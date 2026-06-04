«Σελήνη μου Μυρτώ»: O Leon of Athens συγκινεί με το νέο του τραγούδι

Ο Leon of Athens παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Σελήνη μου Μυρτώ», μια συγκινητική μουσική ιστορία για την απώλεια, τη μνήμη και την αναγέννηση

Ο Leon of Athens εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Panik Records παρουσιάζοντας το νέο του τραγούδι με τίτλο «Σελήνη μου Μυρτώ», ένα βαθιά συναισθηματικό και σύγχρονο μουσικό έργο που καταπιάνεται με τις έννοιες της απώλειας, της μνήμης και της προσωπικής μεταμόρφωσης.

Στον πυρήνα του τραγουδιού βρίσκεται η Σελήνη, ένα σύμβολο φωτεινό αλλά ταυτόχρονα άπιαστο, που αντικατοπτρίζει τη διαρκή σχέση του ανθρώπου με τις αναμνήσεις, την απουσία και τους αόρατους δεσμούς που εξακολουθούν να τον συνδέουν με πρόσωπα που αγάπησε και έχασε. Μέσα από μια ατμοσφαιρική αφήγηση, το «Σελήνη μου Μυρτώ» αποτυπώνει το συναισθηματικό ταξίδι από τον πόνο και τη θλίψη προς την αποδοχή, τη συμφιλίωση και τελικά την αναγέννηση.

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Τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Leon of Athens, ενώ τη μουσική συνθέτουν οι Leon of Athens, Katerine Duska, Nick Kodonas και Ermis Geragidis, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει ευαισθησία, ποιητικότητα και σύγχρονη μουσική αισθητική.

Το music video συμπληρώνει ιδανικά το συναίσθημα του τραγουδιού, μεταφέροντας τον θεατή σε εικόνες ενός μελαγχολικού καλοκαιριού. Μέσα από μοναχικές διαδρομές στη φύση και στιγμές εσωτερικής αναζήτησης, παρακολουθούμε έναν άνθρωπο που περιπλανιέται αναζητώντας ένα νέο νόημα ζωής μετά από μια μεγάλη απώλεια. Τη σκηνοθεσία του βίντεο υπογράφει ο Yerasimos Papachristopoulos, αποτυπώνοντας με κινηματογραφική ματιά τη νοσταλγία, την απουσία και την ελπίδα που διαπερνούν το τραγούδι.

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