Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 07.07.2026

Κ. Βήτα: «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει την μουσική παράσταση Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη του Κ. Βήτα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου στις 10 και 11 Ιουλίου στις 21.30
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Κ. Βήτα παρουσιάζει το έργο «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στην Επίδαυρο.
  • Το έργο συνδυάζει παραδοσιακά, ρεμπέτικα και νέα τραγούδια με ηλεκτρονική μουσική.
  • Περιλαμβάνει τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Σωκράτη Μάλαμα, καθώς και συνθέσεις του Κ. Βήτα.
  • Η παράσταση αποτελεί μια ποιητική αναφορά στη μετανάστευση, τη νοσταλγία και την ταυτότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο  Κωνσταντίνος Βήτα –ένας από τους πλέον ανήσυχους πρωτεργάτες της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής– ενορχηστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια. Στο έργο Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη,  μια μουσική σύνθεση-γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το ατομικό και το  συλλογικό βίωμα, περιλαμβάνονται τέσσερα τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου –ενός  από τους σημαντικότερους εκφραστές του ρεμπέτικου– καθώς και ένα καινούργιο  τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα.

Το έργο πλαισιώνεται από πρωτότυπες συνθέσεις του Κ. Βήτα, που λειτουργούν σαν σημείο εισόδου και εξόδου από έναν μουσικό κόσμο που βρίσκεται στο χείλος μιας μνήμης έτοιμης να εξαφανιστεί ή να μεταμορφωθεί. Είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί ως ζωντανή μουσική παράσταση.

Βήτα-1

Τα Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη δεν είναι απλώς τραγούδια –  είναι ψυχές που πλανώνται ανάμεσά μας, σκιές ενός παλιού κόσμου που χάθηκε ή  μετουσιώθηκε σε κάτι άλλο. Είναι μια ποιητική αναφορά στη μετανάστευση των  Ελλήνων του εικοστού αιώνα, στη νοσταλγία, την απώλεια και την αναζήτηση  ταυτότητας. Ο Κ. Βήτα δεν αναπαράγει απλώς τα τραγούδια: τα επιλέγει, τα  ερμηνεύει και τα ενορχηστρώνει με τη δική του ιδιαίτερη μουσική γραφή, γεφυρώνοντας το παραδοσιακό με το ηλεκτρονικό, το ρεμπέτικο με το σύγχρονο, το  ηχητικό με το υπαρξιακό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό μπουκέτο όπου τα ρεμπέτικα του Παπαϊωάννου συνομιλούν με τα δημοτικά τραγούδια, με τρόπο λιτό αλλά φορτισμένο. Το έργο αποκτά έτσι τον χαρακτήρα μιας ενδοσκόπησης, αλλά και μιας πολιτισμικής χειρονομίας μνήμης – μια ακρόαση της ‘άλλης όχθης’.

Η παράσταση θα πλαισιωθεί και από επιλεγμένα τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του καλλιτέχνη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μουσικοί Κωνσταντίνος Βήτα συνθεσάιζερ, Βάιος Μαχμουντές συνθεσάιζερ, Δημήτρης Μπαρμπαγάλας κιθάρα, Δημήτρης Καρασούλος κιθάρα
Επιμέλεια ήχου Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος
Επιμέλεια φωτισμών Phil Hills
Εκτέλεση παραγωγής Menta Art Events

Αγορά εισιτηρίων

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: aefestival.gr και more.com
-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ: Πλατεία Συντάγματος (This is Athens info point Δήμου Αθηναίων) Δε-Πα 10:00-18:00
-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10:00-18:00 | +30 2118008181
-ΑΜΕΑ: Δε-Πα 10:00-17:00 | +30 2104834913
-ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: τις ημέρες των παραστάσεων

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Κ.Βητα Κωνσταντίνος Βήτα μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bad Bunny: Η πιο σουρεαλιστική εμφάνιση της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

Bad Bunny: Η πιο σουρεαλιστική εμφάνιση της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

07.07.2026
Επόμενο
Η Sabrina Carpenter αποχωρίστηκε το signature μακιγιάζ της και υιοθετεί το summer trend που θα λατρέψεις

Η Sabrina Carpenter αποχωρίστηκε το signature μακιγιάζ της και υιοθετεί το summer trend που θα λατρέψεις

07.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Queen B just did it again! Το νέο drop της Beyonce που δεν περίμενε κανείς
Μουσικά Νέα

Queen B just did it again! Το νέο drop της Beyonce που δεν περίμενε κανείς

07.07.2026
H θεατρική επιστροφή του «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» στο θέατρο ΦΙΛΙΠ
City Guide

H θεατρική επιστροφή του «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» στο θέατρο ΦΙΛΙΠ

07.07.2026
Olivia Rodrigo x Gracie Abrams: Το duo που μόλις μας χάρισε το πιο iconic επεισόδιο του «Countdown To» στο Spotify
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo x Gracie Abrams: Το duo που μόλις μας χάρισε το πιο iconic επεισόδιο του «Countdown To» στο Spotify

07.07.2026
Γιώργος Τσαλίκης – Θέμης Αδαμαντίδης: Το «12 Τσιγάρα» είναι η νέα λαϊκή συνεργασία που ήδη συζητιέται
Μουσικά Νέα

Γιώργος Τσαλίκης – Θέμης Αδαμαντίδης: Το «12 Τσιγάρα» είναι η νέα λαϊκή συνεργασία που ήδη συζητιέται

07.07.2026
Όλη η Αθήνα συζητά για την «καλύτερη συναυλία» του Παύλου Παυλίδη
Μουσικά Νέα

Όλη η Αθήνα συζητά για την «καλύτερη συναυλία» του Παύλου Παυλίδη

07.07.2026
Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους
Μουσικά Νέα

Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους

07.07.2026
Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ
Μουσικά Νέα

Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ

07.07.2026
Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε
Μουσικά Νέα

Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε

07.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ
City Guide

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

07.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας