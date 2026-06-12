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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 12.06.2026

Η Κατερίνα Λιόλιου «Θυμίζει κάτι από Ελλάδα» – Το τραγούδι που «ξυπνά» αναμνήσεις από το 2005

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Η επανεκτέλεση του Θάνου Πετρέλη από την Κατερίνα Λιόλιου συνδυάζει τη νοσταλγία των 00's με τη σύγχρονη μουσική σκηνή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφόρησε επανεκτέλεση του τραγουδιού «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα».
  • Το πρωτότυπο τραγούδι ανήκει στον Θάνο Πετρέλη και κυκλοφόρησε το 2005.
  • Η νέα εκδοχή συνδυάζει νοσταλγία με σύγχρονη αισθητική και ερμηνεία.
  • Το τραγούδι αναμένεται να είναι δημοφιλές, ειδικά το καλοκαίρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου επιστρέφει δυναμικά στη μουσική επικαιρότητα με μια επανεκτέλεση που ήδη συζητιέται έντονα και ξυπνάει μνήμες από τα μέσα των 00’s, καθώς φέρνει ξανά στο προσκήνιο το εμβληματικό τραγούδι του Θάνου Πετρέλη με τίτλο «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα», ένα κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει το 2005 και είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική pop σκηνή, συνδέοντας έντονα τον ήχο εκείνης της εποχής με το συναίσθημα και την ταυτότητα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Σπίτι Κατερίνας Λιόλιου
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

 

https://www.instagram.com/thanospetrelis/
https://www.instagram.com/thanospetrelis/

Εσύ βλέπεις πως το τραγούδι δεν είναι απλώς μια επανεκτέλεση, αλλά μια νέα καλλιτεχνική προσέγγιση που επιχειρεί να ενώσει τη νοσταλγία με το σήμερα, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ξανακούσει ένα γνώριμο κομμάτι μέσα από μια πιο σύγχρονη αισθητική και ερμηνευτική ματιά, που φέρει τη σφραγίδα της Κατερίνας Λιόλιου.

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Το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» υπήρξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δισκογραφίας του Θάνου Πετρέλη, με μεγάλη απήχηση στο κοινό όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 2005, και σήμερα, 21 χρόνια μετά, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια νέα εκδοχή που επανασυστήνει το κομμάτι στη σύγχρονη μουσική πραγματικότητα, χωρίς να χάνει τη συναισθηματική του βάση.

Με τη νέα της ερμηνεία, η Κατερίνα Λιόλιου επιχειρεί να δώσει νέα πνοή σε ένα τραγούδι που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία, διατηρώντας τον πυρήνα του original κομματιού αλλά προσθέτοντας στοιχεία που το φέρνουν πιο κοντά στο σήμερα, τόσο ηχητικά όσο και αισθητικά, δημιουργώντας μια bridge ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μουσικές εποχές. Και όπως φαίνεται θα το τραγουδήσουμε πολύ φέτος το καλοκαίρι.

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ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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