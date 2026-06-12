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Life 12.06.2026

Pillow Talk: Τα prints και τα υφάσματα που θα «δροσίσουν» τον καναπέ σου φέτος

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Low budget tips για να αλλάξεις εντελώς το σαλόνι σου με μαξιλάρια και υφάσματα που θα «δροσίσουν» το χώρο σου φέτος το καλοκαίρι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το pillow talk trend φέρνει ανάλαφρα prints και υφάσματα για καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στον καναπέ.
  • Κυριαρχούν φυσικά υφάσματα όπως λινό και βαμβάκι, με μοτίβα botanical, γεωμετρικά και minimal.
  • Παστέλ, off-white, sand και olive green χρώματα προσδίδουν ηρεμία, ενώ ένα statement μαξιλάρι αρκεί για αλλαγή.
  • Η αλλαγή υφασμάτων και μοτίβων ανανεώνει τον χώρο χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις και budget.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καναπές είναι το πιο ζωντανό σημείο του σπιτιού και το καλοκαίρι χρειάζεται ένα πιο ανάλαφρο vibe. Φέτος, το pillow talk trend φέρνει prints και υφάσματα που κάνουν τον χώρο να δείχνει πιο δροσερός, φωτεινός και χαλαρός χωρίς καμία μεγάλη αλλαγή.

kanapes
pexels

Η ιδέα είναι απλή: αλλάζεις υφές και μοτίβα, όχι έπιπλα. Λινό, βαμβάκι και πιο airy υφάσματα κυριαρχούν, ενώ τα prints κινούνται σε botanical, minimal γραμμικά και Mediterranean μοτίβα. Όλα μαζί δημιουργούν έναν καναπέ που «αναπνέει» και προσαρμόζεται στην εποχή.

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Τα χρώματα παίζουν επίσης μεγάλο ρόλο. Παστέλ αποχρώσεις, off-white, sand και olive green δίνουν την αίσθηση καθαρότητας και ηρεμίας, ενώ ένα statement μαξιλάρι αρκεί για να αλλάξει όλο το ύφος του σαλονιού.

Σαλόνι με λευκούς καναπέδες και ξύλινο τραπεζάκι, ιδανικό για να μάθετε πώς φεύγει το κόκκινο κρασί.
Πηγή: Unsplash

Τα prints που θα δεις παντού

  • Botanical prints: φύλλα, φοίνικες και tropical σχέδια για φυσικό, εξωτικό vibe
  • Mediterranean γεωμετρικά: μπλε, λευκό και terracotta μοτίβα με νησιώτικη αισθητική
  • Minimal γραμμικά σχέδια: λεπτές γραμμές και abstract shapes για clean look
  • Retro patterns: καμπύλες και 70’s inspired prints για πιο playful χαρακτήρα
  • Soft abstract prints: “αόριστα” σχέδια που δίνουν καλλιτεχνικό ύφος χωρίς ένταση
Η μαξιλαροθήκη με σχέδιο κάκτους και πράσινα μαξιλάρια στον καναπέ, ιδανική για κάθε σπίτι.
Πηγή: Unsplash

Τα υφάσματα που «δροσίζουν» τον χώρο

  • Λινό: απόλυτα καλοκαιρινό, ανάλαφρο και φυσικό
  • Βαμβάκι: πρακτικό, μαλακό και ιδανικό για καθημερινή χρήση
  • Bouclé light: πιο ελαφριά εκδοχή με cozy αλλά airy αίσθηση
  • Μουσελίνα & gauze υφές: πολύ λεπτές, «αναπνέουσες» υφές
  • Μείγματα φυσικών ινών: συνδυασμοί που δίνουν texture χωρίς βάρος
Unsplash
Unsplash

Με τα σωστά prints και υφάσματα, το σαλόνι σου μπορεί να αλλάξει διάθεση σχεδόν ακαριαία, αποκτώντας μια πιο φωτεινή, χαλαρή και καλοκαιρινή ενέργεια που σε κάνει να θες να περνάς περισσότερο χρόνο εκεί. Δεν είναι απλώς θέμα διακόσμησης, αλλά τρόπος να ανανεώσεις την καθημερινότητά σου χωρίς κόπο ή μεγάλο budget. Ένα σωστά επιλεγμένο λινό, ένα botanical ή minimal print και μερικές μικρές στιλιστικές λεπτομέρειες αρκούν για να μεταμορφώσουν ολόκληρο τον χώρο. Έτσι, το σαλόνι σου δεν είναι απλά όμορφο, αλλά γίνεται πραγματικά το πιο cozy, ζωντανό και αγαπημένο σημείο του σπιτιού σου όλη τη μέρα.

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διακόσμηση καναπές
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