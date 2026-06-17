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Streaming News 17.06.2026

Shrek 5: Η DreamWorks ξαναγράφει τους κανόνες του παραμυθιού με το νέο trailer

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Το Shrek 5 έρχεται το 2027 με τους Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz και τη Zendaya
Μαρία Χατζηγιάννη

Το σύμπαν του «Shrek», το franchise που άλλαξε άρδην τους κανόνες του σύγχρονου animation από το 2001, ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο. Η DreamWorks έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer του «Shrek 5», επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες εκατομμυρίων fans παγκοσμίως, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου 2027.

Shrek
www.pinterest.com

Το νέο trailer αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στην αφηγηματική στρατηγική της ταινίας. Ενώ το χιούμορ και η παραμυθένια αισθητική που καθιέρωσαν το franchise παραμένουν αναλλοίωτα, η πλοκή μετατοπίζει το ενδιαφέρον της στην επόμενη γενιά: τα παιδιά του Shrek και της Fiona. Οι δημιουργοί φαίνεται να επενδύουν σε ένα πιο «οικογενειακό» ύφος, δίνοντας ουσιαστικό ρόλο στα νεότερα μέλη της οικογένειας, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η κλασική ταυτότητα του κόσμου του Shrek.

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Επιστροφή των θρύλων και νέες προσθήκες

Στα ηνία της ερμηνείας επιστρέφει το «χρυσό» τρίδυμο που χάρισε ψυχή στους χαρακτήρες: ο Mike Myers ως Shrek, ο Eddie Murphy στον εμβληματικό ρόλο του Γαϊδάρου και η Cameron Diaz ως Fiona. Η χημεία τους, που υπήρξε το δομικό στοιχείο της επιτυχίας των προηγούμενων ταινιών, αναμένεται να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παλιό και το νέο κοινό.

Την ίδια στιγμή, το καστ ενισχύεται με δυναμικές παρουσίες. Η Zendaya εντάσσεται στο σύμπαν της DreamWorks δανείζοντας τη φωνή της στη Felicia (την κόρη του πρωταγωνιστικού ζευγαριού), ενώ τους ρόλους των αδελφών της, Fergus και Farckl, αναλαμβάνουν οι Marcelo Hernandez και Skyler Gisondo. Τη σκηνοθετική καθοδήγηση έχουν αναλάβει οι έμπειροι Conrad Vernon και Walt Dohrn, με τη συνεργασία του Brad Ableson.

Γιατί η επιστροφή του Shrek έχει σημασία;

Η αναβίωση του «Shrek» δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα προσπάθεια εκμετάλλευσης ενός επιτυχημένου brand. Είναι η επιστροφή μιας σειράς που απέδειξε στο Χόλιγουντ ότι το animation μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα για ευφυή σάτιρα, συγκίνηση και κοινωνικό σχολιασμό, απευθυνόμενο εξίσου σε παιδιά και ενήλικες. Στις 30 Ιουνίου 2027, ο «πράσινος» ήρωας θα κληθεί να αποδείξει ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, η γοητεία του παραμένει ικανή να μετατρέψει μια παραδοσιακή παραμυθένια ιστορία σε παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο.

 

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