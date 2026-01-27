Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 27.01.2026

Ο Travis Scott στην Τροία: Η ανατρεπτική εμφάνιση στο νέο έπος του Christopher Nolan

Ο Travis Scott κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο έπος του Christopher Nolan και μιλά για τον πόλεμο, τον άνθρωπο και το τέχνασμα που γκρέμισε τα τείχη της Τροίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Travis Scott κλέβει την παράσταση στο νέο trailer της επικής ταινίας «The Odyssey» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Christopher Nolan, κάνοντας μια δραματική και απειλητική εμφάνιση που προαναγγέλλει τη μοίρα της Τροίας. Το πρώτο δείγμα του ρόλου του αποκαλύφθηκε μέσα από ένα teaser διάρκειας περίπου 1 λεπτού, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού αγώνα της AFC την Κυριακή, πριν από το Super Bowl. Στο απόσπασμα, ο Τηλέμαχος που υποδύεται ο Tom Holland ρωτά «Τι ξέρεις για τον πατέρα μου;», ενώ ο Μενέλαος που ενσαρκώνει ο Jon Bernthal φωνάζει «Ποιος έχει μια ιστορία για τον Οδυσσέα; Εσύ; Εσύ έχεις μια ιστορία;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Travis Scott εμφανίζεται χτυπώντας ένα ραβδί πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι για να επιβάλει σιωπή στους άντρες γύρω του και δηλώνει με σκοτεινό τόνο «Ένας πόλεμος, ένας άνθρωπος, ένα τέχνασμα για να γκρεμιστούν τα τείχη της Τροίας». Την ίδια στιγμή προβάλλονται εικόνες του Οδυσσέα που υποδύεται ο Matt Damon να φορά το κράνος του πριν από τη μάχη και να κρύβεται μαζί με τους άντρες του μέσα στον Δούρειο Ίππο που θα τους μεταφέρει κρυφά στο εσωτερικό της πόλης.

Διάβασε επίσης: Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

Κατά τη διάρκεια σκηνών όπου ο Odysseus και οι πολεμιστές του πυρπολούν την Τροία στη νυχτερινή επιδρομή τους, ο Travis Scott ακούγεται να φωνάζει «Φλόγες παντού, ουρλιαχτά, όλα καταρρέουν». Το υλικό διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο μέχρι στιγμής η Universal Pictures δεν το έχει δημοσιεύσει επίσημα στο διαδίκτυο.

Η «The Odyssey», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, φέρνει τον Travis Scott δίπλα σε ένα εντυπωσιακό καστ. Ο Matt Damon υποδύεται τον Οδυσέα, η Anne Hathaway την πιστή Πηνελόπη, ο Robert Pattinson τον Αντίνοο, η Zendaya την θεά Αθηνά, η Charlize Theron την Κίρκη, ο Benny Safdie τον Αγαμέμνονα, ο John Leguizamo τον Εύμαιο και η Mia Goth τη Μελανθώ.

Ο Christopher Nolan και ο Travis Scott έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Το 2020 ο Travis Scott ηχογράφησε το τραγούδι «The Plan» για την ταινία «Tenet». Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ την ίδια χρονιά, ο Christopher Nolan είχε δηλώσει ότι η φωνή του Travis Scott «έγινε το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ ενός ολόκληρου χρόνου» και ότι οι παρατηρήσεις του πάνω στον μουσικό και αφηγηματικό μηχανισμό που έχτιζε μαζί με τον συνθέτη Ludwig Göransson ήταν άμεσες, διορατικές και βαθιά ουσιαστικές.

Μετά την κυκλοφορία του «Tenet», ο Travis Scott είχε δημοσιεύσει ένα χειρόγραφο σημείωμα του Christopher Nolan, στο οποίο ο σκηνοθέτης επαινούσε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Franchise» που είχε προβληθεί πριν από ορισμένες προβολές IMAX της ταινίας. «Λάτρεψα το βίντεο, γυρισμένο μάλιστα σε φιλμ. Ανυπομονώ να το ακούσω στα ηχεία IMAX. Εξαιρετική δουλειά», έγραφε τότε ο Christopher Nolan.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη νέα ταινία του Christopher Nolan μετά το «Oppenheimer», το οποίο απέφερε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και κέρδισε 7 Όσκαρ, ανάμεσά τους εκείνα της καλύτερης ταινίας και της καλύτερης σκηνοθεσίας για τον ίδιο τον Christopher Nolan. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και φιλοδοξεί να προσφέρει μια μεγαλειώδη και πιστή αναπαράσταση του ταξιδιού του πολυμήχανου Οδυσσέα στη μεγάλη οθόνη.

Διάβασε επίσης: Ο Tom Holland θεωρεί εμπειρία ζωής το ρόλο του στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Christopher Nolan The Odyssey travis scott Οδύσσεια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τι αποκαλύπτει το soundtrack της πρώτης haute couture του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior

Τι αποκαλύπτει το soundtrack της πρώτης haute couture του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior

27.01.2026
Επόμενο
Η Bella Hadid και ο Adan Banuelos χώρισαν μετά από 2 χρόνια σχέσης

Η Bella Hadid και ο Adan Banuelos χώρισαν μετά από 2 χρόνια σχέσης

27.01.2026

Δες επίσης

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens
Cinema

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

27.01.2026
Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA
Cinema

Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

27.01.2026
Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»
Cinema

Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»

27.01.2026
Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ
Cinema

Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ

27.01.2026
Οι stars που αποκλείστηκαν από τα Όσκαρ
Cinema

Οι stars που αποκλείστηκαν από τα Όσκαρ

27.01.2026
Ο Timothée Chalamet γράφει ιστορία στα Όσκαρ
Cinema

Ο Timothée Chalamet γράφει ιστορία στα Όσκαρ

27.01.2026
Η Sydney Sweeney κρεμά σουτιέν στην πινακίδα του Hollywood – Δες το video
Cinema

Η Sydney Sweeney κρεμά σουτιέν στην πινακίδα του Hollywood – Δες το video

27.01.2026
Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer
Cinema

Το Muppet Show επιστρέφει με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό του Kermit – Δες το trailer

26.01.2026
Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye
Cinema

Δυσοίωνες εξελίξεις για τη δεύτερη σεζόν του Hawkeye

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος