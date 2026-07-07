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Fashion 07.07.2026

Η Sabrina Carpenter αποχωρίστηκε το signature μακιγιάζ της και υιοθετεί το summer trend που θα λατρέψεις

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Η Sabrina Carpenter αποχαιρετά το «βαρύ» pin-up glam και υποδέχεται το καλοκαίρι με το πιο αέρινο beauty look
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Sabrina Carpenter εγκαταλείπει το signature μακιγιάζ της για ένα πιο φυσικό, καλοκαιρινό στυλ.
  • Υιοθετεί ανάλαφρες υφές στο μακιγιάζ, αναδεικνύοντας τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.
  • Αντί για έντονα χτενίσματα, προτιμά χαλαρές, ανέμελες πλεξούδες.
  • Το νέο της look συνδυάζει άνεση, ρομαντισμό και απλότητα, ιδανικό για το καλοκαίρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που καθόρισε το μακιγιάζ της τελευταίας περιόδου με το χαρακτηριστικό «pin-up» στυλ των 50s, αυτό είναι σίγουρα η Sabrina Carpenter. Όμως, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, το pop icon φαίνεται πως κάνει μια δημιουργική στροφή, εγκαταλείποντας τις «βαριές» τεχνικές για χάρη μιας πιο πρακτικής, δροσερής και αβίαστα κομψής αισθητικής που επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Στο πρόσφατο show του οίκου Dior για τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο 2026 στο Παρίσι, η Sabrina παρουσίασε μια ανανεωμένη εικόνα που συνδυάζει την απόλυτη άνεση με τον ρομαντισμό. Το look της ολοκληρώθηκε με ένα midi λευκό φόρεμα από δαντέλα, λευκά πέδιλα και την κλασική Lady Dior τσάντα, αποπνέοντας μια αιθέρια cottagecore αύρα που ταίριαζε απόλυτα στην ατμόσφαιρα της επίδειξης.

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Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στην προσέγγιση της ομορφιάς. Τα χτενίσματα με τον έντονο όγκο και τη «θωρακισμένη» από τη λακ υφή δίνουν πλέον τη θέση τους σε χαλαρές, ανέμελες πλεξούδες, οι οποίες αναδεικνύουν το πρόσωπο χωρίς να δείχνουν στημένες. Αντίστοιχα, στο μακιγιάζ, το full coverage foundation και τα έντονα, αυστηρά περιγράμματα στα χείλη παραχωρούν τη θέση τους σε πιο ανάλαφρες υφές που σκοπό έχουν να αναδείξουν τη φυσική λάμψη των χαρακτηριστικών της.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η Sabrina επέλεξε για την περίσταση ένα makeup look που βασίζεται στη διακριτική φωτεινότητα, χρησιμοποιώντας μια βάση που χαρίζει glowy όψη, χωρίς να καλύπτει την επιδερμίδα. Το πρόσωπό της απέκτησε ζωή μέσα από ένα απαλό ρουζ στις αποχρώσεις του κερασιού, ενώ τα χείλη της ήταν διακοσμημένα με ένα λαμπερό gloss στις αντίστοιχες berry-cherry αποχρώσεις. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με καλοσχηματισμένα, φυσικά φρύδια που πλαισίωναν το βλέμμα με ισορροπία, αποδεικνύοντας ότι το πιο δυνατό beauty trend για το καλοκαίρι δεν είναι η κάλυψη, αλλά η ανάδειξη.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Με αυτή την αέρινη εμφάνιση, το pop icon μάς υπενθυμίζει ότι η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα. Η επιλογή της να αφήσει πίσω τις υπερβολές των 50s και να στραφεί σε πιο πρακτικές λύσεις αποτελεί την ιδανική πρόταση για όλες εμάς που αναζητάμε μια ισορροπία ανάμεσα στο στυλ και την άνεση, όσο ο υδράργυρος ανεβαίνει και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας επιβάλλουν πιο δροσερές επιλογές.

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