Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 02.07.2026

Dara – Δημήτρης Κοντόπουλος: Η μεγάλη βράβευση για το «Bangaranga» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Η Dara βραβεύτηκε στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ για το «Bangaranga», σε μια ξεχωριστή στιγμή με τον Δημήτρη Κοντόπουλο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dara βραβεύτηκε για το viral single «Bangaranga» στα Mad VMA 2026.
  • Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, γνωστός από τη Eurovision, μοιράστηκε τη σκηνή με τη Dara.
  • Η βράβευση ανέδειξε τη συνεργασία τους και την εξωστρέφεια της ελληνικής pop.
  • Η Panik Records τίμησε τη Dara για την πορεία της και τη συμβολή της στη σύγχρονη pop.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βράβευση της Dara για την επιτυχία του «Bangaranga» ήταν μία από τις πιο δυνατές στιγμές που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Η αναγνώριση της καλλιτέχνιδας για το single που έχει ήδη γίνει viral pop φαινόμενο της χρονιάς, προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού, με το κοινό να την αποθεώνει για τη σταθερά ανοδική της πορεία στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Στη σκηνή των βραβείων ανέβηκε και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς της Eurovision, με 5 συμμετοχές που έχουν βρεθεί στο top 3. Η παρουσία του πρόσθεσε έναν έντονα διεθνή χαρακτήρα στη στιγμή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας του με τη Dara.

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στη σκηνή δεν ήταν απλώς μια τυπική βράβευση, αλλά μια αναγνώριση μιας δημιουργικής συνεργασίας που συνδέεται άμεσα με τη Eurovision και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή pop παραγωγή. Το κοινό αντέδρασε θερμά, καθώς η στιγμή έφερε στο προσκήνιο την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής σκηνής.

mad vma 2026 vraveusi dara kontopoulos

Αμέσως μετά την πρώτη απονομή, η Dara προχώρησε η ίδια σε μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, καθώς ήταν εκείνη που απένειμε βραβείο στον Δημήτρη Κοντόπουλο, στο πλαίσιο της κοινής τους συνεργασίας στη Eurovision. Η στιγμή είχε έντονο συμβολισμό, αναδεικνύοντας τη δημιουργική σχέση μεταξύ καλλιτέχνη και παραγωγού και τη συμβολή του Κοντόπουλου σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά projects.

Η σκηνή μετατράπηκε σε ένα μικρό celebration της σύγχρονης pop κουλτούρας, με έμφαση στη συνεργασία, τη μουσική εξέλιξη και τη δυναμική που δημιουργείται όταν καλλιτέχνες και παραγωγοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε διεθνές επίπεδο.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη στιγμή έδωσε και η παρουσία του Γιώργου Αρσενάκου, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή εκπροσωπώντας την Panik Records. Ο ίδιος απένειμε στη Dara ακόμη ένα βραβείο εκ μέρους της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πορεία της στο label αλλά και τη συμβολή της στο σύγχρονο pop ρεύμα. Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια συγχαρητήρια τόσο στη Dara όσο και στον Δημήτρη Κοντόπουλο, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας τους και το επίπεδο παραγωγής που φέρνουν στη σκηνή.

Η βράβευση της Dara για το «Bangaranga» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα στιγμιότυπα των MAD VMA 2026, συνδυάζοντας επιτυχία στα charts, διεθνή εμπειρία από τη Eurovision και ισχυρή δισκογραφική υποστήριξη.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Η συγκεκριμένη στιγμή ανέδειξε τη νέα γενιά της ελληνικής pop σκηνής και επιβεβαίωσε ότι οι συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών, παραγωγών και δισκογραφικών εταιρειών συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής στην Ελλάδα.

Αντώνης Ρέμος: MAD 30 the arcade mix

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DARA MAD VMA 2026 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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