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City Guide 07.06.2026

Road Trip: 3 πανεύκολες μονοήμερες κοντά στην Αθήνα για να υποδεχτείς το καλοκαίρι

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4 πανεύκολοι προορισμοί για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με ένα road trip μια ανάσα από την Αθήνα γρήγορα και οικονομικά
Ειρήνη Στόφυλα

Το Καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ, οι πρώτες πραγματικά ζεστές μέρες του χρόνου έχουν κάνει την εμφάνισή τους και το μυαλό όλων μας τρέχει ήδη σε παραλίες, beach bars και καλοκαιρινά vibes. Η Αττική και οι γύρω περιοχές προσφέρουν απίθανες ευκαιρίες για τις πρώτες αυθόρμητες μονοήμερες της σεζόν, ιδανικές για να πάρεις μια δυνατή γεύση καλοκαιριού χωρίς να ταλαιπωρηθείς.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Δεν χρειάζονται ούτε ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ούτε ατελείωτη αναμονή στις γεμάτες προβλήτες του Πειραιά, ούτε τεράστιες, βαριές βαλίτσες για να καταφέρεις να αποσυνδεθείς από τη ρουτίνα και να νιώσεις ότι το καλοκαίρι σου ξεκίνησε επίσημα. Φτιάξε από τώρα το απόλυτο early summer playlist, μάζεψε το πιο στενό core crew σου στο αυτοκίνητο, κατέβασε τα παράθυρα για να μπει ο ζεστός αέρας και ετοιμάσου για exclusive αποδράσεις-αστραπή που θα σε κάνουν να αισθανθείς ότι το «out of office» mode έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Η πόλη έχει τις δικές της κρυφές, μαγικές διεξόδους και το μόνο που μένει είναι να γυρίσεις το κλειδί στη μηχανή, να αφήσεις πίσω σου τους θορύβους της πρωτεύουσας και να ξεκινήσεις για ένα micro-tour γεμάτο θαλασσινή αύρα, ήλιο και ατελείωτο chill out.

Πώς να κάνεις την καθημερινή σου ρουτίνα να μοιάζει πιο καλοκαιρινή

1. Σούνιο: Η πιο exclusive early summer διαδρομή δίπλα στο κύμα

Το καλύτερο lead-in για το φετινό καλοκαίρι δεν είναι άλλο από ένα mini road trip προς την Αθηναϊκή Ριβιέρα με τελικό προορισμό το μαγικό Σούνιο. Η διαδρομή κατά μήκος της παραλιακής, ειδικά τώρα που η θάλασσα αρχίζει να αστράφτει κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουνίου, είναι μια μοναδική εμπειρία από μόνη της που σε αποσυνδέει αμέσως από την καθημερινότητα της πόλης.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μπορείς να ξεκινήσεις νωρίς το πρωί, να κάνεις στάσεις για τις πρώτες αναγνωριστικές βουτιές σε κρυφά κολπάκια όπως τα Λεγρενά και να καταλήξεις στον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα την ώρα που ο ήλιος βουτάει στο Αιγαίο. Είναι το απόλυτο visual restart που χρειάζεσαι για να μπει καλά η σεζόν, γεμίζοντας το κινητό σου με πλάνα και αισθητική που θα ζήλευε κάθε travel blogger.

2. Λίμνη Βουλιαγμένης (Ηραίου) & Λουτράκι: Διπλός προορισμός για τις πρώτες early summer βουτιές

Μέσα σε περίπου μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, η ευρύτερη περιοχή του Λουτράκιου ξεδιπλώνεται μπροστά σου και σου προσφέρει το απόλυτο, διπλό combo για να «ανοίξεις» επίσημα, stylish και χωρίς περιττά έξοδα την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών μπάνιων. Ο πρώτος πρωταγωνιστής αυτού του road trip είναι η μαγική Λίμνη Βουλιαγμένης (γνωστή στους περισσότερους ως Λίμνη Ηραίου), ένας επίγειος παράδεισος που περιβάλλεται από ένα πυκνό, καταπράσινο πευκοδάσος, το οποίο φτάνει σχεδόν μέχρι την άκρη του νερού. Η λίμνη αυτή διαθέτει πεντακάθαρα, απίστευτα ήρεμα και σταθερά ζεστά νερά, δημιουργώντας μια exclusive ατμόσφαιρα που μοιάζει με κρυφό, απάνεμο κόλπο κάποιου απομονωμένου κυκλαδίτικου νησιού.

