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Beauty 17.06.2026

Boho-glam: Το beach look της Dua Lipa που θα γίνει η εμμονή του καλοκαιριού

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Η τραγουδίστρια απολαμβάνει τον μήνα του μέλιτος με τον Callum Turner και μας δείχνει την απόλυτη τάση στα μαγιό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa και ο Callum Turner απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ακτή Αμάλφι μετά τον γάμο τους.
  • Η Dua Lipa επέλεξε για την παραλία ένα χρυσό μεταλλιζέ μπικίνι και ένα printed headband.
  • Το look της Dua Lipa συνδυάζει την πολυτέλεια των "shimmering" υφασμάτων με boho-chic αισθητική.
  • Ο Callum Turner προτίμησε ένα minimal μαύρο μαγιό για τις βουτιές τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa και ο Callum Turner διανύουν τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της κοινής τους ζωής, επιλέγοντας την Ιταλία για το ταξίδι του μέλιτος. Πριν από λίγες ημέρες, στις 12 Ιουνίου, το ζευγάρι εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά της Ακτής Αμάλφι, κοντά στο Σαλέρνο. Οι δυο τους έδειχναν απόλυτα αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, ανταλλάσσοντας τρυφερά φιλιά πάνω σε ένα φουσκωτό σωσίβιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του με έναν εντυπωσιακό γάμο στις 6 Ιουνίου στην ιστορική Villa Valguarnera στο Παλέρμο της Σικελίας. Η τελετή έμεινε αξέχαστη για τη συγκινητική παρουσία του Elton John, ο οποίος ερμήνευσε στο πιάνο το «Your Song» την ώρα που το ζευγάρι αντάλλασσε όρκους αιώνιας πίστης. Ο γάμος τους αποτέλεσε το κοσμικό γεγονός της περιόδου, συγκεντρώνοντας μια λαμπερή λίστα καλεσμένων, ανάμεσά τους η Donatella Versace, ο Mark Ronson, η Charli XCX και πολλοί ακόμη αστέρες της διεθνούς σκηνής. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί και ένας πολιτικός γάμος στο Λονδίνο, στο Old Marylebone Town Hall, στις 31 Μαΐου.

Το beach look της Dua Lipa υπό το μικροσκόπιο

Η Dua Lipa δεν αποχωρίζεται τον τίτλο του fashion icon ούτε κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Για τις βουτιές της στην Ακτή Αμάλφι, επέλεξε ένα metallic χρυσό μπικίνι που ακολουθεί την τάση των «shimmering» υφασμάτων, τα οποία προσθέτουν μια luxury διάσταση στην παραλία, καθώς αντανακλούν το φως του ήλιου.

Το look της ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό printed headband σε μπλε αποχρώσεις. Το αξεσουάρ αυτό, που έχει επανέλθει δυναμικά στις resort συλλογές, συνδυάζει την πρακτικότητα, προστατεύοντας τα μαλλιά από τον ήλιο και την υγρασία, με μια ανεπιτήδευτη boho-chic αισθητική.

dua_lipa_hineymoon_amalfi
https://www.instagram.com/backgrid_usa/

Ο συνδυασμός του χρυσού μεταλλιζέ υφάσματος με το παιχνιδιάρικο μοτίβο του μαντηλιού αποδεικνύει πως το σωστό styling μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο απλό καλοκαιρινό σύνολο. Από την άλλη, ο Callum Turner επέλεξε μια πιο minimal κατεύθυνση, φορώντας ένα κλασικό μαύρο μαγιό που αναδείκνυε τη χαλαρή του διάθεση.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner μοιάζουν να απολαμβάνουν κάθε λεπτό αυτής της νέας αρχής, αποδεικνύοντας πως ο έρωτάς τους παραμένει το πιο φωτεινό αξεσουάρ σε κάθε τους εμφάνιση.

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