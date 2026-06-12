Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 12.06.2026

Από τους δρόμους της Νέας Υόρκης στην Καραϊβική – Η νέα ταινία της Jennifer Lopez μοιάζει βγαλμένη από όνειρο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μόλις δεις πού γυρίστηκε το «Office Romance», θα καταλάβεις γιατί όλοι μιλούν για αυτή την ταινία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η νέα ταινία του Netflix "Office Romance" με πρωταγωνιστές Jennifer Lopez και Brett Goldstein είναι ρομαντική κομεντί.
  • Η ταινία εξελίσσεται από τη Νέα Υόρκη στην Καραϊβική, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.
  • Η ιστορία ακολουθεί μια διευθύντρια αεροπορικής εταιρείας και έναν δικηγόρο, των οποίων η σχέση αποκτά απρόβλεπτες διαστάσεις.
  • Τα γυρίσματα έγιναν σε εταιρικό περιβάλλον στη Νέα Υόρκη και σε πολυτελές θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τις ρομαντικές κομεντί που συνδυάζουν χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών, εντυπωσιακές εικόνες και προορισμούς που κόβουν την ανάσα, τότε η νέα ταινία του Netflix «Office Romance» έρχεται να σου τραβήξει αμέσως την προσοχή. Η Jennifer Lopez επιστρέφει σε ένα κινηματογραφικό είδος που γνωρίζει καλά και αγαπά το κοινό της, πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Brett Goldstein σε μια ιστορία που εξελίσσεται ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Από τη γρήγορη καθημερινότητα της Νέας Υόρκης μέχρι την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα της Καραϊβικής, η ταινία δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία αγάπης, αλλά προσφέρει και ένα εντυπωσιακό οπτικό ταξίδι που κλέβει την παράσταση.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/

Η νέα παραγωγή του Netflix ακολουθεί μια δυναμική διευθύντρια αεροπορικής εταιρείας και έναν εταιρικό δικηγόρο, των οποίων η επαγγελματική σχέση αρχίζει να αποκτά απρόβλεπτες διαστάσεις. Ωστόσο, πέρα από το ειδύλλιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, οι τοποθεσίες των γυρισμάτων μετατρέπονται σε βασικό κομμάτι της αφήγησης, χαρίζοντας στην ταινία μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Από το Jumanji μέχρι τα Όσκαρ: Η πιο ανθρώπινη πλευρά του Dwayne Johnson και οι αποφάσεις που τον καθόρισαν

Η ιστορία ξεκινά στο New Jersey και συγκεκριμένα στο Kenilworth, όπου στεγάζεται το εταιρικό περιβάλλον της AirCruz. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και η αυστηρή αισθητική του επιχειρηματικού κόσμου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για τις πρώτες συναντήσεις των δύο πρωταγωνιστών. Εκεί χτίζεται η ένταση, η αμηχανία και η δυναμική που θα καθορίσει τη συνέχεια της σχέσης τους.

Λίγο αργότερα, η δράση μεταφέρεται στο Hoboken, απέναντι από το Manhatan. Με φόντο τον ποταμό Hudson και τη χαρακτηριστική θέα της Νέας Υόρκης, η ταινία αποκτά πιο ανάλαφρο και ρομαντικό χαρακτήρα. Οι περίπατοι δίπλα στο νερό, οι αυθόρμητες συζητήσεις και οι στιγμές που φέρνουν πιο κοντά τους ήρωες προσφέρουν εικόνες που θυμίζουν τις κλασικές ρομαντικές κομεντί που αγαπήθηκαν από το κοινό.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Όμως το μεγάλο κινηματογραφικό «άλμα» έρχεται όταν η ιστορία μεταφέρεται στη Δομινικανή Δημοκρατία. Το πολυτελές Cayo Levantado Resort λειτουργεί σαν ένας επίγειος παράδεισος, γεμάτος λευκές αμμουδιές, εξωτικά τοπία, κρυστάλλινα νερά και ατμοσφαιρικές γωνιές που μοιάζουν βγαλμένες από ταξιδιωτικό περιοδικό. Εκεί η σχέση των πρωταγωνιστών δοκιμάζεται και εξελίσσεται, καθώς οι αποστάσεις που δημιουργεί η επαγγελματική τους ζωή αρχίζουν να μειώνονται.

