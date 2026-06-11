Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Diamadakia 11.06.2026

Διαmadάκια: Γελοίες δικαιολογίες που έχουμε πει!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Βγαίνουμε στους δρόμους και ανακαλύπτουμε τις πιο αστείες δικαιολογίες που χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε τα δύσκολα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Διαmadάκια» ερεύνησε τις πιο αστείες και ευρηματικές δικαιολογίες που λένε οι άνθρωποι.
  • Οι πιο συνηθισμένες δικαιολογίες είναι η βαρεμάρα, η έλλειψη διάθεσης ή η κούραση.
  • Στη δουλειά, οι δικαιολογίες όπως «τράκαρα» ή «είχε κίνηση» είναι δημοφιλείς.
  • Πολλοί παραδέχονται ότι ξεχνούν τις δικαιολογίες που έχουν πει, μερικές φορές χρησιμοποιώντας και ακραίες ιστορίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είναι εκείνη η στιγμή που θέλεις να «τη γλιτώσεις» και η φαντασία σου παίρνει φωτιά. Στην εκπομπή «Διαmadάκια», βγήκαμε στους δρόμους με διάθεση για αποκαλύψεις, θέτοντας το ερώτημα που όλοι έχουμε κληθεί να απαντήσουμε κάποια στιγμή: ποια είναι η πιο αστεία ή ευρηματική δικαιολογία που έχεις πει για να αποφύγεις κάτι; Οι απαντήσεις που λάβαμε επιβεβαίωσαν ότι οι δικαιολογίες αποτελούν μια «μικρή τέχνη», που άλλοτε μας βγάζει από τη δύσκολη θέση και άλλοτε μας εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Screenshot 2026-06-11 171521

Στις αυθόρμητες απαντήσεις του κόσμου, είδαμε τα δύο άκρα. Από τη μία, την ειλικρινή παραδοχή του «βαριέμαι, δεν έχω διάθεση, κουράστηκα», που αποτελεί το νούμερο ένα της λίστας μας. Από την άλλη, συναντήσαμε το σκοτεινό χιούμορ που χρησιμοποιούμε σε ακραίες περιπτώσεις, με κάποια άτομα να ομολογούν πως έχουν επικαλεστεί ακόμα και τον θάνατο της γιαγιάς τους, μάλιστα για πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και καιρό. Άλλοι πάλι, προτιμούν να χρησιμοποιούν τη βιολογία ως σύμμαχο, επικαλούμενοι λόγους υγείας.

«Διαmadάκια»: Το απόλυτο manual για να εντοπίζεις τα red flags

Η τέχνη της καθυστέρησης στη δουλειά

Όταν η κουβέντα πήγε στο εργασιακό περιβάλλον και στο κλασικό πρόβλημα της καθυστέρησης, η δημιουργικότητα χτύπησε κόκκινο. Το «τράκαρα» παραμένει ο βασιλιάς των δικαιολογιών, ενώ το «είχε κίνηση» στην Αθήνα αποτελεί το απόλυτο pass, αφού κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Υπήρξαν βέβαια και οι «ανένδοτοι», όπως ένας περαστικός που δήλωσε πως επειδή είναι παρθένος στο ζώδιο, δεν αργεί ποτέ. Όσο για το αν οι δικαιολογίες αυτές γίνονται πιστευτές, κάποιοι ομολόγησαν πως το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω, λαμβάνοντας ακόμα και χάπια για πονοκέφαλο, χωρίς να πονάνε, για να κάνουν την ιστορία τους πιο πειστική.

Όταν η μνήμη σε προδίδει

Το πιο κωμικό σημείο της έρευνάς μας ήταν η παραδοχή πολλών ότι συχνά ξεχνούν τι ακριβώς είχαν πει. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος καλείται να επαναλάβει μια ψεύτικη ιστορία και εκεί «καταρρέει» το οικοδόμημα, καθώς οι λεπτομέρειες δεν ταιριάζουν. Παρόλα αυτά, υπήρξαν και εκείνοι που επέμειναν μέχρι τέλους πως λένε μόνο την αλήθεια, με τους περαστικούς να αναρωτιούνται αν η ικανότητα για τέτοιες δικαιολογίες είναι τελικά θέμα χαρακτήρα ή… DNA.

Στο τέλος της ημέρας, οι δικαιολογίες αποδείχθηκαν ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους μας. Μπορεί να μας σώζουν, μπορεί και να μας εκθέτουν, αλλά η ανακάλυψή τους μας θύμισε πως στη ζωή, όπως και στο What’s Up, όλα παίζουν και όλα είναι μέρος του παιχνιδιού.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

diamadakia
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Κωνσταντίνος Θανόπουλος στο Talk to Mad: «Αυτό που βγαίνει από την ψυχή δεν μπορεί να το αναπαραστήσει η AI»

O Κωνσταντίνος Θανόπουλος στο Talk to Mad: «Αυτό που βγαίνει από την ψυχή δεν μπορεί να το αναπαραστήσει η AI»

11.06.2026

Δες επίσης

O Κωνσταντίνος Θανόπουλος στο Talk to Mad: «Αυτό που βγαίνει από την ψυχή δεν μπορεί να το αναπαραστήσει η AI»
Mad TV News

O Κωνσταντίνος Θανόπουλος στο Talk to Mad: «Αυτό που βγαίνει από την ψυχή δεν μπορεί να το αναπαραστήσει η AI»

11.06.2026
Η Έφη Γκουλή στο Fitness O’ Clock: «Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα θα πετύχω αυτό που θέλω»
Mad TV News

Η Έφη Γκουλή στο Fitness O’ Clock: «Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα θα πετύχω αυτό που θέλω»

11.06.2026
«Έχεις Άστρο»: Ποια 4 ζώδια είναι οι «βασιλιάδες» του ghosting
Mad TV News

«Έχεις Άστρο»: Ποια 4 ζώδια είναι οι «βασιλιάδες» του ghosting

11.06.2026
H Νάνσυ Παραδεισανού στο Talk to Mad: «Έχουμε βαφτίσει ψυχαγωγία το πολύ σκληρό gossip και τον κιτρινισμό»
Mad TV News

H Νάνσυ Παραδεισανού στο Talk to Mad: «Έχουμε βαφτίσει ψυχαγωγία το πολύ σκληρό gossip και τον κιτρινισμό»

10.06.2026
Η Δήμητρα Ρίζου στο Talk To Mad: «Η Eurovision είναι ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο»
Mad TV News

Η Δήμητρα Ρίζου στο Talk To Mad: «Η Eurovision είναι ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο»

09.06.2026
Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»
Mad TV News

Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»

09.06.2026
H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»
Mad TV News

H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»

08.06.2026
H Rosanna Mailan στο Unplugged Stories: «Ο Μίμης Πλέσσας μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα στην καριέρα μου»
Mad TV News

H Rosanna Mailan στο Unplugged Stories: «Ο Μίμης Πλέσσας μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα στην καριέρα μου»

08.06.2026
«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 8/6 – 14/6
Mad TV News

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 8/6 – 14/6

08.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!