ασφαλείας στο WhatsApp, η εκπομπή συγκέντρωσε όλα όσα απασχολούν αυτή τη στιγμή τους tech lovers και τους gamers.

Στον χώρο των smartphones, η Samsung φαίνεται πως ετοιμάζεται να διακόψει την παραγωγή του πρώτου τριπλού αναδιπλούμενου τηλεφώνου της, του Galaxy Z Tri Fold, μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του στην αμερικανική αγορά. Οι πωλήσεις αναμένεται να σταματήσουν αρχικά στη Νότια Κορέα και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς, κυρίως λόγω της υψηλής τιμής του και της γενικότερης κάμψης που παρατηρείται στα premium smartphones.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στα social media. Η Meta ανακοίνωσε ότι μετά τις 8 Μαΐου θα καταργήσει την υποστήριξη end-to-end encryption στα άμεσα μηνύματα του Instagram. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση στη χαμηλή χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας, ωστόσο η αλλαγή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς επηρεάζει το επίπεδο ιδιωτικότητας στις συνομιλίες. Με το νέο σύστημα, τα μηνύματα θα επιστρέψουν στο κλασικό μοντέλο διαχείρισης δεδομένων της πλατφόρμας, κάτι που σημαίνει ότι τεχνικά θα μπορούν να είναι προσβάσιμα στη Meta για λόγους εποπτείας και λειτουργίας της υπηρεσίας.

Παράλληλα, το WhatsApp προχωρά σε νέα εργαλεία που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των ανηλίκων. Οι νέοι διαχειριζόμενοι λογαριασμοί θα επιτρέπουν στους γονείς να ελέγχουν ποιος μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά τους, σε ποιες ομάδες συμμετέχουν και να λαμβάνουν ειδοποίηση όταν εμφανίζεται κάποια άγνωστη επαφή. Οι λογαριασμοί αυτοί θα έχουν περιορισμένες δυνατότητες χρήσης, καθώς τα παιδιά θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή κυρίως για αποστολή μηνυμάτων και πραγματοποίηση κλήσεων.

Στον χώρο του gaming, ένα νέο Pokémon παιχνίδι έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των παικτών. Το Pokémon Pokopia ξεπέρασε τις δύο εκατομμύρια πωλήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία του, καταφέρνοντας παράλληλα να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ τίτλος της σειράς. Η επιτυχία του αποδίδεται κυρίως στο cozy simulation gameplay, στην έμφαση που δίνεται στην εξερεύνηση αλλά και στον πιο χαλαρό τρόπο αλληλεπίδρασης με τα Pokémon, στοιχεία που φαίνεται πως κέρδισαν το κοινό.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad tech news Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
