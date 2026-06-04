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Μουσική 04.06.2026

Ο Travis Scott στην Ελλάδα για μία μέρα – Το ταξίδι «αστραπή» που προκαλεί ερωτήματα

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Ο Travis Scott φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα μετά τη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
Πόπη Βασιλείου

Ο Travis Scott φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις μία ημέρα μετά την πολυσυζητημένη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη, ένα γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει έντονο σχολιασμό στη διεθνή μουσική σκηνή. Η άφιξή του στην Αθήνα έρχεται ως συνέχεια ενός σύντομου αλλά ιδιαίτερα φορτισμένου ευρωπαϊκού ταξιδιού, το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των fans όσο και των media.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμφάνισή του στην Τουρκία προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, το κοινό πλήρωσε ακριβό εισιτήριο για ένα set που διήρκεσε μόλις περίπου 20 λεπτά, ενώ η έναρξη της συναυλίας καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε οργισμένα σχόλια στα social media, με πολλούς θεατές να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την εμπειρία που έζησαν.

Travis Scott: H συναυλία στην Κωνσταντινούπολη που εξόργισε χιλιάδες θεατές

Λίγες ώρες αργότερα, ο Travis Scott προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ιδιωτικό jet, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ. Η παρουσία του στην Αθήνα δεν έχει ακόμη συνοδευτεί από επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον σκοπό της επίσκεψής του, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από την παραμονή του στην Ελλάδα.


Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για προσωπική επίσκεψη, μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού tour ή μια σύντομη στάση ανάπαυσης μετά το απαιτητικό πρόγραμμα εμφανίσεων του ράπερ. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι η παρουσία του στην Ελλάδα έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον και συζητήσεις στα μουσικά και lifestyle media.

Ο Travis Scott στην ταινία του Christopher Nolan για την Τροία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ταξίδι-αστραπή από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα ενός καλλιτέχνη που κινείται διαρκώς ανάμεσα σε μεγάλες σκηνές, έντονες αντιδράσεις και συνεχή παγκόσμια δημοσιότητα, με κάθε του βήμα να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού.

Ο Travis Scott στην Τροία: Η ανατρεπτική εμφάνιση στο νέο έπος του Christopher Nolan

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travis scott ΕΛΛΑΔΑ
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