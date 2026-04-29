Diamadakia 29.04.2026

Διαmadάκια: Τα μικρά ψεματάκια που λέμε καθημερινά

Τα «Διαmadάκια» επιστρέφουν με ένα απολαυστικό επεισόδιο για τα μικρά ψέματα της καθημερινότητας που όλοι λέμε
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Διαmadάκια», το μικρόφωνο στρέφεται… στις πιο συνηθισμένες αλήθειες που κρύβονται πίσω από μικρά ψέματα. Με τη στήριξη της COSMOTE, το concept γίνεται πιο απολαυστικό από ποτέ, βάζοντας στο επίκεντρο εκείνες τις φράσεις που όλοι έχουμε πει, αλλά δύσκολα παραδεχόμαστε.

Screenshot 2026-04-29 153332

Η εκπομπή ανοίγει μια ειλικρινή, αλλά και χιουμοριστική συζήτηση γύρω από τα «αθώα» ψεματάκια της καθημερινότητας. Από το κλασικό «δεν θα αργήσω» μέχρι το «δεν είδα το μήνυμα», οι συμμετέχοντες αποκαλύπτουν χωρίς φίλτρο τις πιο συχνές δικαιολογίες που χρησιμοποιούν. Άλλοι παραδέχονται ότι έχουν πει «θα σε πάρω αργότερα» χωρίς να το κάνουν ποτέ, ενώ δεν λείπουν και οι πιο… δημιουργικές δικαιολογίες, όπως ο ξαφνικός «πονοκέφαλος» για να αποφευχθεί μια έξοδος.

Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σχέση με τους γονείς, όπου τα ψέματα φαίνεται να έχουν… παράδοση. Από το «δεν ήπια πολύ» μέχρι το «είμαι αλλού» ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική, οι ιστορίες προκαλούν γέλιο αλλά και ταύτιση. Παράλληλα, δεν λείπουν και τα παιδικά άλλοθι, όπως ο «πόνος στην κοιλιά» για να αποφευχθεί το σχολείο ή οι μικρές υπερβολές για να παραταθεί μια βραδινή έξοδος.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι η παραδοχή ότι τελικά… όλοι λένε ψέματα. Μικρά ή μεγάλα, αθώα ή πιο «βολικά», φαίνεται πως αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας και, σε κάποιες περιπτώσεις, έναν τρόπο να αποφύγουμε δύσκολες καταστάσεις ή περιττές εντάσεις.

Διαmadάκια: Οι περαστικοί αποκαλύπτουν τα μηνύματα που δεν έστειλαν ποτέ

Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

 

5 τρόποι για να πλύνεις απλά και αποτελεσματικά ένα μπρόκολο

Οι viral προπονήσεις που κάνουν θράυση στα social media και αξίζει να δοκιμάσεις (και ποιες όχι)

Δες επίσης

Ο Λάκης Γαβαλάς στο OK!: «Επιστρέφω τηλεοπτικά και ξεκινάω γυρίσματα σε 5 μέρες»
Mad TV News

Ο Λάκης Γαβαλάς στο OK!: «Επιστρέφω τηλεοπτικά και ξεκινάω γυρίσματα σε 5 μέρες»

28.04.2026
Η Geneviéve Majari στο OK!: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια για το First Dates»
Mad TV News

Η Geneviéve Majari στο OK!: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια για το First Dates»

27.04.2026
Ο Ηλίας Φιλίππου στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»
Mad for Greekz

Ο Ηλίας Φιλίππου στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»

27.04.2026
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»
Mad TV News

Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»

27.04.2026
Ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο Spill the Tea: «Πήγα να φύγω τρεις φορές οικειοθελώς από το Big Brother»
Mad TV News

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο Spill the Tea: «Πήγα να φύγω τρεις φορές οικειοθελώς από το Big Brother»

24.04.2026
Ο Θανάσης Καραμάνης στο Fitness O’ Clock: «Έχασα την πενταήμερη για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το μετάνιωσα»
Mad TV News

Ο Θανάσης Καραμάνης στο Fitness O’ Clock: «Έχασα την πενταήμερη για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το μετάνιωσα»

23.04.2026
Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο
Diamadakia

Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο

23.04.2026
Street List: Μπήκαμε στις playlists των περαστικών και βρήκαμε από BTS μέχρι Άννα Βίσση
Mad TV News

Street List: Μπήκαμε στις playlists των περαστικών και βρήκαμε από BTS μέχρι Άννα Βίσση

22.04.2026
Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»
Mad TV News

Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό