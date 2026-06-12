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Beauty 12.06.2026

Το αόρατο γαλλικό είναι το πιο κομψό trend για νύχια που θα λατρέψεις φέτος

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Η νέα εκδοχή του κλασικού σχεδίου που υπόσχεται να είναι εκεί χωρίς να φαίνεται και αποτελεί την επιτομή της διακριτικής κομψότητας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «αόρατο γαλλικό μανικιούρ» είναι η νέα τάση για το καλοκαίρι 2026.
  • Χαρακτηρίζεται από διαφανή βάση και ελάχιστο γαλακτερό βερνίκι στην άκρη.
  • Δημιουργήθηκε από την nail artist Jin Soon Choi για την Zoë Kravitz και έγινε viral.
  • Προσφέρει διακριτική κομψότητα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά των νυχιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η απλότητα κερδίζει σε όλα τα μέτωπα, και οι τάσεις στα νύχια για το καλοκαίρι του 2026 το επιβεβαιώνουν περίτρανα. Ένας μινιμαλιστικός και πάντα κομψός στυλ έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, αναδεικνύοντας τα νύχια και τα χέρια χωρίς υπερβολές. Σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται να προστεθεί το «αόρατο γαλλικό μανικιούρ», μια νέα εκδοχή του κλασικού σχεδίου που υπόσχεται να είναι εκεί, αλλά να μην φαίνεται.

galliko
https://www.instagram.com/bangstyle/

Αυτή η ιδιαίτερη τάση, που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται, αποτελεί την επιτομή της διακριτικής κομψότητας. Αντί για έντονα χρώματα ή περίπλοκα σχέδια, εστιάζει στην ενίσχυση της φυσικής ομορφιάς, προσφέροντας ένα άψογο και εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε εμφάνιση και περίσταση.

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Τι είναι το νέο trend στο μανικιούρ;

Το «αόρατο γαλλικό μανικιούρ» χαρακτηρίζεται από μια διαφανή και γυαλιστερή βάση, στην οποία προστίθεται μια ελάχιστη ποσότητα γαλακτερού βερνικιού στην άκρη του νυχιού. Το αποτέλεσμα είναι ομοιογενές και εξαιρετικά διακριτικό, με τη διαφορά στο χρώμα να είναι μόλις αντιληπτή. Αυτός ο στυλ δημιουργήθηκε από την nail artist Jin Soon Choi για τη Zoë Kravitz και πολύ γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιγράφηκε στο κόκκινο χαλί και αγαπήθηκε από πολλές νύφες, διάσημες και μη.

galliko
https://www.instagram.com/opalstudio___/

Η κύρια ιδιότητα αυτής της τεχνικής είναι η σχεδόν πλήρης αορατότητά της. Αντί της παραδοσιακής λευκής γραμμής, η French Manicure της Choi χρησιμοποιεί ένα γαλακτερό λευκό βερνίκι, το οποίο είναι πολύ πιο ανοιχτό και απαλό. Αυτό το καθιστά δυσδιάκριτο, προσφέροντας μια φυσική λάμψη που αναδεικνύει τα νύχια.

Η διαφορά από το κλασικό σχέδιο

Σε αντίθεση με το κλασικό γαλλικό μανικιούρ, όπου η λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού είναι ευδιάκριτη, αυτό το σχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα εφέ όπου η μετάβαση είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Αυτή η διαφάνεια αναδεικνύει τα φυσικά νύχια και ταυτόχρονα τα διαμορφώνει μέσω μιας προσεκτικής εφαρμογής του βερνικιού, χρησιμοποιώντας ροζ αποχρώσεις και λαμπερά top coat.

galiko_manicure
https://www.instagram.com/eastbaynailspa/

Η ουσιαστική αλλαγή δεν βρίσκεται στον χρωματικό συνδυασμό, αλλά στην επιλογή ενός πιο απαλού και γαλακτερού λευκού βερνικιού. Αυτό μειώνει την ένταση της αντίθεσης μεταξύ της άκρης του νυχιού και της βάσης του, χαρίζοντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα περιποιημένο, μοντέρνο και ανεπιτήδευτα κομψό, απόλυτα συμβατό με την τάση για απλότητα που φαίνεται να κυριαρχεί.

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beauty μανικιούρ νύχια
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