Το layout της συγκεκριμένης μονοήμερης γίνεται ακόμα καλύτερο χάρη στο extra info που πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσεις: μπορείς να συνδυάσεις το low-profile chill out της λίμνης με μια high-energy βόλτα για early drinks και καφέ στην κοσμοπολίτικη και ζωντανή περατζάδα του Λουτράκιου. Καθώς ο ήλιος αρχίζει να πέφτει, τα δεκάδες stylish cafe-bars κατά μήκος της παραλίας γεμίζουν με νεανικό κόσμο, lounge μουσικές και summer vibes που κάνουν το ιδανικό upgrade στη μέρα σου πριν πάρεις τον δρόμο της επιστροφής. Μην παραλείψεις να οδηγήσεις λίγο πιο πέρα, μέχρι τον αρχαίο Ναό της Ηραίας και τον επιβλητικό Φάρο του Μαλαγκαβίου, όπου η θέα στο απέραντο γαλάζιο του Κορινθιακού κόλπου θα σου χαρίσει τα πιο αισθητικά, Insta-ready travel πλάνα της σεζόν.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Χαλκίδα: Για αυθεντικά urban-island vibes, ουζάκι και θαλασσινά σε μόλις 60 λεπτά

Αν για σένα η επίσημη έναρξη του ελληνικού καλοκαιριού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έντονη μυρωδιά του ιωδίου, τους εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες και τα παγωμένα τσίπουρα δίπλα στο νερό, τότε η Χαλκίδα σε περιμένει για ένα γρήγορο, αυθόρμητο και απόλυτα low-budget short trip. Η πρωτεύουσα της Εύβοιας αποτελεί διαχρονικά το αγαπημένο καταφύγιο των Αθηναίων που θέλουν να αλλάξουν παραστάσεις μέσα σε μία ώρα, προσφέροντας μια μοναδική «νησιώτικη» ενέργεια που συνδυάζεται άψογα με το urban lifestyle. Το απόλυτο vibe της πόλης το νιώθεις τη στιγμή που περπατάς στην τεράστια, διάσημη πεζογέφυρα, χαζεύοντας από ψηλά το παγκοσμίως μοναδικό και εντυπωσιακό φαινόμενο των νερών του Ευρίπου που αλλάζουν κατεύθυνση κάθε έξι ώρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η πραγματική αποκάλυψη, όμως, κρύβεται στο food scene της Χαλκίδας, το οποίο έχει ανανεωθεί πλήρως τα τελευταία χρόνια για να καλύπτει τα γούστα κάθε παρέας. Τα μοντέρνα ουζερί, τα designάτα μεζεδοπωλεία και τα παραδοσιακά ψαροταβερνάκια που εκτείνονται κατά μήκος της ατέλειωτης προβλήτας προσφέρουν ολόφρεσκα όστρακα, κυδώνια, γυαλιστερές και κάθε λογής θαλασσινά σε super δελεαστικές, νεανικές τιμές που δεν πρόκειται να πληγώσουν το πορτοφόλι σου. Είναι το τέλειο σκηνικό για να κάτσεις με τις ώρες, να τσουγκρίσεις τα ποτήρια με το core crew σου, να πείτε τα νέα της εβδομάδας και να νιώσετε ότι βρίσκεστε σε κάποιο παραθαλάσσιο ταβερνάκι στις Σποράδες ή στο Αιγαίο, απολαμβάνοντας τη ζωή στην πιο απλή και όμορφη εκδοχή της.

Πηγή: Unsplash

Πηγή: Unsplash

Οι πρώτες μονοήμερες εκδρομές στην αρχή του καλοκαιριού έχουν μια εντελώς ξεχωριστή γοητεία, καθώς κουβαλάνε όλο τον ενθουσιασμό και την ενέργεια της σεζόν που μόλις ξεκινάει. Προορισμοί όπως το Σούνιο, η Χαλκίδα και το Λουτράκι σου αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις τις μεγάλες άδειες του Αυγούστου ή να ξοδέψεις μια περιουσία για να νιώσεις ελεύθερος και να αλλάξεις παραστάσεις. Είναι ο πιο έξυπνος και οικονομικός τρόπος για να κάνεις ένα ολοκληρωτικό reset, να μαζέψεις exclusive εμπειρίες με τους φίλους σου και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου για την εβδομάδα που έρχεται. Το φετινό καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, οι καλύτερες στιγμές του σε περιμένουν να τις ζήσεις και η επόμενη travel περιπέτειά σου ξεκινάει μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από την πόρτα σου.

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