Η Lila στο MAD VMA Vidcast 2026: «Το act μου στο Mad VMA 2026 βασίζεται σε μια νέα περσόνα»

Η Lila ανοίγει τα χαρτιά της για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και τις συνεργασίες της σε μια αποκαλυπτική συζήτηση

Η Lila βρέθηκε καλεσμένη του Dr. Chris στο «Mad VMA 2026 -The Vidcast by ΔΕΗ» και μίλησε για όλα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, άνοιξε τα χαρτιά της για την προετοιμασία των Mad Video Music Awards, το επερχόμενο tour της, τις επιτυχημένες συνεργασίες της, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει πίσω από τα φώτα.

Με ειλικρίνεια, χιούμορ και αρκετές αποκαλύψεις, η Lila έδωσε μια συνέντευξη που ανέδειξε τόσο την καλλιτεχνική της πλευρά όσο και τον άνθρωπο πίσω από τη σκηνή.

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 «προβλέπουν» το φετινό stage

Η προετοιμασία για τα Mad VMA 2026 και η νέα της περσόνα

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαρκείς πρόβες, καθώς συνδυάζει την προετοιμασία για τα Mad Video Music Awards με το νέο της tour.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάνω πάρα πολλές πρόβες γιατί τρέχει και τώρα και το tour μου που ετοιμάζω, που αυτό είναι πολύ κοντά μαζί με τα Mad VMA. Οπότε οργανωνόμαστε για όλα. Πιάνουμε λίγο Mad, πιάνουμε λίγο συναυλία, ξαναφεύγουμε από εκεί. Είμαστε multitaskers αυτή την περίοδο».

Μάλιστα, έδωσε και μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη σκηνή των βραβείων, αποκαλύπτοντας πως το φετινό της act θα συνδέεται άμεσα με το concept της περιοδείας της.

«Θέλω να δείξω ένα κομμάτι από το tour. Όλο το aesthetic θα είναι όπως θα είναι και το aesthetic του tour μου. Είναι λίγο διαφορετικό φέτος, είναι μια νέα περσόνα και θέλω να δώσω κάτι από αυτό. Και φυσικά κάτι τελείως καινούργιο μουσικά γιατί είναι ένα νέο τραγούδι».

Οι υποψηφιότητες στα Mad VMA και η φιλοσοφία της απέναντι στις διακρίσεις

Η Lila είναι υποψήφια φέτος στις κατηγορίες Video of the Year με το «Boss», Καλύτερο Ντουέτο με τον Toquel για το «Ποιος να σου το πει», Καλύτερο Pop για το «Μανιάτικο» και Best Performer.

Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, αποφεύγει να δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες. «Δεν έχω κάτσει να ακούσω το ένστικτό μου γι’ αυτό. Δεν μου αρέσει όταν οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ ψηλά και μετά μπορεί να απογοητευτείς. Μου αρέσει να πηγαίνω με χαμηλά την μπάλα και ό,τι μου φέρει το σύμπαν να το αγκαλιάσω».

Για εκείνη, η μεγαλύτερη επιβράβευση παραμένει η αγάπη του κοινού. «Χαίρομαι που είμαι εδώ, που είναι αισθητή η παρουσία μου στις υποψηφιότητες, αλλά πάνω απ’ όλα στην αγάπη του κόσμου και στη σύνδεσή μας».

Η πρώτη εμφάνιση στα Mad VMA που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Αναπολώντας τις προηγούμενες συμμετοχές της στα Mad VMA, η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη της εμφάνιση: «Δεν μπορεί να ξεπεράσει κάτι την πρώτη χρονιά σαν feeling. Ήταν φοβερό. Ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος με είδε πάνω σε αυτή τη σκηνή. Ήταν μια χρονιά με πάρα πολλές επιτυχίες μαζεμένες και όλη αυτή η ενέργεια μέσα στο στάδιο ήταν απίστευτη».

Παρότι θεωρεί την πρώτη φορά μοναδική, εξήγησε πως πλέον ο στόχος της είναι διαφορετικός: «Τώρα προσπαθώ κάθε φορά να ξεπερνάω τον εαυτό μου, να μην επαναλαμβάνομαι, να σπάω τα προσωπικά μου όρια και να ανακαλύπτω νέες πλευρές του εαυτού μου».

Η συνεργασία που θα ήθελε να δει το κοινό

Όταν η κουβέντα πήγε στις μελλοντικές συνεργασίες, η Lila αποκάλυψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να μοιραστεί τη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα.

«Με την Ελένη πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ hot. Έχει κατά καιρούς συζητηθεί αλλά δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω όμως ότι η κατάλληλη στιγμή θα έρθει και θα είναι όντως πάρα πολύ δυνατό».

Η συνεργασία με τον Νίκο Βέρτη που δεν ήθελε να τελειώσει

Ιδιαίτερα θερμά λόγια αφιέρωσε στον Νίκο Βέρτη, με τον οποίο συνεργάστηκε τη φετινή σεζόν: «Δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η συνεργασία. Ανυπομονούσα κάθε φορά να πάω στο μαγαζί. Ήταν πάρα πολύ αναζωογονητικό για μένα».

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως βρήκε ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας, ενώ δεν έκρυψε την εκτίμησή της προς τον δημοφιλή καλλιτέχνη. «Ο Νίκος Βέρτης είναι ένας πάρα πολύ άξιος καλλιτέχνης και άνθρωπος. Με πίστεψε, με βοήθησε και με ενθάρρυνε να κάνω τα πράγματα όπως τα ήθελα».

Γιατί δεν γράφει μουσική για το TikTok

Μιλώντας για τις πρόσφατες επιτυχίες της, όπως το «Ελάττωμα» και το «Ποιος να σου το πει», η Lila τόνισε ότι η δημιουργία της μουσικής της δεν ξεκινά ποτέ με στόχο το viral.

