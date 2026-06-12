Taylor Swift: Τα δύο beauty trends που υιοθέτησε στην πρεμιέρα του Toy Story 5

Με μια ματιά Η Taylor Swift εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Toy Story 5 με signature beauty look.

Υιοθέτησε μια χαλαρή πλεξούδα στο πλάι, ανανεώνοντας το half-up χτένισμα.

Το πεντικιούρ της ήταν metallic, ταιριάζοντας με τις λεπτομέρειες του φορέματός της.

Η συνέπεια χρωμάτων από το ρούχο στα νύχια προσφέρει αψεγάδιαστο αποτέλεσμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift βρέθηκε στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα του Toy Story 5 και η παρουσία της έκλεψε την παράσταση όχι μόνο για το νέο της κομμάτι «I Knew It, I Knew You» που σπάει κάθε ρεκόρ αλλά και για το beauty look της. Η ίδια δήλωσε συγκινημένη για τη συμμετοχή της στο σύμπαν της Pixar δηλώνοντας πως θεωρεί την ταινία αριστούργημα ενώ η συνάντησή της με τους Tom Hanks, Tim Allen και Joan Cusack ήταν για εκείνη μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Πέρα από τη λάμψη της στο κόκκινο χαλί με το εντυπωσιακό mini φόρεμα Erdem η Taylor παρέμεινε πιστή στην signature αισθητική της επιλέγοντας το κλασικό slim winged liner και το αγαπημένο της κόκκινο κραγιόν. Ωστόσο υπήρξαν δύο λεπτομέρειες στο look της που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς αναβαθμίζουν το στυλ της και προσφέρουν έμπνευση για τις δικές σου καλοκαιρινές εμφανίσεις.

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Η νέα εκδοχή του πιασμένου μαλλιού

Η Taylor επέλεξε να αποχωριστεί για λίγο τα αυστηρά χτενίσματα και δημιούργησε μια χαλαρή πλεξούδα στο πλάι δίνοντας μια φρέσκια νότα στο κλασικό half-up χτένισμα. Είναι ένας ιδανικός τρόπος να διατηρήσεις τα μαλλιά σου μακριά από το πρόσωπο χωρίς να θυσιάσεις την κομψότητα προσθέτοντας μια ρομαντική και ανάλαφρη αίσθηση που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε περίσταση.

Η λεπτομέρεια στο πεντικιούρ που κάνει τη διαφορά

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εμφάνισής της ήταν το metallic πεντικιούρ το οποίο επέλεξε να ταιριάξει απόλυτα με τις λεπτομέρειες του φορέματός της. Η επιλογή μιας μεταλλικής απόχρωσης στα νύχια των ποδιών είναι μια τάση που αναδεικνύει το μαύρισμα και δίνει έναν πολυτελή χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό look. Είναι η απόδειξη ότι η συνέπεια στη χρωματική παλέτα από το ρούχο μέχρι το χρώμα των νυχιών είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.