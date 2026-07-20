HOT DAYS? COLD JOKES: Το Mad απαντά στον καύσωνα με τα πιο κρύα αστεία του καλοκαιριού

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μεταμορφώνεται σε John Cool και αναλαμβάνει να «παγώσει» τον καύσωνα με τα πιο κρύα αστεία

Με μια ματιά Το Mad λανσάρει την καλοκαιρινή καμπάνια «HOT DAYS? COLD JOKES» για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα.

Πρωταγωνιστής είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ως John Cool, που παγώνει το καλοκαίρι με κρύα αστεία.

Η καμπάνια θα προβάλλεται σε όλα τα κανάλια και πλατφόρμες του Mad (TV, radio, social media, website).

Το Mad υλοποιεί την καμπάνια με πρωτότυπα concepts, χαρακτήρες και 360ο προσέγγιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το Mad βρήκε τον πιο απρόσμενο τρόπο να τις ρίξει. Η νέα καλοκαιρινή καμπάνια «HOT DAYS? COLD JOKES» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου σε όλα τα Μέσα του Mad, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Χατζηγεωργίου στον ρόλο του John Cool.

H έμπνευση πατάει πάνω στο πιο διαχρονικό βίωμα του ελληνικού καλοκαιριού, τον καύσωνα και το αντιστρέφει με χιούμορ και όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, το Mad απαντά με το μόνο πράγμα που ρίχνει τη θερμοκρασία ακαριαία, τα κρύα αστεία. Ο John Cool, ένας χαρακτήρας δημιουργημένος αποκλειστικά για την καμπάνια, αναλαμβάνει να παγώσει το ελληνικό καλοκαίρι με ένα κρύο αστείο τη φορά.

Τα mini επεισόδια, θα προβάλλονται στα τηλεοπτικά κανάλια Mad TV, Mad Viral, Mad Vibes, Mad Rewind και Mad Greekζ, θα ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα σε Instagram, TikTok και YouTube, ενώ το Mad Radio 106.2 θα μεταδίδει καθημερινά «Το Κρύο Αστείο της Ημέρας» και το mad.gr θα αφηγείται την ιστορία πίσω από την καμπάνια, με αποκλειστικό περιεχόμενο, backstage υλικό από τα γυρίσματα και όλα τα επεισόδια συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

Η καμπάνια «HOT DAYS? COLD JOKES» αποτελεί ακόμα μια καμπάνια του Ομίλου, που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο το Mad σχεδιάζει και υλοποιεί επικοινωνιακές ενέργειες, με πρωτότυπα concepts, χαρακτήρες και formats που γεννιούνται in-house και ταξιδεύουν σε κάθε πλατφόρμα του οικοσυστήματός του, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο μέχρι τα social media και το mad.gr. Με βαθιά γνώση του νεανικού κοινού και δημιουργική ομάδα που μετατρέπει ιδέες σε 360ο καμπάνιες, το Mad επιβεβαιώνει τη θέση του ως το κορυφαίο youth culture hub της χώρας.