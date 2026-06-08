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City Guide 08.06.2026

Τα καλύτερα sunset spots στην Αθήνα για απογευματινή χαλάρωση

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Λόφοι, παραλίες και κρυφές γωνιές της πρωτεύουσας μεταμορφώνονται κάθε απόγευμα σε μικρά σκηνικά που μοιάζουν βγαλμένα από καλοκαιρινή ταινία
Πόπη Βασιλείου

Η Αθήνα είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που μοιάζει να επιβραδύνει τους ρυθμούς της. Είναι η στιγμή που ο ήλιος αρχίζει να χάνεται στον ορίζοντα, βάφοντας τον ουρανό με αποχρώσεις του πορτοκαλί, του ροζ και του χρυσού. Τότε, η πρωτεύουσα αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα της, πιο ήρεμη, πιο ατμοσφαιρική και ίσως πιο γοητευτική από ποτέ.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν ψάχνεις αφορμές για μια απογευματινή βόλτα μετά τη δουλειά, ένα χαλαρό ραντεβού, μια έξοδο με φίλους ή απλώς λίγες στιγμές ηρεμίας μακριά από την ένταση της καθημερινότητας, υπάρχουν ορισμένα σημεία στην Αθήνα που μετατρέπονται σε πραγματικά σκηνικά κινηματογραφικής ομορφιάς την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

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1. Λόφος Λυκαβηττού

Αποτελεί διαχρονικά την πιο κλασική επιλογή για sunset στην Αθήνα. Από την κορυφή του Λυκαβηττού μπορείς να απολαύσεις πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης, μέχρι τον Σαρωνικό. Καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τα βουνά, η Αθήνα φωτίζεται σταδιακά και δημιουργείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστικά τοπία στην Ελλάδα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Λόφος Φιλοπάππου

Για πολλούς Αθηναίους, το πιο αυθεντικό σημείο για ηλιοβασίλεμα. Με φόντο την Ακρόπολη και τα στενά του ιστορικού κέντρου, ο Φιλοπάππου προσφέρει μια πιο χαλαρή και ανεπιτήδευτη εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκεντρώνει καθημερινά παρέες, ζευγάρια και φωτογράφους που αναζητούν την ιδανική στιγμή λίγο πριν νυχτώσει.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για απογευματινή βόλτα. Από το ψηλότερο σημείο του πάρκου μπορείς να παρακολουθήσεις τον ήλιο να βυθίζεται στη θάλασσα, ενώ η θέα προς τον Φαληρικό Όρμο δημιουργεί μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Βουλιαγμένη και Αθηναϊκή Ριβιέρα

Όταν η συζήτηση αφορά sunsets, η παραλιακή δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Από τη Βουλιαγμένη μέχρι το Σούνιο, υπάρχουν δεκάδες σημεία όπου μπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα. Ένας καφές στο χέρι ή ένα ποτό σε κάποιο παραθαλάσσιο spot αρκούν για να μετατρέψουν ένα απλό απόγευμα σε μικρή καλοκαιρινή απόδραση.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5. Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο

Αν έχεις χρόνο για μια μικρή εκδρομή, το Σούνιο παραμένει αξεπέραστο. Η εικόνα του ήλιου που χάνεται πίσω από τον αρχαίο ναό συγκαταλέγεται στα πιο διάσημα ηλιοβασιλέματα της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί αγαπημένο προορισμό τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να αγαπήσεις την Αθήνα, όμως το ηλιοβασίλεμα είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους. Είτε προτιμάς πανοραμική θέα από κάποιον λόφο είτε την ηρεμία της θάλασσας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η πόλη προσφέρει αμέτρητες επιλογές για να κλείσεις την ημέρα σου με τον πιο όμορφο τρόπο. Άλλωστε, μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα καλό σημείο, λίγη παρέα – ή και καθόλου – και λίγα λεπτά για να δεις τον ήλιο να χάνεται στον ορίζοντα.

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