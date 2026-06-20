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Cinema 20.06.2026

«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»: Το νέο teaser από HBO Max

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Η HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα νέο trailer με τα πρώτα πλάνα από τη σειρά Harry Potter και άλλες παραγωγές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέο teaser από HBO Max για τη σειρά "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" με πρεμιέρα 25 Δεκεμβρίου 2026.
  • Το teaser περιλαμβάνει πλάνα από το Hogwarts, τους Harry, Ron, Hermione και Quidditch.
  • Η σειρά στοχεύει να γίνει παγκόσμιο τηλεοπτικό event, εκμεταλλευόμενη την εορταστική περίοδο.
  • Το trailer προβάλλει επίσης παραγωγές όπως "House of the Dragon S3" και "Lanterns".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πλατφόρμα HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο trailer που έχει ήδη τραβήξει τεράστια προσοχή, καθώς περιλαμβάνει τα πρώτα επίσημα πλάνα από τη νέα σειρά «Harry Potter and the Philosopher’s Stone». Η επιστροφή στον μαγικό κόσμο του Hogwarts φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 25 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα Χριστουγέννων. Το teaser δεν περιορίζεται μόνο στον Harry Potter, αλλά λειτουργεί ως ένα μεγάλο showcase για τις πιο δυνατές παραγωγές που ετοιμάζει η πλατφόρμα.

Τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, ποζάρουν μπροστά από ένα κυκλικό ασπρόμαυρο φόντο.
Το νέο καστ της επερχόμενης σειράς Harry Potter ποζάρει μαζί.

Στο νέο υλικό, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, βλέπουμε σκηνές από το εσωτερικό του Hogwarts, την πρώτη συνάντηση των Harry, Ron και Hermione, αλλά και την έναρξη ενός αγώνα Quidditch που ανεβάζει τη νοσταλγία στα ύψη.

Ο Dominic McLaughlin φορά την κάπα του Harry Potter και ήδη αμείβεται σαν σταρ

Παράλληλα, εμφανίζεται και η σκηνή όπου ο Harry παραλαμβάνει το πρώτο του ραβδί από τον Ollivander, σηματοδοτώντας την αρχή της ιστορίας που σημάδεψε γενιές θεατών και αναγνωστών. Το trailer όμως δεν σταματά εκεί.

Η HBO Max έριξε βαρύ χαρτί παρουσιάζοντας αποσπάσματα και από άλλες πολυαναμενόμενες παραγωγές, όπως το House of the Dragon Season 3, που έρχεται στις 21 Ιουνίου, το νέο project Lanterns με πρεμιέρα στις 16 Αυγούστου, αλλά και το The Gilded Age Season 4, δείχνοντας ότι το 2026 θα είναι γεμάτο μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές.

Ο νεαρός Harry Potter με συμμαθητές του στο Hogwarts, προετοιμάζονται για το νέο αφιέρωμα της HBO.
https://www.instagram.com/hbo/

Η επιλογή της χριστουγεννιάτικης πρεμιέρας για το Harry Potter δεν είναι τυχαία, καθώς η πλατφόρμα θέλει να μετατρέψει την επιστροφή στον κόσμο των μάγων σε ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό event. Με στόχο τη μέγιστη απήχηση και τη δημιουργία appointment viewing εμπειρίας, η σειρά τοποθετείται σε μία από τις πιο τηλεοπτικά ισχυρές ημερομηνίες της χρονιάς.

Το νέο trailer δείχνει ξεκάθαρα ότι η HBO Max ποντάρει δυνατά στο nostalgia effect αλλά και στη δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου για ένα από τα πιο εμβληματικά franchises όλων των εποχών. Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο Hogwarts έχει ήδη ξεκινήσει.

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HARRY POTTER HBO Max
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