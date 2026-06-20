Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 20.06.2026

Το chic κούρεμα της Δέσποινας Βανδή που θα σε κάνει να κλείσεις αμέσως ραντεβού στο κομμωτήριο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε με το απόλυτο lob και μας υπενθύμισε γιατί το μακρύ καρέ είναι το πιο chic κούρεμα του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή υιοθέτησε ένα sleek lob κούρεμα στα βραβεία Ίρις 2026.
  • Το lob είναι ένα ευέλικτο, μοντέρνο κούρεμα που φτάνει λίγο κάτω από τους ώμους.
  • Προσφέρει θηλυκότητα και πρακτικότητα, ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις και χτενίσματα.
  • Κολακεύει κάθε τύπο μαλλιών και πρόσωπο, αποτελώντας μια διαχρονική επιλογή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην πρόσφατη απονομή των βραβείων Ίρις 2026 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η Δέσποινα Βανδή δεν τράβηξε τα βλέμματα μόνο για την παρουσία της στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και για την ανανεωμένη της εικόνα. Επιλέγοντας ένα αυστηρό, sleek lob, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα κατάφερε να μετατρέψει ένα «κλασικό» κούρεμα σε μια super modern δήλωση, υπενθυμίζοντάς μας ότι μερικές φορές η απλότητα είναι ο πιο σύντομος δρόμος προς την κορυφή του στυλ.

Η Δέσποινα Βανδή με μακιγιάζ και κοσμήματα, αινιγματική απάντηση για το Hotel Ermou, φούντωσε τις φήμες.
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το μυστικό της επιτυχίας του συγκεκριμένου look κρύβεται στην ευελιξία του. Το lob δεν είναι ένα κούρεμα που σε δεσμεύει. Φτάνει συνήθως λίγο κάτω από τους ώμους, πλαισιώνοντας το πρόσωπο με έναν τρόπο που το κάνει να δείχνει πιο «ξεκούραστο» και φωτεινό. Στην εμφάνισή της, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα ίσιο φινίρισμα με έντονη χωρίστρα στη μέση, μια επιλογή που ανέδειξε τις γεωμετρικές γραμμές του κουρέματος, προσδίδοντας μια elegant και μίνιμαλ αισθητική. Είναι το κούρεμα που δείχνει «ακριβό» χωρίς να χρειάζεται περίτεχνα χτενίσματα, καθώς η ίδια η δομή του κάνει όλη τη δουλειά για εσένα.

To ανατρεπτικό hair look της Μαρίας Σολωμού στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Γιατί όμως να το επιλέξεις τώρα; Γιατί το lob είναι ο απόλυτος σύμμαχος της καθημερινότητάς σου. Αν ανήκεις στην κατηγορία των γυναικών που θέλουν μια ουσιαστική αλλαγή χωρίς το ρίσκο ενός πολύ κοντού καρέ, το lob είναι η χρυσή τομή. Σου προσφέρει το ιδανικό μήκος για να πιάσεις τα μαλλιά σου σε μια κομψή αλογοουρά ή ένα χαμηλό, επιμελώς ατημέλητο bun τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, ενώ ταυτόχρονα παραμένει θηλυκό και εντυπωσιακό όταν είναι ελεύθερα.

;igsh=MmtpN3ppcTR1OWk4

Επιπλέον, το κούρεμα αυτό προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σου ανάγκες. Αν θέλεις να «παίξεις» λίγο παραπάνω με το στυλ σου, μπορείς να ζητήσεις από τον κομμωτή σου μερικά διακριτικά layers για κίνηση ή αφέλειες αν θέλεις να δώσεις έμφαση στο βλέμμα σου. Είτε έχεις ίσια, είτε σγουρά, είτε κυματιστά μαλλιά, το lob είναι ένα «δημοκρατικό» κούρεμα που κολακεύει κάθε πρόσωπο και κάθε τύπο τρίχας.

Αν σκέφτεσαι λοιπόν ποιο θα είναι το επόμενο update στο look σου, η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή είναι η καλύτερη έμπνευση. Το lob δεν είναι απλώς ένα trend της εποχής· είναι μια διαχρονική επένδυση στην αυτοπεποίθησή σου. Μήπως ήρθε η ώρα να κλείσεις το ραντεβού σου;

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ κούρεμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»: Το νέο teaser από HBO Max

«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»: Το νέο teaser από HBO Max

20.06.2026
Επόμενο
Late night eats στην Αθήνα: Οι 5 καντίνες που πρέπει να επισκεφτεις μετά από έξοδο

Late night eats στην Αθήνα: Οι 5 καντίνες που πρέπει να επισκεφτεις μετά από έξοδο

20.06.2026

Δες επίσης

Καλοκαιρινές διακοπές: Οι 4 πιο αυθόρμητοι ταξιδιώτες του ζωδιακού
Life

Καλοκαιρινές διακοπές: Οι 4 πιο αυθόρμητοι ταξιδιώτες του ζωδιακού

20.06.2026
Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά
Fashion

Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά

20.06.2026
Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου
Life

Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου

20.06.2026
Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση
Celeb News

Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση

20.06.2026
Το απόλυτο βραδινό hack χαλάρωσης – 7 αρώματα που αλλάζουν τη διάθεσή σου σε 10 λεπτά
Life

Το απόλυτο βραδινό hack χαλάρωσης – 7 αρώματα που αλλάζουν τη διάθεσή σου σε 10 λεπτά

19.06.2026
Outdoor training: Το fitness trend που μετατρέπει κάθε χώρο σε γυμναστήριο
Fitness

Outdoor training: Το fitness trend που μετατρέπει κάθε χώρο σε γυμναστήριο

19.06.2026
BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη
Fashion

BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη

19.06.2026
M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic
Fashion

M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

19.06.2026
Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης
Beauty

Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης

19.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά