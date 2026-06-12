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Μουσική 12.06.2026

Θα γίνει νονά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ; Η απάντηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

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Τι είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τη φημολογούμενη νονά Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι δηλώσεις του ζευγαριού για την νεογέννητη κορούλα τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα υποδέχτηκαν την κόρη τους και μίλησαν στις κάμερες.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα δήλωσε ευτυχισμένη και συγκινημένη με τη μητρότητα.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν δίπλα στη σύζυγό του κατά τον τοκετό και αφιερώνει το τραγούδι «Καμπάνες» στην κόρη του.
  • Δεν έχει ληφθεί απόφαση για το ποια θα είναι η νονά της κόρης τους, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ζουν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, καθώς πριν λίγες ημέρες υποδέχτηκαν στον κόσμο την κόρη τους. Το ζευγάρι, τρεις ημέρες μετά τη γέννηση, αποχώρησε από το μαιευτήριο και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η Αλεξάνδρα Νίκα μίλησε για το συναίσθημα της μητρότητας, τονίζοντας πως, παρά το άγχος της διαδικασίας, νιώθει βαθιά ευτυχισμένη και συγκινημένη. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, περιγράφοντας τη στιγμή ως μοναδική. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο».

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης πως βρισκόταν συνεχώς δίπλα στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του τοκετού, μέσα στο δωμάτιο, στηρίζοντάς τη σε κάθε στιγμή. Όπως είπε, νιώθει υπερηφάνεια για τη δύναμη των γυναικών, σημειώνοντας: «Όλο αυτό που περνούν οι γυναίκες είναι συγκλονιστικό».


Το ζευγάρι έχει ήδη αποφασίσει ότι η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, μια επιλογή που ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανακοίνωσε στη Μιράντα Πατέρα. Παράλληλα, ο τραγουδιστής αφιερώνει ήδη στην κόρη του το τραγούδι «Καμπάνες», δείχνοντας πόσο έντονα βιώνει τη νέα του καθημερινότητα ως πατέρας.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που θέλουν την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να είναι πιθανή νονά της μικρής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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