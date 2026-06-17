Η Kim Kardashian μαθαίνει στον Will Ferrell την τέλεια selfie για τη νέα του σειρά

Η Kim Kardashian διδάσκει στον Will Ferrell πώς να βγάζει την τέλεια selfie σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο για τη νέα σειρά του Netflix

Με μια ματιά Η Kim Kardashian διδάσκει στον Will Ferrell πώς να βγάζει την τέλεια selfie.

Η συνεργασία τους έγινε για την προώθηση της νέας σειράς του Netflix, «The Hawk».

Ο Ferrell, ως Lonnie the Hawk, δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram για τη σειρά.

Ο ηθοποιός είναι γνωστός για την αποστροφή του προς τα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βασίλισσα των social media, Kim Kardashian, βρήκε τον πιο απρόσμενο μαθητή για το σεμινάριο της τέλειας selfie: τον θρυλικό κωμικό Will Ferrell. Οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα απολαυστικό Instagram Reel, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου, με σκοπό να διαφημίσουν τη νέα σειρά του Netflix, «The Hawk».

Στο χιουμοριστικό βίντεο, η 45χρονη επιχειρηματίας προσπαθεί να μάθει στον 58χρονο ηθοποιό τα μυστικά της ιδανικής φωτογραφίας. Όταν η Kardashian ρωτά τον Ferrell ποια είναι η «καλή του πλευρά», εκείνος απαντά με το γνωστό του αφοπλιστικό στυλ: «Δεν ξέρω… έχει κανείς καλή πλευρά;».

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Η Kim ανέλαβε άμεσα δράση, δείχνοντάς του πώς να τοποθετεί το πηγούνι του για το τέλειο αποτέλεσμα, ενώ ο Ferrell, παρακολουθώντας την, δεν παρέλειψε να της πει με θαυμασμό: «Θεέ μου, φαίνεσαι φανταστική!». Το αποκορύφωμα της κωμικής σκηνής ήρθε όταν η Kardashian τον συμβούλευσε να «προσθέσει ένα φίλτρο». Μόλις ο Ferrell εφάρμοσε ένα έντονο φίλτρο που άλλαξε πλήρως τα χαρακτηριστικά του, ενθουσιάστηκε δηλώνοντας: «Θεέ μου, φαίνομαι καταπληκτικός! Είμαι υπέροχος».

Ο «Lonnie the Hawk» συστήνεται στο Instagram

Πίσω από αυτό το αστείο σκετς κρύβεται η προώθηση της νέας σειράς 10 επεισοδίων του Netflix, «The Hawk», όπου ο Will Ferrell υποδύεται τον Lonnie Hawkins, έναν ξεπεσμένο γκόλφερ που προσπαθεί να επιστρέψει στην κορυφή. Στο πλαίσιο του ρόλου, ο Ferrell δημιούργησε τον επίσημο λογαριασμό @lonniethehawk, ο οποίος, μέχρι στιγμής, περιλαμβάνει μόνο το συγκεκριμένο βίντεο με την Kardashian.

Στην ανάρτηση, ο «Lonnie» απευθύνεται στους χρήστες με τον δικό του ιδιόρρυθμο τρόπο: «Το όνομά μου είναι Lonnie Hawkins. Αυτή είναι μια δημοσίευση στο Instagram. Σας παρακαλώ σχολιάστε αν το δημοσίευσα. Ευχαριστώ Kim που με βοήθησες. Φαίνεται αυτό; Μπορεί να το δει ο κόσμος;».

Μια σπάνια εμφάνιση στα social media

Η συνεργασία αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με την Khloé Kardashian να δηλώνει πως «λατρεύει αυτόν τον άντρα» και την Kris Jenner να γεμίζει το post με emojis γέλιου. Η παρουσία του Ferrell στα social media είναι ένα σπάνιο γεγονός, καθώς ο ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν την αποστροφή του προς αυτά, έχοντας διαγράψει ακόμη και τον λογαριασμό του στο Facebook εδώ και χρόνια.

Η σειρά «The Hawk» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Ιουλίου, και αν η προώθησή της ξεκίνησε με τόσο χιουμοριστικό τρόπο, το σίγουρο είναι ότι οι τηλεθεατές έχουν πολλούς λόγους να ανυπομονούν.