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Fashion 07.07.2026

6 καλοκαιρινά trends που κάθε petite γυναίκα πρέπει να δοκιμάσει

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Έξυπνα στυλιστικά tips και κομμάτια «κλειδιά» που επιμηκύνουν τη σιλουέτα και κάνουν το packing των διακοπών παιχνιδάκι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα maxi φορέματα μπορούν να κολακεύουν petite σιλουέτες αν έχουν ζώνη ή είναι εφαρμοστά, όχι oversized.
  • Η φούστα από ποπλίνα είναι ευέλικτη, δίνει σχήμα και ταιριάζει με πολλά κομμάτια.
  • Μια statement ζώνη τονίζει τη μέση, "συμμαζεύει" το ύφασμα και μεταμορφώνει ένα απλό φόρεμα.
  • Τα ψηλόμεσα σορτς και οι κάθετες ρίγες επιμηκύνουν τα πόδια και τον κορμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι εδώ και, αν οι διακοπές σου πλησιάζουν, η στιγμή για να σκεφτείς τη βαλίτσα σου έφτασε. Τα γυαλιά ηλίου, τα σανδάλια και το αντηλιακό είναι τα αυτονόητα, όμως το μεγάλο στοίχημα είναι το τι θα φοράς από την παραλία μέχρι το βραδινό ποτό. Μια σωστή λίστα προετοιμασίας δεν σε γλιτώνει μόνο από το άγχος της τελευταίας στιγμής, αλλά διασφαλίζει ότι κάθε κομμάτι που παίρνεις μαζί σου έχει λόγο ύπαρξης και δεν θα μείνει απλώς τσαλακωμένο στη βαλίτσα.

lino_forema_kalokairi
https://www.instagram.com/abbiekaym/

Για τις petite γυναίκες, η επιλογή των ρούχων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ο στόχος είναι να βρεις σύνολα που είναι στυλάτα, άνετα και κολακευτικά, χωρίς να «καταπίνουν» τη σιλουέτα σου. Το ιδανικό είναι να ποντάρεις σε ευέλικτα κομμάτια που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους, δημιουργώντας διαφορετικά looks που μπορούν να σε συνοδεύσουν και στην επιστροφή στην πόλη. Ακολουθούν τα έξι απαραίτητα για petite σιλουέτες.

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Maxi φόρεμα

Αν και τα maxi φορέματα δεν είναι η προφανής επιλογή για petite, αν επιλέξεις σωστά, θα σε εκπλήξουν. Προτίμησε σχέδια που αγκαλιάζουν το σώμα ή διαθέτουν ζώνη στη μέση, αντί για oversized γραμμές που μπορεί να σε «πνίξουν» στο ύφασμα. Μια άλλη εξαιρετική λύση είναι οι tiered φούστες (με επίπεδα/βολάν), οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι το σώμα σου είναι πιο μακρύ. Αν δυσκολεύεσαι να βρεις το τέλειο maxi στο petite τμήμα, αναζήτησε ένα midi φόρεμα από την κανονική σειρά, ώστε να αποφύγεις τις αλλαγές στον ράφτη.

petite_forema_kalokairi
https://www.instagram.com/petiteelliee/

Φούστα από ποπλίνα

Η φούστα από ποπλίνα είναι ένα από εκείνα τα στυλ που κολακεύουν κάθε σιλουέτα. Το αέρινο, ελαφρώς φουσκωτό ύφασμά της δίνει σχήμα στο look σου και αποτελεί μια άμεση, «συμμαζεμένη» επιλογή που ταιριάζει με τα πάντα στη ντουλάπα σου. Είτε διαλέξεις μια κλασική λευκή εκδοχή για all-day εμφανίσεις είτε μια ριγέ ή χρωματιστή, η ποπλίνα είναι ο καλύτερος σύμμαχος για τις καλοκαιρινές σου βόλτες.

fousta_apo_poplina_kalokairi
https://www.instagram.com/reginemorales20/

Statement ζώνη

Μια εντυπωσιακή ζώνη δεν λειτουργεί μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά τραβά την προσοχή στη μέση σου και «συμμαζεύει» το ύφασμα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα σου. Ταυτόχρονα, μπορεί να μεταμορφώσει τελείως ένα απλό φόρεμα, κάνοντάς το να μοιάζει με νέο ρούχο κάθε φορά που το φοράς. Είναι η ιδανική λύση για να δώσεις χαρακτήρα και σχήμα στα καλοκαιρινά σου σύνολα.

statement_zwni
https://www.instagram.com/_jessicaskye/

Ψηλόμεσα σορτσάκια

Τα ψηλόμεσα σορτς είναι ιδανικά για petite σωματότυπους, καθώς δημιουργούν την ψευδαίσθηση του μακρύτερου κορμού και επιμηκύνουν τα πόδια. Για να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προσπάθησε να επιλέξεις ένα ζευγάρι που τελειώνει είτε λίγο πάνω είτε λίγο κάτω από το γόνατο, αποφεύγοντας το ακριβές σημείο πάνω στην άρθρωση, για να διατηρήσεις την αίσθηση του μακριού ποδιού.

psilomesa_shorts
https://www.instagram.com/lisonseb/

Summer stripes

Οι ρίγες μπορεί να μην είναι κάτι καινούργιο, αλλά παραμένουν κλασικές για κάποιο λόγο. Οι κάθετες ρίγες ειδικότερα, κάνουν τα πόδια να φαίνονται πιο μακριά και προσθέτουν μια διαχρονική καλοκαιρινή νότα που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Είτε πρόκειται για παντελόνι, είτε για πουκάμισο ή φόρεμα, οι ρίγες είναι η ασφαλής επιλογή που θα φοράς για χρόνια.

riges_kalokairi_petite
https://www.instagram.com/emswells/

 

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Fashion fashion trends petite Καλοκαίρι 2026
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