Διαmadάκια: Τα μικρά ψεματάκια που λέμε καθημερινά

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Διαmadάκια», το μικρόφωνο στρέφεται… στις πιο συνηθισμένες αλήθειες που κρύβονται πίσω από μικρά ψέματα. Με τη στήριξη της COSMOTE, το concept γίνεται πιο απολαυστικό από ποτέ, βάζοντας στο επίκεντρο εκείνες τις φράσεις που όλοι έχουμε πει, αλλά δύσκολα παραδεχόμαστε.

Η εκπομπή ανοίγει μια ειλικρινή, αλλά και χιουμοριστική συζήτηση γύρω από τα «αθώα» ψεματάκια της καθημερινότητας. Από το κλασικό «δεν θα αργήσω» μέχρι το «δεν είδα το μήνυμα», οι συμμετέχοντες αποκαλύπτουν χωρίς φίλτρο τις πιο συχνές δικαιολογίες που χρησιμοποιούν. Άλλοι παραδέχονται ότι έχουν πει «θα σε πάρω αργότερα» χωρίς να το κάνουν ποτέ, ενώ δεν λείπουν και οι πιο… δημιουργικές δικαιολογίες, όπως ο ξαφνικός «πονοκέφαλος» για να αποφευχθεί μια έξοδος.

Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σχέση με τους γονείς, όπου τα ψέματα φαίνεται να έχουν… παράδοση. Από το «δεν ήπια πολύ» μέχρι το «είμαι αλλού» ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική, οι ιστορίες προκαλούν γέλιο αλλά και ταύτιση. Παράλληλα, δεν λείπουν και τα παιδικά άλλοθι, όπως ο «πόνος στην κοιλιά» για να αποφευχθεί το σχολείο ή οι μικρές υπερβολές για να παραταθεί μια βραδινή έξοδος.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι η παραδοχή ότι τελικά… όλοι λένε ψέματα. Μικρά ή μεγάλα, αθώα ή πιο «βολικά», φαίνεται πως αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας και, σε κάποιες περιπτώσεις, έναν τρόπο να αποφύγουμε δύσκολες καταστάσεις ή περιττές εντάσεις.