Το ιδιωτικό νησί όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικά γυρίσματα της ταινίας προσφέρει ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Infinity πισίνες, καταπράσινοι κήποι, ξύλινα μονοπάτια και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα συνθέτουν ένα περιβάλλον που ενισχύει τον ρομαντισμό της ιστορίας και δίνει στην παραγωγή μια πολυτελή κινηματογραφική αισθητική.

Callum Turner: Είναι αυτός το νέο πρόσωπο του James Bond;

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

JENIFFER LOPEZ Office Romance ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Your Face Sounds Familiar»: Οι ανατρεπτικές εμφανίσεις αυτής της Κυριακής

«Your Face Sounds Familiar»: Οι ανατρεπτικές εμφανίσεις αυτής της Κυριακής

12.06.2026
Επόμενο
Pillow Talk: Τα prints και τα υφάσματα που θα «δροσίσουν» τον καναπέ σου φέτος

Pillow Talk: Τα prints και τα υφάσματα που θα «δροσίσουν» τον καναπέ σου φέτος

12.06.2026

Δες επίσης

Από το Jumanji μέχρι τα Όσκαρ: Η πιο ανθρώπινη πλευρά του Dwayne Johnson και οι αποφάσεις που τον καθόρισαν
Cinema

Από το Jumanji μέχρι τα Όσκαρ: Η πιο ανθρώπινη πλευρά του Dwayne Johnson και οι αποφάσεις που τον καθόρισαν

12.06.2026
Callum Turner: Είναι αυτός το νέο πρόσωπο του James Bond;
Cinema

Callum Turner: Είναι αυτός το νέο πρόσωπο του James Bond;

12.06.2026
Netflix: «Θα σε Βρω»: Η νέα σειρά του Harlan Coben που υπόσχεται το επόμενο μεγάλο binge φαινόμενο
Cinema

Netflix: «Θα σε Βρω»: Η νέα σειρά του Harlan Coben που υπόσχεται το επόμενο μεγάλο binge φαινόμενο

12.06.2026
Ποιο είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο του Steven Spielberg;
Cinema

Ποιο είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο του Steven Spielberg;

11.06.2026
Steven Spielberg: Η νέα sci-fi ταινία που σπάει ρεκόρ 33 ετών και «σαρώνει» το Rotten Tomatoes
Cinema

Steven Spielberg: Η νέα sci-fi ταινία που σπάει ρεκόρ 33 ετών και «σαρώνει» το Rotten Tomatoes

11.06.2026
«24 Jump Street»: Η επιστροφή-έκπληξη του Jonah Hill και του Channing Tatum που ξαναγράφει τους κανόνες της κωμωδίας
Cinema

«24 Jump Street»: Η επιστροφή-έκπληξη του Jonah Hill και του Channing Tatum που ξαναγράφει τους κανόνες της κωμωδίας

11.06.2026
Jacob Elordi: Το περιστατικό με θαυμαστή στην Ιαπωνία που δίχασε το διαδίκτυο
Cinema

Jacob Elordi: Το περιστατικό με θαυμαστή στην Ιαπωνία που δίχασε το διαδίκτυο

11.06.2026
Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην Αθήνα για τo 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ
Cinema

Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην Αθήνα για τo 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ

11.06.2026
Hugh Jackman – Ridley Scott: Η συνεργασία στο «Treasure Island» που αλλάζει τα δεδομένα στις ταινίες περιπέτειας
Cinema

Hugh Jackman – Ridley Scott: Η συνεργασία στο «Treasure Island» που αλλάζει τα δεδομένα στις ταινίες περιπέτειας

11.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!