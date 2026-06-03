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Diamadakia 03.06.2026

«Διαmadάκια»: Το απόλυτο manual για να εντοπίζεις τα red flags

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Από το ghosting και τη ζήλια μέχρι τα ραντεβού που δεν πάνε πουθενά, τα «Διαmadάκια» βάζουν στο μικροσκόπιο όλα εκείνα τα σημάδια που χτυπούν «κόκκινο»
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο επεισόδιο της εκπομπής «Διαmadάκια», σε συνεργασία με το Whats Up, πιάσαμε το θέμα που καίει: Τα Red Flags! Εκείνα τα μικρά ή μεγάλα «όχι» που βάζουμε στη λίστα μας και που, μεταξύ μας, όλοι έχουμε αγνοήσει έστω και μία φορά επειδή το πρόσωπο απέναντί μας μάς άρεσε υπερβολικά.

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Η παθολογική ζήλια αποτελεί για πολλούς το νούμερο ένα red flag, καθώς η ασφυκτική συμπεριφορά δεν έχει θέση σε μια υγιή σχέση. Το ίδιο ισχύει και για το ghosting, μια πρακτική που πλέον θεωρείται ανεπίτρεπτη στο σύγχρονο dating. Παράλληλα, το σύνδρομο του «μαμάκια» και η αδυναμία του άλλου να πάρει αποφάσεις χωρίς τη γονική έγκριση αποτελούν κλασικούς λόγους για άμεση απομάκρυνση, ενώ η έλλειψη διαλόγου και η καταπάτηση του προσωπικού χώρου αποτελούν «καμπανάκια» που δεν πρέπει να παραβλέπονται.

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Οι απόψεις για το τι ξενερώνει σε ένα πρώτο ραντεβού είναι πολλές, αλλά ορισμένες συμπεριφορές είναι καθολικά ύποπτες. Το να μην κάνει κανείς την κίνηση να πληρώσει, έστω για το τυπικό της υπόθεσης, ή η έλλειψη νηφαλιότητας αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αντίστοιχα, οι «ύποπτες» κινήσεις στα social media, όπως το να σε αγνοεί κάποιος ενώ ανεβάζει stories, είναι συμπεριφορές που εύκολα προκαλούν το αίσθημα της δυσπιστίας.

Τελικά, τα red flags είναι εκεί και τα βλέπουμε όλοι, όμως συχνά επιλέγουμε να τα προσπεράσουμε κάνοντας ένα απλό scroll, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Η ζωή, άλλωστε, έχει τις ανατροπές της, και όπως ακριβώς και στο Whats Up, όλα παίζουν!

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