Ο Travis Scott στην Τροία: Η ανατρεπτική εμφάνιση στο νέο έπος του Christopher Nolan

Ο Travis Scott κάνει εντυπωσιακή είσοδο στο έπος του Christopher Nolan και μιλά για τον πόλεμο, τον άνθρωπο και το τέχνασμα που γκρέμισε τα τείχη της Τροίας

Ο Travis Scott κλέβει την παράσταση στο νέο trailer της επικής ταινίας «The Odyssey» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Christopher Nolan, κάνοντας μια δραματική και απειλητική εμφάνιση που προαναγγέλλει τη μοίρα της Τροίας. Το πρώτο δείγμα του ρόλου του αποκαλύφθηκε μέσα από ένα teaser διάρκειας περίπου 1 λεπτού, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού αγώνα της AFC την Κυριακή, πριν από το Super Bowl. Στο απόσπασμα, ο Τηλέμαχος που υποδύεται ο Tom Holland ρωτά «Τι ξέρεις για τον πατέρα μου;», ενώ ο Μενέλαος που ενσαρκώνει ο Jon Bernthal φωνάζει «Ποιος έχει μια ιστορία για τον Οδυσσέα; Εσύ; Εσύ έχεις μια ιστορία;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Travis Scott εμφανίζεται χτυπώντας ένα ραβδί πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι για να επιβάλει σιωπή στους άντρες γύρω του και δηλώνει με σκοτεινό τόνο «Ένας πόλεμος, ένας άνθρωπος, ένα τέχνασμα για να γκρεμιστούν τα τείχη της Τροίας». Την ίδια στιγμή προβάλλονται εικόνες του Οδυσσέα που υποδύεται ο Matt Damon να φορά το κράνος του πριν από τη μάχη και να κρύβεται μαζί με τους άντρες του μέσα στον Δούρειο Ίππο που θα τους μεταφέρει κρυφά στο εσωτερικό της πόλης.

Κατά τη διάρκεια σκηνών όπου ο Odysseus και οι πολεμιστές του πυρπολούν την Τροία στη νυχτερινή επιδρομή τους, ο Travis Scott ακούγεται να φωνάζει «Φλόγες παντού, ουρλιαχτά, όλα καταρρέουν». Το υλικό διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο μέχρι στιγμής η Universal Pictures δεν το έχει δημοσιεύσει επίσημα στο διαδίκτυο.

Η «The Odyssey», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, φέρνει τον Travis Scott δίπλα σε ένα εντυπωσιακό καστ. Ο Matt Damon υποδύεται τον Οδυσέα, η Anne Hathaway την πιστή Πηνελόπη, ο Robert Pattinson τον Αντίνοο, η Zendaya την θεά Αθηνά, η Charlize Theron την Κίρκη, ο Benny Safdie τον Αγαμέμνονα, ο John Leguizamo τον Εύμαιο και η Mia Goth τη Μελανθώ.

Ο Christopher Nolan και ο Travis Scott έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Το 2020 ο Travis Scott ηχογράφησε το τραγούδι «The Plan» για την ταινία «Tenet». Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ την ίδια χρονιά, ο Christopher Nolan είχε δηλώσει ότι η φωνή του Travis Scott «έγινε το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ ενός ολόκληρου χρόνου» και ότι οι παρατηρήσεις του πάνω στον μουσικό και αφηγηματικό μηχανισμό που έχτιζε μαζί με τον συνθέτη Ludwig Göransson ήταν άμεσες, διορατικές και βαθιά ουσιαστικές.

Μετά την κυκλοφορία του «Tenet», ο Travis Scott είχε δημοσιεύσει ένα χειρόγραφο σημείωμα του Christopher Nolan, στο οποίο ο σκηνοθέτης επαινούσε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Franchise» που είχε προβληθεί πριν από ορισμένες προβολές IMAX της ταινίας. «Λάτρεψα το βίντεο, γυρισμένο μάλιστα σε φιλμ. Ανυπομονώ να το ακούσω στα ηχεία IMAX. Εξαιρετική δουλειά», έγραφε τότε ο Christopher Nolan.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη νέα ταινία του Christopher Nolan μετά το «Oppenheimer», το οποίο απέφερε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και κέρδισε 7 Όσκαρ, ανάμεσά τους εκείνα της καλύτερης ταινίας και της καλύτερης σκηνοθεσίας για τον ίδιο τον Christopher Nolan. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και φιλοδοξεί να προσφέρει μια μεγαλειώδη και πιστή αναπαράσταση του ταξιδιού του πολυμήχανου Οδυσσέα στη μεγάλη οθόνη.

