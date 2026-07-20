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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 20.07.2026

Δεν ξέρεις τι να κάνεις με την παρέα σου στην Αθήνα; 4 αθηναϊκά στέκια που πρέπει να εντάξεις στο bucket list σου

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4 μοναδικές δραστηριότητες στην Αθήνα για να περάσεις αξέχαστες στιγμές με την παρέα σου, από VR gaming μέχρι live τηλεπαιχνίδια και karaoke
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • ΡουΞ ΖουΞ IRL: Ομαδικές δοκιμασίες, γρίφοι και παιχνίδια ταχύτητας και συνεργασίας.
  • Mind The Step: Διαδραστικό παιχνίδι με φωτιζόμενα πλακάκια που απαιτεί γρήγορη κίνηση και συνεργασία.
  • Another World VR Games: Εμβυθιστικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας για συνεργασία ή ανταγωνισμό.
  • Ghost House Karaoke: Αυθόρμητο τραγούδι σε δημόσια σκηνή για γέλιο και αξέχαστες αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις ανοίξει το group chat, έχει πέσει το κλασικό «τι κάνουμε σήμερα;» και τελικά η έξοδος κατέληξε πάλι στον ίδιο καφέ ή στο ίδιο μπαρ; Αν νιώθεις ότι οι επιλογές σας έχουν γίνει προβλέψιμες, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό που θα σας βγάλει από τη ρουτίνα. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει γεμίσει με διαδραστικές εμπειρίες που μετατρέπουν μια απλή έξοδο σε πραγματική περιπέτεια.

https://www.instagram.com/biosathens
https://www.instagram.com/biosathens

Από παιχνίδια που θυμίζουν τηλεοπτικά shows και immersive VR κόσμους μέχρι karaoke και challenges που απαιτούν συνεργασία, οι επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση και η σωστή παρέα.

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Αν λοιπόν θέλετε να γελάσετε, να ανταγωνιστείτε, να βγάλετε απίθανα videos για τα social media και να ζήσετε κάτι που θα θυμάστε για καιρό, συγκεντρώσαμε τέσσερις δραστηριότητες που αξίζει να μπουν στη λίστα σας. Ετοιμάστε το πρόγραμμα, στείλτε το μήνυμα στην παρέα και αφήστε στην άκρη την κλασική έξοδο. Αυτή τη φορά, η διασκέδαση θα είναι πραγματικά διαφορετική.

https://www.instagram.com/biosathens
https://www.instagram.com/biosathens

1. ΡουΞ ΖουΞ IRL

Αν έχεις βρεθεί ποτέ να φωνάζεις απαντήσεις στην τηλεόραση βλέποντας τηλεπαιχνίδια, τότε αυτή η εμπειρία είναι ακριβώς για σένα. Στο ΡουΞ ΖουΞ IRL δεν παρακολουθείς απλώς το παιχνίδι,  γίνεσαι εσύ ο πρωταγωνιστής. Η παρέα χωρίζεται σε ομάδες και συμμετέχει σε μια σειρά από διασκεδαστικές δοκιμασίες, γρίφους, challenges και παιχνίδια που απαιτούν ταχύτητα, συνεργασία και πολύ χιούμορ. Η ένταση ανεβαίνει όσο προχωρά το παιχνίδι, ενώ οι ανατροπές δεν λείπουν ποτέ. Η εμπειρία διαρκεί περίπου τρεις ώρες και στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνονται πίτσα και μπίρα, κάτι που την κάνει να μοιάζει περισσότερο με ολοκληρωμένη βραδινή έξοδο παρά με ένα απλό παιχνίδι. Επιπλέον, κάθε επίσκεψη είναι διαφορετική, αφού τα challenges αλλάζουν συνεχώς, οπότε μπορείς να επιστρέψεις ξανά και ξανά χωρίς να ζήσεις ακριβώς την ίδια εμπειρία.

2. Mind The Step

Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά σου, τότε το Mind The Step θα γίνει το νέο σου αγαπημένο challenge. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποτελείται από φωτιζόμενα πλακάκια που δημιουργούν συνεχώς διαφορετικές διαδρομές. Οι παίκτες πρέπει να κινούνται γρήγορα, να πηδούν, να αλλάζουν κατεύθυνση και να συνεργάζονται ώστε να παραμείνουν μέσα στο παιχνίδι. Το ωραίο είναι πως μπορείς να το ζήσεις όπως θέλεις. Μπορεί να γίνει ένα χαλαρό παιχνίδι γεμάτο γέλιο ή ένας έντονος διαγωνισμός για το ποιος θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, χωρίς καν να το καταλάβεις, κάνεις και αρκετή γυμναστική, αφού η συνεχής κίνηση μετατρέπει την εμπειρία σε ένα διασκεδαστικό cardio.

@mindthestep.gr

Μετά από τέτοιο παιχνίδι, ίσως θα ήταν καλή ιδέα να προσφέρουμε και καραμέλες για το λαιμό… 🤣🤣#mindthestep #thefloorislava #floorislava #thefloorislavachallenge #athens #panormou #nightout #pixelgame #tiktokgreece #fyp #activities

♬ πρωτότυπος ήχος – Mind The Step

3. Another World VR Games

Αν λατρεύεις το gaming, τότε αυτή η εμπειρία δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σου. Στις VR αρένες του Another World VR Games, η εικονική πραγματικότητα γίνεται… πραγματικότητα. Φοράτε όλοι τον απαραίτητο εξοπλισμό και ξαφνικά βρίσκεστε μέσα σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, όπου μπορείτε να συνεργαστείτε για αποστολές, να λύσετε γρίφους ή να αναμετρηθείτε μεταξύ σας σε multiplayer παιχνίδια γεμάτα δράση. Είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές immersive εμπειρίες στην Αθήνα και αποτελεί ιδανική επιλογή είτε για μια αυθόρμητη έξοδο είτε για γενέθλια, celebrations ή team outings.

4. Ghost House Karaoke

Δεν χρειάζεται να τραγουδάς σαν επαγγελματίας για να περάσεις υπέροχα. Στην πραγματικότητα, όσο πιο αυθόρμητος είσαι, τόσο καλύτερα. Στο Ghost House Karaoke διαλέγεις το αγαπημένο σου τραγούδι, ανεβαίνεις στη σκηνή με τους φίλους σου και αφήνεις στην άκρη κάθε ντροπή. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: γέλια, βίντεο που θα βλέπετε ξανά και ξανά και αναμνήσεις που δύσκολα ξεχνιούνται. Είναι από εκείνες τις εξόδους που δεν έχουν σημασία αν τραγουδάς σωστά. Σημασία έχει ότι όλοι περνούν καλά και γίνονται μία μεγάλη παρέα για λίγα λεπτά.

Η Αθήνα δεν είναι μόνο καφέ, ποτό και βόλτες στο κέντρο. Η πόλη έχει εξελιχθεί σε έναν προορισμό γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες που μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή συνάντηση με φίλους σε κάτι πραγματικά αξέχαστο. Αν λοιπόν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, να γελάσεις μέχρι δακρύων, να βγάλεις απίθανα stories και να δημιουργήσεις νέες αναμνήσεις με την παρέα σου, αυτές οι τέσσερις δραστηριότητες αξίζουν σίγουρα μια θέση στη λίστα σου. Το μόνο που απομένει είναι να στείλεις το μήνυμα στο group chat και να αποφασίσετε ποια θα δοκιμάσετε πρώτη.

 

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