Mad TV News 19.01.2026

Tech News: Από το Geometry Dash στο iOS 26

Όλα τα φρέσκα νέα για gaming, gadgets και τεχνολογία σε ένα επεισόδιο γεμάτο ενημέρωση και ενδιαφέρον για τον digital κόσμο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Tech News, η Χρύσα Ζαχάρη παρουσιάζει τα πιο καυτά τεχνολογικά και gaming νέα που κάνουν θόρυβο αυτή την περίοδο. Από viral ρεκόρ στα αγαπημένα παιχνίδια μέχρι καινοτόμα gadgets και σημαντικές αναβαθμίσεις ασφαλείας, η εκπομπή συγκεντρώνει όλα όσα ενδιαφέρουν τους λάτρεις της τεχνολογίας και του gaming.

Το Geometry Dash έσπασε ρεκόρ στο Steam, σημειώνοντας περισσότερους από 103.000 ταυτόχρονους παίκτες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 98.000, έντεκα χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του. Το παιχνίδι παραμένει δημοφιλές σε παλιούς και νέους gamers, αναδεικνύοντας τη σταθερή απήχησή του στο κοινό.

Στον χώρο του tech, παρουσιάστηκε μια καινοτόμος μηχανή κουρέματος με τεχνολογία AI, ικανή να χαρτογραφεί το σχήμα του κεφαλιού μέσω κάμερας smartphone και να προτείνει επαγγελματικού επιπέδου fade. Στο gaming, το Dragon Ball Z: Kakarot ξεπέρασε τα δέκα εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ετοιμάζεται νέο DLC, Adventures to the Demon Realm, με φρέσκες ιστορίες, χαρακτήρες και μάχες.

Στον τομέα της ασφάλειας, η Apple επιβεβαίωσε ότι διάφορα iPhone έχουν γίνει στόχος spyware μέσω σοβαρών κενών ασφαλείας. Η λύση έρχεται μόνο με την αναβάθμιση στο iOS 26, καθώς οι παλαιότερες εκδόσεις παραμένουν εκτεθειμένες, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων σε συσκευές που δεν έχουν ενημερωθεί.

