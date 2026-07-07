Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 07.07.2026

Ο Harry Styles σπάει κάθε ρεκόρ στο Wembley: 12 sold out συναυλίες που γράφουν ιστορία στη σύγχρονη pop σκηνή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Harry Styles ολοκληρώνει μια ανεπανάληπτη σειρά εμφανίσεων στο Wembley Stadium, ξεπερνώντας Coldplay και Taylor Swift
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles πραγματοποίησε 12 sold out συναυλίες στο Wembley Stadium.
  • Η αρχική πρόβλεψη για 6 εμφανίσεις επεκτάθηκε λόγω τεράστιας ζήτησης.
  • Ξεπέρασε προηγούμενα ρεκόρ των Coldplay (10) και Taylor Swift (8) στο ίδιο στάδιο.
  • Ο Styles ευχαρίστησε το κοινό και τους πρώην συνεργάτες του από τους One Direction.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς έστω και λίγο τη σύγχρονη pop σκηνή, δύσκολα δεν θα έχεις ακούσει τι συνέβη στο Λονδίνο: ο Harry Styles ολοκλήρωσε μια ιστορική σειρά εμφανίσεων στο Wembley Stadium, καταρρίπτοντας ρεκόρ που μέχρι σήμερα έμοιαζαν σχεδόν άπιαστα. 12 sold out συναυλίες σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια του κόσμου δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό επίτευγμα, αλλά μια στιγμή που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει παγκόσμια επιτυχία στη μουσική βιομηχανία.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Αρχικά, ο σχεδιασμός της περιοδείας του στο Λονδίνο προέβλεπε έξι εμφανίσεις. Όμως η τεράστια ζήτηση από το κοινό οδήγησε γρήγορα στην επέκταση του προγράμματος, μέχρι που οι συναυλίες έφτασαν τις δώδεκα. Κάθε βραδιά στο Wembley ήταν sold out, με περίπου 80.000 θεατές να γεμίζουν το στάδιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με απλές λέξεις.

Eurovision: Ο Željko Joksimović και η DARA ενώνουν δυνάμεις στο «Lane Moje»

Με αυτό το επίτευγμα, ο Harry Styles ξεπέρασε προηγούμενα ρεκόρ που είχαν θέσει οι Coldplay με 10 συναυλίες και η Taylor Swift με 8 εμφανίσεις στο ίδιο στάδιο. Το γεγονός αυτό τον τοποθετεί πλέον στην κορυφή μιας πολύ απαιτητικής κατηγορίας: αυτής των καλλιτεχνών που μπορούν να μετατρέψουν ένα στάδιο όπως το Wembley σε προσωπική μουσική σκηνή για τόσες συνεχόμενες βραδιές.

Το φινάλε της τελευταίας συναυλίας είχε έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα. Ο Harry Styles ευχαρίστησε το κοινό του Λονδίνου για τη στήριξη, αλλά και τους πρώην συμπαίκτες του από τους One Direction, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διαδρομή που τον έφερε μέχρι εδώ. Η αναφορά αυτή έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση σε ένα ήδη ιστορικό γεγονός, θυμίζοντας την πορεία του από τα πρώτα του βήματα μέχρι την καθιέρωση ως σόλο καλλιτέχνης.

harry_sty6les
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η περιοδεία στο Wembley δεν ήταν απλώς μια σειρά συναυλιών. Ήταν ένα φαινόμενο που έδειξε πώς η σύγχρονη μουσική μπορεί να δημιουργεί γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, με διάρκεια, ένταση και πολιτισμικό αποτύπωμα. Από την πρώτη κιόλας βραδιά μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα, κάθε εμφάνιση ενίσχυε την αίσθηση ότι κάτι ιστορικό συνέβαινε μπροστά στα μάτια του κοινού.

harry_styles
https://www.instagram.com/harrystyles/

Σήμερα, το όνομα του Harry Styles συνδέεται πλέον με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία του Wembley. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το ρεκόρ δεν βασίστηκε μόνο σε αριθμούς, αλλά σε μια μοναδική σχέση ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που τον ακολούθησαν σε κάθε του βήμα.

Michael Jackson: Το «Dirty Diana» έγραψε ιστορία – Το ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο εδώ και 38 χρόνια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Harry Styles μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
6 καλοκαιρινά trends που κάθε petite γυναίκα πρέπει να δοκιμάσει

6 καλοκαιρινά trends που κάθε petite γυναίκα πρέπει να δοκιμάσει

07.07.2026
Επόμενο
Κύθνος: Το νησί που κρατάει ακόμα «μυστικά» (και πρέπει να πας ASAP)

Κύθνος: Το νησί που κρατάει ακόμα «μυστικά» (και πρέπει να πας ASAP)

07.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Toy Story 5: Το soundtrack που «έσπασε» κάθε ρεκόρ στην ιστορία του franchise
Μουσικά Νέα

Toy Story 5: Το soundtrack που «έσπασε» κάθε ρεκόρ στην ιστορία του franchise

07.07.2026
Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ – Το νέο ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ – Το νέο ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε

07.07.2026
Team Ντάκος ή Team Sushi; Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν και σαρώνουν ξανά τα social media
Μουσικά Νέα

Team Ντάκος ή Team Sushi; Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν και σαρώνουν ξανά τα social media

06.07.2026
New festival unlocked: Το Fiesta Voio 2026 μπορεί να γίνει το νέο αγαπημένο σου summer ritual
Μουσικά Νέα

New festival unlocked: Το Fiesta Voio 2026 μπορεί να γίνει το νέο αγαπημένο σου summer ritual

06.07.2026
Δήμητρα Γαλάνη: «Ντρεπόμουν να γράψω μουσική» – Ποιοι της έδωσαν θάρρος να συνεχίσει
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Γαλάνη: «Ντρεπόμουν να γράψω μουσική» – Ποιοι της έδωσαν θάρρος να συνεχίσει

06.07.2026
POV: Η Κατερίνα Λιόλιου ένωσε τους Guns N’ Roses με τον… «Λογαριασμό» και τα social media «τρελαθηκαν»
Μουσικά Νέα

POV: Η Κατερίνα Λιόλιου ένωσε τους Guns N’ Roses με τον… «Λογαριασμό» και τα social media «τρελαθηκαν»

06.07.2026
Τι σημαίνουν οι χάρτινες πεταλούδες που βλέπεις στα αμάξια μετά από συναυλίες;
Μουσικά Νέα

Τι σημαίνουν οι χάρτινες πεταλούδες που βλέπεις στα αμάξια μετά από συναυλίες;

06.07.2026
Η Μαριώ στο Mad.gr: Η συνεργασία της με τον APON στα Mad VMA 2026 και τα μαθήματα ζωής στη νέα γενιά
Mad Video Music Awards

Η Μαριώ στο Mad.gr: Η συνεργασία της με τον APON στα Mad VMA 2026 και τα μαθήματα ζωής στη νέα γενιά

06.07.2026
Έλενα Παπαρίζου: Από τα MAD VMA 2026 στο Spotify – Tο «Αλήθεια τώρα» είναι παντού
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Από τα MAD VMA 2026 στο Spotify – Tο «Αλήθεια τώρα» είναι παντού

06.07.2026
Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας