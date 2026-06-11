Διαmadάκια: Γελοίες δικαιολογίες που έχουμε πει!

Με μια ματιά Η εκπομπή «Διαmadάκια» ερεύνησε τις πιο αστείες και ευρηματικές δικαιολογίες που λένε οι άνθρωποι.

Οι πιο συνηθισμένες δικαιολογίες είναι η βαρεμάρα, η έλλειψη διάθεσης ή η κούραση.

Στη δουλειά, οι δικαιολογίες όπως «τράκαρα» ή «είχε κίνηση» είναι δημοφιλείς.

Πολλοί παραδέχονται ότι ξεχνούν τις δικαιολογίες που έχουν πει, μερικές φορές χρησιμοποιώντας και ακραίες ιστορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είναι εκείνη η στιγμή που θέλεις να «τη γλιτώσεις» και η φαντασία σου παίρνει φωτιά. Στην εκπομπή «Διαmadάκια», βγήκαμε στους δρόμους με διάθεση για αποκαλύψεις, θέτοντας το ερώτημα που όλοι έχουμε κληθεί να απαντήσουμε κάποια στιγμή: ποια είναι η πιο αστεία ή ευρηματική δικαιολογία που έχεις πει για να αποφύγεις κάτι; Οι απαντήσεις που λάβαμε επιβεβαίωσαν ότι οι δικαιολογίες αποτελούν μια «μικρή τέχνη», που άλλοτε μας βγάζει από τη δύσκολη θέση και άλλοτε μας εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Στις αυθόρμητες απαντήσεις του κόσμου, είδαμε τα δύο άκρα. Από τη μία, την ειλικρινή παραδοχή του «βαριέμαι, δεν έχω διάθεση, κουράστηκα», που αποτελεί το νούμερο ένα της λίστας μας. Από την άλλη, συναντήσαμε το σκοτεινό χιούμορ που χρησιμοποιούμε σε ακραίες περιπτώσεις, με κάποια άτομα να ομολογούν πως έχουν επικαλεστεί ακόμα και τον θάνατο της γιαγιάς τους, μάλιστα για πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και καιρό. Άλλοι πάλι, προτιμούν να χρησιμοποιούν τη βιολογία ως σύμμαχο, επικαλούμενοι λόγους υγείας.

«Διαmadάκια»: Το απόλυτο manual για να εντοπίζεις τα red flags

Η τέχνη της καθυστέρησης στη δουλειά

Όταν η κουβέντα πήγε στο εργασιακό περιβάλλον και στο κλασικό πρόβλημα της καθυστέρησης, η δημιουργικότητα χτύπησε κόκκινο. Το «τράκαρα» παραμένει ο βασιλιάς των δικαιολογιών, ενώ το «είχε κίνηση» στην Αθήνα αποτελεί το απόλυτο pass, αφού κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Υπήρξαν βέβαια και οι «ανένδοτοι», όπως ένας περαστικός που δήλωσε πως επειδή είναι παρθένος στο ζώδιο, δεν αργεί ποτέ. Όσο για το αν οι δικαιολογίες αυτές γίνονται πιστευτές, κάποιοι ομολόγησαν πως το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω, λαμβάνοντας ακόμα και χάπια για πονοκέφαλο, χωρίς να πονάνε, για να κάνουν την ιστορία τους πιο πειστική.

Όταν η μνήμη σε προδίδει

Το πιο κωμικό σημείο της έρευνάς μας ήταν η παραδοχή πολλών ότι συχνά ξεχνούν τι ακριβώς είχαν πει. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος καλείται να επαναλάβει μια ψεύτικη ιστορία και εκεί «καταρρέει» το οικοδόμημα, καθώς οι λεπτομέρειες δεν ταιριάζουν. Παρόλα αυτά, υπήρξαν και εκείνοι που επέμειναν μέχρι τέλους πως λένε μόνο την αλήθεια, με τους περαστικούς να αναρωτιούνται αν η ικανότητα για τέτοιες δικαιολογίες είναι τελικά θέμα χαρακτήρα ή… DNA.

Στο τέλος της ημέρας, οι δικαιολογίες αποδείχθηκαν ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους μας. Μπορεί να μας σώζουν, μπορεί και να μας εκθέτουν, αλλά η ανακάλυψή τους μας θύμισε πως στη ζωή, όπως και στο What’s Up, όλα παίζουν και όλα είναι μέρος του παιχνιδιού.