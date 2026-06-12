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City Guide 12.06.2026

Weekend χωρίς άδεια: 6 κοντινά escapes για το απόλυτο καλοκαιρινό reset κοντά στην Αθήνα

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Από την κοσμοπολίτικη Ύδρα μέχρι τη χαλαρή Κύθνο, αυτοί οι κοντινοί προορισμοί είναι ιδανικοί για μια γρήγορη απόδραση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Αθήνα και οι καλοκαιρινοί ρυθμοί απαιτούν άμεσες, σύντομες αποδράσεις.
  • Έξι κοντινά νησιά προσφέρουν εύκολη πρόσβαση και αίσθηση μακρινών διακοπών.
  • Η Ύδρα, οι Σπέτσες, ο Πόρος, η Αίγινα, το Αγκίστρι και η Κύθνος είναι ιδανικοί προορισμοί.
  • Ένα Σαββατοκύριακο αρκεί για να αλλάξεις παραστάσεις και να ξεφύγεις από τη ρουτίνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές μέσα στο καλοκαίρι που νιώθεις ότι χρειάζεσαι διακοπές άμεσα. Όχι σε έναν μήνα, όχι όταν βρεις διαθέσιμη άδεια από τη δουλειά, αλλά τώρα. Η καθημερινότητα στην Αθήνα, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι υποχρεώσεις και οι γρήγοροι ρυθμοί κάνουν συχνά ακόμη και ένα απλό Σαββατοκύριακο να μοιάζει πολύτιμο. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις τον Αύγουστο για να αλλάξεις παραστάσεις.

Πανοραμική άποψη του παραδοσιακού οικισμού της Ύδρας, ενός από τους κοντινούς προορισμούς για Σαββατοκύριακο κοντά στην Αθήνα.
Πηγή: Unsplash

Γύρω από την πρωτεύουσα υπάρχουν νησιά που απέχουν μόλις λίγες ώρες από το λιμάνι και μπορούν να μετατρέψουν ένα συνηθισμένο διήμερο σε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Νησιά με καθαρά νερά, όμορφα σοκάκια, ταβέρνες δίπλα στο κύμα και χαλαρούς ρυθμούς που σε κάνουν να ξεχνάς ότι μέχρι πριν από λίγο βρισκόσουν μέσα στην κίνηση της πόλης.

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Αν λοιπόν αναζητάς κοντινά νησιά από την Αθήνα για Σαββατοκύριακο, αυτές οι 6 επιλογές συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και την αίσθηση ότι έφυγες πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι πραγματικά έκανες.

Παραθαλάσσια όψη ενός γραφικού νησιού κοντά στην Αθήνα, ιδανικός προορισμός για Σαββατοκύριακο.
Πηγή: Unsplash

1. Ύδρα: Η αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού

Η Ύδρα είναι από εκείνα τα νησιά που διατηρούν μια ιδιαίτερη γοητεία ανεξάρτητα από την εποχή. Το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα δημιουργεί από την πρώτη στιγμή μια διαφορετική αίσθηση ηρεμίας. Τα πέτρινα αρχοντικά, το γραφικό λιμάνι και τα στενά σοκάκια συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει μείνει ανέπαφο στον χρόνο. Μέσα σε λίγες ώρες από την αναχώρησή σου από την Αθήνα, μπορείς να περπατάς δίπλα στη θάλασσα, να απολαμβάνεις έναν καφέ με θέα τα αγκυροβολημένα σκάφη και να αφήνεις πίσω σου κάθε σκέψη της καθημερινότητας.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Σπέτσες: Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα με άρωμα καλοκαιριού

Οι Σπέτσες αποτελούν σταθερή αξία για όσους θέλουν μια σύντομη αλλά ποιοτική απόδραση. Το νησί συνδυάζει αρχοντική αισθητική, όμορφες παραλίες και έντονη καλοκαιρινή ζωή χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του. Η βόλτα με ποδήλατο ή μηχανάκι κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής είναι από τις εμπειρίες που κάνουν το νησί να ξεχωρίζει. Το βράδυ, η Ντάπια και το Παλιό Λιμάνι γεμίζουν κόσμο και δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Πόρος: Το νησί που μοιάζει φτιαγμένο για διήμερα

