Θέλεις να ζήσεις σαν την Emily Cooper; Το εμβληματικό διαμέρισμα του «Emily in Paris» πωλείται

Με μια ματιά Το διαμέρισμα της Emily Cooper στο Παρίσι πωλείται για 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού Latin Quarter, με θέα στην Place de l’Estrapade.

Η 6η σεζόν της σειράς αναμένεται στα τέλη του 2026, με γυρίσματα στην Ελλάδα.

Η Μύκονος θα φιλοξενήσει σημαντικές σκηνές της νέας σεζόν της σειράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις ταυτιστεί έστω και λίγο με την ανέμελη, παριζιάνικη ζωή της Emily Cooper από το «Emily in Paris», η ευκαιρία να μετακομίσεις κυριολεκτικά στο σύμπαν της σειράς είναι πλέον πραγματικότητα. Ένα εντυπωσιακό διαμέρισμα που συνδέεται άρρηκτα με τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix βγήκε στην αγορά, με την τιμή του να ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού Latin Quarter, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία ζωής στο Παρίσι. Με έκταση περίπου 180 τετραγωνικών μέτρων, το διαμέρισμα εκτείνεται στον τρίτο όροφο ενός κτιρίου με έντονο το στοιχείο της γαλλικής παράδοσης. Στο εσωτερικό του, ο σύγχρονος μινιμαλιστικός σχεδιασμός συναντά τις κλασικές λεπτομέρειες, όπως το επιβλητικό μαρμάρινο τζάκι, ενώ η ενιαία διαρρύθμιση δημιουργεί μια αίσθηση άνεσης και κομψότητας. Το μεγαλύτερο ατού του; Η θέα προς την εμβληματική πλατεία Place de l’Estrapade, το σημείο-κατατεθέν της σειράς που έχει φιλοξενήσει αμέτρητες σκηνές της Emily Cooper.

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Μια γειτονιά με ιστορία

Το Latin Quarter δεν είναι απλώς ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Είναι μια από τις πιο ζωντανές συνοικίες της γαλλικής πρωτεύουσας, γνωστή για τη μακραίωνη πνευματική της παράδοση, τα στενά δρομάκια και την αύρα των φοιτητών της Sorbonne University. Το όνομά της θυμίζει τον Μεσαίωνα, όταν τα λατινικά αποτελούσαν τη γλώσσα των ακαδημαϊκών, και μέχρι σήμερα διατηρεί αυτόν τον μοναδικό χαρακτήρα που συνδυάζει την ιστορία με την έντονη ζωή του κέντρου.

Η Emily… κατευθύνεται προς την Ελλάδα

Την ίδια στιγμή που το ενδιαφέρον για το ακίνητο χτυπά «κόκκινο», οι θαυμαστές της σειράς ανυπομονούν για την 6η σεζόν, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2026. Το νέο κεφάλαιο της ιστορίας υπόσχεται μια ευρωπαϊκή περιοδεία, με την Emily Cooper να μεταφέρει τη δράση της από τη Ρώμη και τη Βενετία… μέχρι την Ελλάδα!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Μύκονος ετοιμάζεται να «πρωταγωνιστήσει» στη σειρά, καθώς η παραγωγή έχει επιλέξει το νησί των ανέμων για να γυρίσει σημαντικές σκηνές της νέας σεζόν. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και η προσθήκη του ελληνικού καλοκαιριού στο σενάριο αναμένεται να δώσει μια νέα, πιο μεσογειακή πνοή στις περιπέτειες της ηρωίδας.

Κεντρική Εικόνα: Netflix