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Celeb News 17.06.2026

Michelle Obama: Το πρόσωπο πίσω από το «κρυφό» πορτρέτο στη φούστα της

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Η Michelle Obama τίμησε τη μητέρα της, Marian Robinson, φορώντας μια custom φούστα με το πορτρέτο της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Michelle Obama φόρεσε μια custom φούστα με πορτρέτο της μητέρας της στα εγκαίνια του Obama Presidential Center.
  • Η φούστα, δημιουργία των Acne Studios, απεικόνιζε τη Marian Robinson σε νεαρή ηλικία.
  • Ο Barack Obama συγκινήθηκε βαθιά όταν αντιλήφθηκε την λεπτομέρεια της φούστας.
  • Η κίνηση αυτή αποτελεί φόρο τιμής στη μητέρα της, που υπήρξε στήριγμα της οικογένειας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Michelle Obama βρήκε τον πιο κομψό, αλλά και τον πιο συναισθηματικά φορτισμένο τρόπο, για να κρατήσει τη μητέρα της, Marian Robinson, κοντά της σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Obama Presidential Center στο Σικάγο, η πρώην Πρώτη Κυρία δεν τράβηξε τα βλέμματα μόνο για τη σημασία του έργου, αλλά και για την εντυπωσιακή custom φούστα της, η οποία έκρυβε μια τρυφερή ιστορία.

Ο Barack Obama και η Michelle Obama σε τρυφερό στιγμιότυπο για τα γενέθλια της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως αποκάλυψε η ίδια από το βήμα, το ρούχο της ήταν κάτι πολύ παραπάνω από ένα κομμάτι υψηλής ραπτικής: ήταν ένας φόρος τιμής. Η φούστα απεικόνιζε ένα πορτρέτο της μητέρας της, Marian Robinson, σε νεαρή ηλικία, μια λεπτομέρεια που ο Barack Obama αντιλήφθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της ομιλίας της συζύγου του.

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«Είμαι τόσο περήφανη για τον σύζυγό μου. Είναι πραγματικά πολύ συγκινημένος (…) αυτή η υπέροχη φούστα έχει πάνω της το αγαπημένο μου πορτρέτο της μητέρας μου», εξομολογήθηκε η Michelle, συμπληρώνοντας πως αν και η ίδια είχε προετοιμαστεί για το συναισθηματικό βάρος της εμφάνισης, ο σύζυγός της ήρθε αντιμέτωπος με μια εικόνα που τον «συγκλόνισε».

Μια custom δημιουργία με βαθύ συμβολισμό

Το μοναδικό αυτό κομμάτι προέκυψε από τη συνεργασία της Michelle Obama με τη στιλίστριά της, Meredith Koop, και τον οίκο Acne Studios. Βασισμένο σε σχέδιο από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του σκανδιναβικού brand, η pencil φούστα «μεταμορφώθηκε» σε καμβά, φέροντας μια σέπια απεικόνιση της Marian Robinson. Η πρώην Πρώτη Κυρία επέλεξε ένα minimal styling, συνδυάζοντας τη δημιουργία με καφέ T-shirt και μυτερές γόβες, αφήνοντας το πορτρέτο να πρωταγωνιστήσει.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η Marian Robinson γεννήθηκε στη νότια πλευρά του Σικάγο, την ίδια περιοχή που στεγάζει πλέον το Obama Presidential Center.

Το στήριγμα μιας ολόκληρης οικογένειας

Η Marian Robinson, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024, δεν ήταν απλώς η μητέρα της Michelle, αλλά ο «βράχος» της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας, η παρουσία της στον Λευκό Οίκο υπήρξε καθοριστική για την ανατροφή των κοριτσιών τους και τη διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας. Όπως είχαν δηλώσει χαρακτηριστικά ο Barack και η Michelle Obama: «Τη χρειαζόμασταν. Τα κορίτσια τη χρειάζονταν. Και τελικά έγινε το στήριγμά μας σε όλα».

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https://www.instagram.com/michelleobama/

Με αυτή την κίνηση, η Michelle Obama υπενθύμισε σε όλους ότι, πέρα από το ιστορικό της ρόλο, παραμένει μια γυναίκα που τιμά τις ρίζες και την οικογένειά της, μετατρέποντας το στυλ σε μια γλώσσα βαθιάς αγάπης και μνήμης.

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Fashion Michelle Obama
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