MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Η Ανδρομάχη μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για τις 3 υποψηφιότητές της στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και τη δύναμη της αυθεντικότητας

Τρεις υποψηφιότητες στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και ένα πλατύ χαμόγελο για την Ανδρομάχη. Η τραγουδίστρια διεκδικεί βραβείο στις κατηγορίες «Καλύτερο Λαϊκό Modern», «Τραγούδι της Χρονιάς Digital» και «Τραγούδι της Χρονιάς Viral» και, με αφορμή αυτή τη σημαντική διάκριση, μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr. Με συνέπεια, αυθεντικότητα και τραγούδια που βρίσκουν τον δρόμο τους στις playlists και τις καρδιές του κοινού, η Ανδρομάχη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη σύγχρονη λαϊκή σκηνή. Οι φετινές υποψηφιότητες έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πορεία που συνεχίζει να εξελίσσεται με σταθερά βήματα.

Τα MAD Video Music Awards είναι το απόλυτο μουσικό ραντεβού που κάθε χρόνο βάζει φωτιά στη σκηνή και στο timeline σου. Εκεί που οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χρονιάς ανεβαίνουν on stage, τα hits παίζουν δυνατά, τα performances δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα και κάθε εμφάνιση έχει κάτι που θα γίνει viral πριν καν τελειώσει η βραδιά. Από εκρηκτικά acts μέχρι απρόβλεπτες συνεργασίες, τα MAD VMA είναι η στιγμή που η ελληνική μουσική σκηνή αφήνει για λίγο την καθημερινότητα και γίνεται ένα μεγάλο live party γεμάτο ένταση, ρυθμό και εκπλήξεις.

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Με αφορμή τις φετινές της υποψηφιότητες, η Ανδρομάχη μάς βάζει στον κόσμο της μουσικής της, σε μια συνέντευξη που αποκαλύπτει τη γυναίκα πίσω από τα digital hits.

Ξεκινώντας από την κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς – Digital», η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τεράστια αποδοχή από το online κοινό. Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα, η Ανδρομάχη διατηρεί μια ισορροπημένη στάση. «Πού και πού τα τσεκάρω για να ξέρω τι μου γίνεται, αλλά δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο που γράφω. Γράφω ό,τι νιώθω», εξηγεί. Όταν τη ρωτήσαμε για τη δύναμη των fans στην online επιτυχία, η απάντησή της ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη: «Έδειξαν αμέσως την αγάπη τους με υπέροχα βίντεο και σχόλια. Η ενέργειά τους βοήθησε πάρα πολύ!». Δεν δίστασε μάλιστα να μοιραστεί μια τρυφερή στιγμή από τα social media, εξομολογούμενη πως το video που την άγγιξε περισσότερο ήταν αυτό «με ένα κοριτσάκι που προσπαθούσε να τραγουδήσει τους στίχους της με πάθος και τσαχπινιά, μπερδεύοντας γλυκά τα λόγια».

Η κουβέντα πέρασε στην κατηγορία «Τραγούδι Viral», εκεί όπου η Ανδρομάχη θυμήθηκε τη γέννηση του κομματιού μαζί με τον Κωνσταντίνο Παντζή. «Από την πρώτη στιγμή νιώθαμε ότι είχε μια έντονη ενέργεια, πολλή χαρά και καλοκαιρινή διάθεση. Πιστεύαμε ότι θα το αγκαλιάσει ο κόσμος, αλλά όχι τόσο πολύ!», λέει χαρακτηριστικά. Για εκείνη, η ταχύτητα του internet δεν είναι πηγή άγχους, αλλά μια πρόκληση για να παραμένεις συγκροτημένος. «Δεν την αφήνω να με καταβάλει, κάνω τα διαλείμματά μου. Πρέπει να απέχεις λιγάκι για να μην το χάσεις! Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου».

Όσο για το πιο αστείο trend; «Τα χιλιάδες μωρά που το έχουν χορέψει είναι το καλύτερο!», προσθέτει γελώντας. Στους νέους καλλιτέχνες που ονειρεύονται ένα viral hit, η συμβουλή της είναι σαφής: «Μην κυνηγάτε το virality, αλλά την αλήθεια που έχετε μέσα σας».

Σχετικά με την κατηγορία «Καλύτερο Λαϊκό Modern», η Ανδρομάχη νιώθει πως επιτελεί ένα σημαντικό έργο, αντιμετωπίζοντας τον όρο με φυσικότητα. «Μου ακούγεται νορμάλ, γιατί μιλάμε για το λαϊκό τραγούδι του σήμερα. Είναι τεράστια τιμή, αλλά και ευθύνη, γιατί δεν πρέπει ποτέ να χαθεί η παράδοση».

Πώς όμως παραμένει αυθεντική; «Αν δεν έχεις σταθερότητα, ανθρώπους να σε κρατάνε προσγειωμένο και επαφή με τον τόπο σου, είναι εύκολο να ξεφύγεις. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθεντικότητα και δεν το ’χω καθόλου με το να προσποιούμαι», τονίζει.

Η ισορροπία μεταξύ παράδοσης και modern ήχου

Κλείνοντας, η Ανδρομάχη μας εξήγησε πώς καταφέρνει να «παντρεύει» τον παραδοσιακό ήχο με τις σύγχρονες pop επιρροές. «Απλά συμβαίνει, επειδή είμαι όλα αυτά που αναφέρεις μαζί! Όπως μπλέκονται μέσα μου, έτσι μπλέκονται και στη μουσική μου». Το μυστικό της επιτυχίας της, κατά την ίδια, είναι ότι τα τραγούδια της προσφέρουν μια διέξοδο από την απαιτητική καθημερινότητα, δίνοντας στον κόσμο τη χαρά να γλεντήσει.

Με το βλέμμα στραμμένο στα επόμενα μουσικά της βήματα και με την ίδια αστείρευτη ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση, η Ανδρομάχη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στη σκηνή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ θα είναι μία από τις παρουσίες που θα συγκεντρώσουν όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως όταν η αλήθεια συναντά το ταλέντο, το αποτέλεσμα είναι πάντα επιτυχημένο και η πορεία του καλλιτέχνη δεν έχει ταβάνι.