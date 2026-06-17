Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο APON και η Μαριώ παρουσίασαν το «Ρεμπέτικο» σε ένα act στα Mad VMA 2026 που ένωσε την παράδοση με τη modern pop αισθητική

Με μια ματιά Ο APON και η Μαριώ παρουσίασαν ένα ρεμπέτικο κομμάτι στα Mad VMA 2026.

Η εμφάνιση συνδύασε μοντέρνα pop αισθητική με παραδοσιακό ρεμπέτικο.

Η Μαριώ εμφανίστηκε σε σκηνικό κουτουκιού με χορευτές, ενώ ο APON έφερε street αισθητική.

Η σύμπραξη ανέδειξε τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου μέσα από σύγχρονη προσέγγιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σκηνή του Tae Kwon Do μεταμορφώθηκε πριν από λίγο σε έναν χώρο όπου ο χρόνος σταμάτησε, προσφέροντας μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο APON και η εμβληματική Μαριώ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα performance που έκανε το κοινό να παραληρεί, γεφυρώνοντας την απόλυτη modern pop αισθητική με την αυθεντική αρχοντιά του ρεμπέτικου.

Η έναρξη της εμφάνισης ήταν μια θεατρική μυσταγωγία που κανείς δεν περίμενε. Ο APON στάθηκε στη σκηνή και ρώτησε «Μαριώ, πόσο κάνει ένα και ένα;». Η απάντηση δόθηκε με έναν εντυπωσιακό τρόπο: ένα μεγάλο λευκό πανί έπεσε στη σκηνή, αποκαλύπτοντας τη σπουδαία Μαριώ να κάθεται σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε παραδοσιακό κουτούκι, έχοντας γύρω της χορευτές που έδιναν την αίσθηση μιας άλλης εποχής.

Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το κομμάτι «Ρεμπέτικο» ακούστηκε με μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Ο APON, με την ικανότητά του να δημιουργεί φουτουριστικά ηχοχρώματα, «έδεσε» απόλυτα με τη δωρική και βαθιά ερμηνεία της Μαριώ. Τα εντυπωσιακά visuals και οι εναλλασσόμενοι φωτισμοί δημιουργούσαν ένα παιχνίδι αντιθέσεων, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα μουσικό μωσαϊκό όπου το «χθες» συνυπήρχε με το «αύριο».

Η παρουσία της Μαριώ στη σκηνή ήταν μια υπενθύμιση της μεγάλης ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, ενώ η χημεία της με τον APON απέδειξε πως η μουσική δεν χωρίζεται σε γενιές, αλλά σε συναισθήματα. Το κοινό χειροκρότησε ένθερμα αυτή την ιστορική σύμπραξη, η οποία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, αλλά ένας καλλιτεχνικός σεισμός που ανέδειξε τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Με αυτό το act, ο APON επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως το καλλιτεχνικό του όραμα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, προσφέροντας στο κοινό των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και αυθεντικού πάθους.