Ο Πόρος είναι ίσως ένας από τους πιο βολικούς προορισμούς για όσους θέλουν να φύγουν γρήγορα από την Αθήνα. Η μικρή απόσταση και η εύκολη πρόσβαση τον έχουν μετατρέψει σε αγαπημένη επιλογή για weekend. Η πόλη του νησιού με τα νεοκλασικά κτίρια, τα πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και η χαλαρή ατμόσφαιρα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για ξεκούραση. Είναι το μέρος όπου μπορείς να αφήσεις το πρόγραμμα στην άκρη και απλώς να απολαύσεις τη στιγμή.

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4. Αίγινα: Η κλασική αξία που δεν απογοητεύει ποτέ

Η Αίγινα παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες αποδράσεις των Αθηναίων και όχι άδικα. Η εύκολη πρόσβαση, οι όμορφες παραλίες και η ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού την κρατούν πάντα ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού. Εκτός από τις βουτιές, μπορείς να περιπλανηθείς στα γραφικά στενά, να δοκιμάσεις τα διάσημα φιστίκια Αιγίνης και να απολαύσεις ένα ηλιοβασίλεμα που κάνει το διήμερο να μοιάζει πολύ μεγαλύτερο.

Μια γραφική γωνιά με μπουκαμβίλιες και λευκά σπίτια, ιδανική για κοντινούς καλοκαιρινούς προορισμούς στην Αθήνα.
Πηγή: Unsplash

5. Αγκίστρι: Ο μικρός παράδεισος δίπλα στην Αθήνα

Αν αυτό που αναζητάς είναι καταγάλανα νερά και απόλυτη χαλάρωση, τότε το Αγκίστρι δύσκολα θα σε απογοητεύσει. Παρά το μικρό του μέγεθος, διαθέτει μια αυθεντική νησιωτική ατμόσφαιρα που σε κερδίζει αμέσως. Οι παραλίες, τα πευκοδάση και οι χαλαροί ρυθμοί κάνουν το νησί ιδανικό για όσους θέλουν να αποσυνδεθούν για λίγο από το κινητό, τα email και τις υποχρεώσεις της πόλης.

Γραφικό λιμανάκι με λευκά σπίτια, εκκλησία και ιστιοπλοϊκά, ιδανικός προορισμός για Σαββατοκύριακο κοντά στην Αθήνα.
Πηγή: Unsplash

6. Κύθνος: Κυκλαδίτικη αύρα χωρίς πολύωρο ταξίδι

Για πολλούς, η Κύθνος αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νησιά για σύντομες καλοκαιρινές αποδράσεις. Διατηρεί τον αυθεντικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα της, χωρίς την έντονη πολυκοσμία που συναντά κανείς σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Η διάσημη παραλία της Κολώνας, τα λευκά σοκάκια της Χώρας και οι παραδοσιακοί οικισμοί δημιουργούν εικόνες που θυμίζουν πολύ πιο μακρινές διακοπές. Κι όμως, βρίσκεσαι μόλις λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

 

Δεν χρειάζεται πάντα να οργανώσεις πολυήμερες διακοπές για να νιώσεις ότι ξεφεύγεις πραγματικά. Μερικές φορές αρκεί ένα εισιτήριο, μια μικρή βαλίτσα και η διάθεση να αφήσεις πίσω σου τη ρουτίνα για δύο ημέρες. Η Ύδρα, οι Σπέτσες, ο Πόρος, η Αίγινα, το Αγκίστρι και η Κύθνος αποδεικνύουν ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές αποδράσεις δεν βρίσκονται απαραίτητα στην άλλη άκρη της χώρας. Βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε να χωρέσουν σε ένα απλό Σαββατοκύριακο, αλλά αρκετά μακριά ώστε να σου θυμίσουν πόσο πολύτιμο είναι να αλλάζεις παραστάσεις έστω και για λίγο.

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