«Δεν κάνω μουσική για το TikTok. Κάνω μουσική γιατί αγαπώ τη μουσική. Δεν μπορώ αλλιώς».

Μάλιστα, εξήγησε πως πολλές φορές το κοινό είναι εκείνο που αποφασίζει ποιο τραγούδι θα γίνει viral. «Τα μεγαλύτερα viral κομμάτια έχουν γίνει από τον κόσμο. Το “Ποιος να σου το πει” έγινε μέσα από τις φωτογραφίες και τις αναμνήσεις που μοιράστηκε ο κόσμος».

Η ιστορία πίσω από το «Ελάττωμα»

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της χρονιάς, το «Ελάττωμα», γεννήθηκε μέσα από μια προσωπική εμπειρία. Η ίδια αποκάλυψε ότι το κομμάτι δημιουργήθηκε από δύο διαφορετικές μουσικές ιδέες που ενώθηκαν: «Είχαμε γράψει το πρώτο μέρος ένα βράδυ και την επόμενη μέρα γράψαμε το ρεφρέν σε άλλο project. Όταν τα ενώσαμε καταλάβαμε ότι δημιουργείται κάτι πολύ ιδιαίτερο».

Παράλληλα παραδέχτηκε ότι το τραγούδι γράφτηκε σε μια περίοδο έντονων συναισθημάτων: «Είχε συμβεί κάτι προσωπικό τότε και μου έβγαιναν πολύ εύκολα αυτοί οι στίχοι».

Οι ευάλωτες στιγμές που γεννούν τη μουσική

Η Lila μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τη δημιουργία και τις ψυχολογικές μεταπτώσεις. «Έχω ups and downs σχεδόν καθημερινά. Επηρεάζομαι πολύ από τα πράγματα γύρω μου».Παραδέχθηκε μάλιστα ότι τα πιο δυνατά της τραγούδια έχουν γραφτεί σε δύσκολες περιόδους. «Σίγουρα έχω περισσότερη ανάγκη να γράψω όταν είμαι πιο ευάλωτη. Από εκεί βγαίνουν συνήθως τα πιο δυνατά τραγούδια μου».

Η ιδιαίτερη σχέση με τον Toquel και τον Rack

Για τον Toquel, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μεγάλες επιτυχίες, μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη. «Έχουμε φοβερή χημεία. Υπάρχει άνεση να πούμε ο ένας τη γνώμη του στον άλλον και αυτό βοηθάει να βγαίνει κάτι πραγματικά καλό».

Όσον αφορά τον Rack, δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει οικογένεια. «Σαν αδερφό μου τον έχω τον Rack. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να περάσει καιρός χωρίς να μιλήσουμε και όταν μιλήσουμε είναι σαν να συνεχίζουμε μια συζήτηση που δεν σταμάτησε ποτέ».

Η δυσκολία να πει «μπράβο» στον εαυτό της

Παρά τη μεγάλη επιτυχία των τελευταίων ετών, η Lila παραδέχτηκε πως ακόμα δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα επιτεύγματά της: «Το ευχαριστώ το λέω πολύ εύκολα. Το μπράβο στον εαυτό μου δυσκολεύομαι ακόμα να το πω».

Όπως εξήγησε, μόλις τον τελευταίο καιρό προσπαθεί να επεξεργαστεί όλα όσα έχουν συμβεί μετά το ξαφνικό επαγγελματικό της ξέσπασμα.

Σε ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για την πίεση που βιώνει καθημερινά. «Πριν λίγες μέρες πέρασα δύσκολα ψυχολογικά γιατί έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμά μου και θέλω να είμαι καλή σε όλα».

Η ίδια εξήγησε ότι προσπαθεί να θυμίζει στον εαυτό της πόσο σημαντικό είναι να βλέπει τη μεγάλη εικόνα. «Λέω στον εαυτό μου: κάνεις αυτό που αγαπάς, είσαι καλά στην υγεία σου, έχεις τη δύναμή σου. Πες ένα ευχαριστώ και προχώρα. Δεν θα πεθάνουμε αν κάτι δεν γίνει τέλεια».

Η αγάπη των fans και το μεγάλο L World Tour

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε όταν μίλησε για τους θαυμαστές της: «Κρατάω όλα τα δώρα και όλα τα γράμματα που μου δίνουν. Βλέπω σε αυτά τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρή και θαύμαζα τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες».

Τέλος, αποκάλυψε λεπτομέρειες για το νέο της tour με τίτλο «L World». «Το L δεν είναι μόνο το Lila. Είναι και άλλες αγαπημένες λέξεις που ξεκινούν από L και δημιουργούν τον κόσμο αυτής της περιοδείας».

Η περιοδεία ξεκινά στις 12 Ιουνίου από την Τεχνόπολη της Αθήνας και συνεχίζει σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Λεμεσό, Χανιά και Ηράκλειο.

Με τα Mad VMA 2026 να πλησιάζουν και το νέο της tour να βρίσκεται προ των πυλών, η Lila δείχνει πιο δημιουργική και ώριμη από ποτέ. Παρά την πίεση, τις απαιτήσεις και τις ευθύνες που συνοδεύουν την επιτυχία, παραμένει προσηλωμένη σε αυτό που αγαπά περισσότερο: τη μουσική. Και όπως φάνηκε από τη συνέντευξή της στον Dr. Chris, το μεγαλύτερο της κίνητρο εξακολουθεί να είναι η αυθεντική σύνδεση με τον κόσμο που τη στηρίζει σε κάθε της βήμα.

Διάβασε επίσης: