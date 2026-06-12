Η Άννα Βίσση στο NBA με τον εγγονό της – Η εικόνα που έγινε talk of the game

Η Άννα Βίσση αφήνει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει πολύτιμες οικογενειακές στιγμές στη Νέα Υόρκη

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να περάσει χρόνο με την κόρη και τους εγγονούς της.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία από γήπεδο μπάσκετ με τον εγγονό της, Νίκο.

Η Βίσση παρακολούθησε αγώνα μπάσκετ μαζί με τον εγγονό της, απολαμβάνοντας την εμπειρία.

Η Άννα Βίσση έχει μεγάλη αδυναμία στα εγγόνια της και τους επισκέπτεται συχνά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση, μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες, ταξίδεψε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, αφήνοντας πίσω της τις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Ο σκοπός του ταξιδιού της ήταν να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, καθώς και στους δύο εγγονούς της, Νίκο και Νέστορα.

Η σούπερ σταρ απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής μακριά από τους ρυθμούς των συναυλιών. Είναι γνωστό πως η Άννα Βίσση διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς με την οικογένειά της στην Αμερική και κάθε φορά που βρίσκει ελεύθερο χρόνο, φροντίζει να τους επισκέπτεται.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους. Στη φωτογραφία, η Άννα Βίσση ποζάρει χαμογελαστή στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ, μαζί με τον μεγαλύτερο εγγονό της, Νίκο. Οι δυο τους βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν αγώνα, απολαμβάνοντας τη μοναδική αυτή εμπειρία μαζί.

Η Άννα Βίσση δεν έχει κρύψει ποτέ τη μεγάλη αδυναμία που έχει στα εγγόνια της. Προσπαθεί να περνά μαζί τους όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, γεμίζοντας κάθε επίσκεψή της στην Αμερική με αγάπη, χαμόγελα και κοινές δραστηριότητες. Αυτές οι οικογενειακές στιγμές αποτελούν πάντα μια πηγή χαράς και ξεγνοιασιάς για την ίδια, προσφέροντάς της την ευκαιρία να επαναφορτίσει τις μπαταρίες της μακριά από το φως της δημοσιότητας.

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