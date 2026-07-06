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Μουσική 06.07.2026

Eurovision: Ο Željko Joksimović και η DARA ενώνουν δυνάμεις στο «Lane Moje»

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Το «Lane Moje» επιστρέφει μέσα από μία νέα συνεργασία με τον Željko Joksimović και τη DARA, προκάλώντας ενθουσιασμό στους Eurofans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Željko Joksimović και η DARA συνεργάζονται σε νέα εκτέλεση του «Lane Moje».
  • Η Eurovision προωθεί έντονα τη συνεργασία μέσω των επίσημων social media της.
  • Το «Lane Moje» εκπροσώπησε τη Σερβία και Μαυροβούνιο το 2004, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.
  • Η DARA, επιτυχημένη pop star της Βουλγαρίας, προσθέτει σύγχρονη αισθητική στο τραγούδι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι φίλοι της Eurovision ξύπνησαν με μία ευχάριστη έκπληξη, καθώς οι επίσημοι λογαριασμοί του Eurovision Song Contest στα social media ανακοίνωσαν μία συνεργασία που φέρνει κοντά δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα της βαλκανικής μουσικής σκηνής. Με τη φράση «Two Eurovision icons. One Eurovision classic. History was made when Željko Joksimović met DARA.», η διοργάνωση αποκάλυψε πως ο Željko Joksimović και η DARA συνεργάζονται σε μία νέα εκτέλεση του εμβληματικού «Lane Moje». Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από εντυπωσιακό οπτικό υλικό και έγινε αμέσως θέμα συζήτησης ανάμεσα στους Eurofans. Δεν είναι άλλωστε συνηθισμένο η ίδια η Eurovision να προωθεί με τόσο έντονο τρόπο μία νέα μουσική κυκλοφορία.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Το νέο τραγούδι σηματοδοτεί τη μουσική συνάντηση δύο καλλιτεχνών που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη Eurovision αλλά και στη βαλκανική pop σκηνή. Ο Željko Joksimović έχει συνδέσει το όνομά του με το αυθεντικό «Lane Moje», ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού, ενώ η DARA αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες pop stars της Βουλγαρίας. Η συνεργασία τους έρχεται να δώσει νέα πνοή σε ένα κομμάτι που εξακολουθεί να θεωρείται διαχρονικό, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση.

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Το «Lane Moje» εκπροσώπησε τη Σερβία και Μαυροβούνιο στη Eurovision του 2004 και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια που έχουν περάσει από τη σκηνή του διαγωνισμού. Η σύνθεσή του, η ερμηνεία του Željko Joksimović και η διαχρονική μελωδία του το έχουν μετατρέψει σε πραγματικό Eurovision classic, με εκατομμύρια fans να το κατατάσσουν στα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών.

Από την άλλη πλευρά, η DARA έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες pop καλλιτέχνιδες της Βουλγαρίας, με συνεχόμενες επιτυχίες και εκατομμύρια προβολές στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η συμμετοχή της στη νέα εκδοχή του τραγουδιού προσθέτει μία πιο σύγχρονη pop αισθητική, διατηρώντας παράλληλα τον συναισθηματικό χαρακτήρα του πρωτότυπου.

Η επιλογή της Eurovision να ανακοινώσει τη συνεργασία μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της δείχνει και τη σημασία που δίνει στο συγκεκριμένο project. Παράλληλα, η διοργάνωση κάλεσε τους fans να εγγραφούν στην κοινότητα Eurofan μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, ώστε να ενημερώνονται πρώτοι για αποκλειστικό περιεχόμενο και όλες τις επερχόμενες ανακοινώσεις γύρω από τον διαγωνισμό.

Μέσα σε λίγα λεπτά από τη δημοσίευση, η ανακοίνωση άρχισε να συγκεντρώνει χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από fans σε όλη την Ευρώπη, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη συνεργασία ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις της χρονιάς. Για τους φίλους της Eurovision, το «Željko Joksimović & DARA – Lane Moje | Bulgaria » δεν αποτελεί απλώς μία νέα κυκλοφορία, αλλά μία συνάντηση δύο γενεών και δύο σημαντικών καλλιτεχνών που συνδέονται με την ιστορία του διαγωνισμού. Το μόνο βέβαιο είναι πως κάθε νέα εκδοχή ενός τόσο εμβληματικού τραγουδιού τραβά πάντα τα βλέμματα και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες πριν ακόμη φτάσει στα αυτιά του κοινού.

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DARA Lane Moje Željko Joksimović μουσική ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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